Дроны, гиперзвуковые ракеты и волки-роботы. Какую армию показал на параде Китай?

Китай использовал пекинский военный парад в честь годовщины окончания Второй мировой войны для демонстрации новых систем вооружений, многие из которых являются стратегическими. Хотя считается, что китайские внешнеполитические амбиции прежде всего ориентированы на то, чтобы установить контроль над Тайванем, а также доминировать в Юго-Восточной Азии, то, что показал Китай на параде, свидетельствует о его претензиях на большее — на глобальное противостояние с США.

В этой демонстрации растущей военной мощи КНР есть несколько моментов, на которые обратили внимание комментаторы.

Во-первых, это то, как быстро Китай, еще 20 лет назад полностью зависевший от российских военных технологий, смог разработать собственные высокотехнологичные образцы вооружений. Эта независимость может оказаться прочной экономической платформой в случае войны.

Во-вторых, помимо новых вооружений, в «пешей» части парада впервые участвовали космические, кибернетические и информационные войска. Последние два вида появились в 2024 году.

Их появление свидетельствует о том, что Китай, вероятно, строит вооруженные силы в соответствии с концепцией мультидоменных операций — ее разработали в США в конце прошлого десятилетия. Это самая современная военная теория, которую в той или иной степени приняли разные страны.

Суть концепции «мультидоменных операций» в том, чтобы вооруженные силы одновременно и скоординировано действовали в нескольких «доменах» — не только на суше, море и в воздухе, но также в киберпространстве и космосе. И все это под одним оперативным командованием, в самой тесной связи и при интенсивном и постоянном обмене информацией.

Может ли Китай построить боеспособную армию?

«Сильная сторона здесь — это политический мандат от верховной власти сверху вниз: китайская система может быстро проводить масштабные структурные реформы, встраивая космические, кибер- и информационные войска в командные структуры», — сказал Би-би-си военный эксперт Майкл Раска из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Вместе с тем, как отмечают многие эксперты, демонстрация новых вооружений на параде отнюдь не означает высокую боевую готовность вооруженных сил КНР.

«Большая часть вооружений и платформ были не совсем новыми, но в целом каждая наземная, воздушная и морская платформа была современнее той, что стоит на вооружении западных военных организаций. Однако „новее“ не всегда означает „лучше“. В то время как большая часть западной военной техники прошла испытания в Ираке, Украине и других местах, ни одна из новых китайских систем не прошла таких испытаний», — написал в своем аккаунте в сети Х Мик Райан.

Райан считает, что об эффективности оружия можно судить не по его участию в параде, а хотя бы по тому, как его применяют на учениях.

Такая осторожность в оценке оправдана примером России, которая многие годы демонстрировала на парадах Победы в Москве продвинутые системы вооружений, которые в результате не применялись в войне в Украине.

Поэтому парад в Пекине служит не столько показом уровня Народно-освободительной армии Китая, сколько демонстрацией усилий, которые предпринимает Китай в строительстве вооруженных сил, а также направлений, в которых развивается НОАК.

Эти направления во многом были определены именно западными странами. И в некоторых из них те же американские оборонные компании продвинулись довольно далеко. Так обстоят дела с беспилотными летательными аппаратами, истребителями и другими системами. Прогресс в этих разработках не всегда заметен — отчасти из-за отсутствия традиции больших парадов.

Что нового показали на параде

Китай показал сразу несколько ракет, которые усилят его стратегические ядерные силы. Это Dongfeng-61 — новая твердотопливная баллистическая ракета на мобильной платформе (одного класса с российским «Ярсом»).

Была также показана новая версия МБР с жидкостным двигателем Dongfeng-5C. Это результат глубокой модернизации ракеты Dongfeng-5, которая стоит на вооружении с 1970-х годов. DF-5C может нести до 12 боевых блоков, но запускать ее можно только из шахты. Эту ракету можно сравнить с советской Р-36М (известной под натовским кодовым именем Satan) или новой российской «Сармат», разработка которой не завершена.

Кроме того, на параде показали новую баллистическую ракету воздушного базирования JL-1 — принцип ее действия сродни российскому «Кинжалу», но только больших размеров, а также JL-3, которую запускают с подводных лодок.

Эти и другие баллистические ракеты, показанные на параде, демонстрируют то, что Китай вкладывает большие средства в модернизацию всей ядерной триады, усиливая свои позиции в ядерном сдерживании. Сдерживание Китай осуществляет с несколькими странами, включая США, Индию, а также Россию.

Кроме того, КНР продемонстрировала новейшие противокорабельные ракеты разных классов — YJ-19, YJ-20, YJ-21 и впервые показанную YJ-17. Эти ракеты, особенно гиперзвуковые, — инструмент противостояния с США на море.

Китайские ВМС более многочисленные, чем американские, но они уступают ВМС США в крупных кораблях дальней морской зоны. И, поскольку китайский флот все-таки больше ориентирован на противостояние с США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вблизи берегов КНР, противокорабельные ракеты берегового базирования — важная составляющая морской мощи Китая.

Танки, лазеры и собаки

На параде был впервые показан беспилотный подводный аппарат AJX002. О нем почти ничего неизвестно, но по внешним признакам эксперты предположили, что его энергетическая установка может быть ядерной.

Неясно и назначение этого безэкипажного морского аппарата. Ближайший российский аналог «Посейдон» создается для нанесения ударов в режиме ядерной торпеды. В случае с китайским аппаратом твердой уверенности в этом нет.

Однако если предположение о том, что он оснащен ядерной энергетической установкой, подтвердится, то дальность такого подводного дрона можно считать неограниченной.

Еще одно оружие, на которое обратили особое внимание эксперты, — зенитно-ракетный комплекс дальнего действия HQ-29. Его предполагаемые ТТХ настолько впечатляют, что комплекс называют противоспутниковой системой.

Такие системы активно разрабатывают четыре страны — США, Индия, Россия и Китай. Отношение к ним в мире неоднозначное, поскольку считается, что после уничтожения спутника на орбите могут остаться обломки, которые представляют опасность орбитальным аппаратам, в том числе и пилотируемым.

На параде был показан новый китайский танк ZTZ-201 и БМП на его базе. Это новое направление в мировом танкостроении — в то время, как новые танки в процессе эволюции «набирают вес», новый китайский танк весит менее 40 тонн. Последняя модификация M1 Abrams — более 65 тонн, российский Т-14 «Армата» — 55 тонн. Китайский ZTZ-201, по оценкам экспертов, более технологичный и его защита спроектирована с учетом новых угроз, например, дронов.

Еще одна китайская военная новинка — мобильный лазер LY-1. Судя по размерам этой системы, она скорее предназначена для борьбы с крупными целями, например, ракетами, чем с небольшими дронами.

Лазерные средства ПВО — одно из самых перспективных направлений, поскольку они потенциально могут решить «экономическую» проблему противовоздушной обороны.

Как показала война в Украине, защита страны с воздуха — крайне дорогостоящее дело, потому что противоракеты зенитно-ракетных комплексов могут стоить намного больше, чем цели, которые они перехватывают.

Лазер, будучи довольно дорогостоящим оружием в разработке или производстве, довольно дешево обходится в эксплуатации — его «выстрел» стоит совсем немного.

Китай представил сразу несколько новых беспилотных летательных аппаратов, включая дроны сопровождения истребителей, дроны для завоевания превосходства в воздухе. Эти новые системы также представляют новую концепцию, одно из названий которой — «верный ведомый».

Такие беспилотники размером с истребитель должны сопровождать боевые самолеты, увеличивая их возможности: они смогут нести дополнительное оружие, следить за воздушным пространством, заниматься радиоэлектронной борьбой и вообще защищать пилотируемый аппарат, который они сопровождают.

Наконец одна из новинок, которая привлекла внимание своим экзотическим внешним видом — робот-волк. Многоцелевой звероподобный аппарат призван помогать солдатам на поле боя — заниматься снабжением, вести разведку и так далее.

