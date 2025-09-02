Повстанцы сообщили о гибели тысячи человек в результате оползня в Судане

По меньшей мере 1000 человек погибли в результате оползня, разрушившего деревню в районе гор Марра на западе Судана, сообщила в понедельник повстанческая группировка.

По данным "Движения за освобождение Судана/Армия" (The Sudan Liberation Movement/Army), оползень сошел 31 августа после нескольких дней проливных дождей.

Движение, контролирующее территорию в Дарфуре, обратилось к ООН и международным гуманитарным организациям с просьбой помочь в извлечении тел погибших.

Большую часть деревни Тарасин "полностью сровняло с землей", выжил только один человек, утверждают повстанцы.

Спасаясь от ожесточенных боевых действий между суданской армией и Силами быстрого реагирования (RSF) в штате Северный Дарфур, жители нашли убежище в районе гор Марра, где не хватает продовольствия и медикаментов, пишет Reuters.

Губернатор Минни Миннави, поддерживающий армию, назвал оползень "гуманитарной трагедией".

Двухлетняя гражданская война привела к тому, что более половины населения страны столкнулось с острой проблемой голода, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а город Эль-Фашир - столица штата Северный Дарфур - находится под обстрелами.

Оценки числа погибших в результате гражданской войны значительно отличаются друг от друга, в прошлом году официальный представитель США оценил число погибших с начала боевых действий в 2023 году в 150 тысяч человек. Около 12 миллионов человек покинули свои дома.

Повстанцы "Движения за освобождение Судана", контролирующие район, где произошел оползень, обещали выступить на стороне армии против Сил быстрого реагирования.

Многие дарфурцы считают, что Силы быстрого реагирования и союзные им группировки ведут войну с целью превратить этнически смешанный регион в арабский.

