Скандал из-за телефонного разговора и пять премьеров. Как и почему Таиланд погрузился в политический кризис

Конституционный суд Таиланда сделал это снова: в пятницу его решением с поста был смещен еще один премьер-министр.

Девять судей решили, что глава правительства, 39-летняя Пхетхонгтхан Чинават нарушила этические нормы, когда в июне этого года позвонила лидеру Камбоджи Хун Сену. Позже Хун Сен опубликовал запись разговора в соцсетях.

Во время звонка Пхетхонгтхан Чинават проявила готовность урегулировать пограничный спор с Камбоджей и критиковала одного из ее собственных военачальников.

Позже глава правительства Таиланда заявила, что ее разговор с Хун Сеном не нарушал каких-либо норм и что она пыталась добиться прогресса в переговорах с лидером Камбоджи, который был старым другом ее отца Таксина Чинавата (тот в прошлом также возглавлял кабинет).

Однако утечка разговора нанесла значительный политический ущерб как ей самой, так и ее партии «Пхыа Тхаи». Зазвучали призывы к отставке Пхетхонгтхан Чинават, а правящую коалицию покинул ее основной партнер, что оставило «Пхыа Тхаи» лишь с незначительным большинством в парламенте.

В июле семь из девяти судей Конституционного суда проголосовали за отстранение Пхетхонгтхан Чинават от должности — и подобный расклад сил свидетельствовал, что премьер вскоре окончательно потеряет свою должность. Поэтому принятое в пятницу решение не стало неожиданным.

Но Пхетхонгтхан Чинават стала уже пятым по счету премьер-министром, который был уволен Конституционным судом. И все эти правительства опирались на поддержку Таксина Чинавата.

Подобные шаги заставили многих в Таиланде считать, что Конституционный суд практически всегда будет выступать против тех, в ком поддерживающие монархию консерваторы видят угрозу.

Этот суд также запретил 112 политических партий. Многие из них были совсем небольшими, но в числе прочих под запрет попали политические движения, которые были реинкарнациями партии «Пхыа Тхаи», а также прогрессивная партия «Движение вперед», победившая на последних выборах 2023 года.

В мире совсем немного государств, где судебная власть влияет на политическую жизнь настолько сильно.

Теперь правительство возглавить некому?

В данном случае судьбу премьер-министра решила утечка содержания ее телефонного разговора.

Не очень понятно, почему Хун Сен решил пожертвовать своими теплыми отношениями с семьей Чинават.

Камбоджийский лидер очень резко ответил на заявления Пхетхонгтхан Чинават, которая назвала «непрофессиональной» публикацию записи звонка в соцсетях ради политической выгоды. Хун Сен заявил, что эти слова — «беспрецедентное оскорбление».

Однако шаги камбоджийского лидера привели к политическому кризису в Таиланде и обострили пограничный конфликт между двумя странами: в июле он перерос в пятидневную войну, когда были убиты более 40 человек.

Согласно конституции Таиланда, после решения Конституционного суда депутаты парламента должны выбрать нового премьер-министра, но список претендентов на эту должность очень невелик.

До последних выборов политические партии в Таиланде должны были назначать по три возможные кандидатуры на должность главы правительства. Но теперь партия «Пхыа Тхаи» уже использовала две из них: Пхетхонгтхан Чинават отправили в отставку сейчас, а в прошлом году должности лишился Сеттха Тхависин. Третий кандидат, Чайкасем Нитисири — партийный ветеран, который прошлом занимал различные правительственные должности. Но он не слишком хорошо известен в стране и слаб здоровьем.

Другим вариантом мог бы стать Анутин Чарнвиракул, бывший министр внутренних дел Таиланда, но его партия «Бумяжтай» недавно вышла из правящей коалиции — фактически из-за скандала с утечкой телефонного звонка.

Отношения между двумя политическими силами осложнились. Если Анутин Чарнвиракул захочет претендовать на должность премьера, ему придется заручиться поддержкой партии «Пхыа Тхаи», у которой намного больше мест в парламенте. Подобная схема не дает предпосылок для стабильности правительства.

Самая многочисленная фракция парламента, состоящая из 143 членов распущенного «Движения вперед», теперь переназвала себя «Народной партией» — и обещает не вступать в какие-либо правительственные коалиции. Она хочет оставаться в оппозиции до проведения новых выборов.

Невыполненные обещания

Самым очевидным способом закончить нынешнюю политическую неразбериху могли бы стать именно новые выборы, но партия «Пхыа Тхаи» выступает против их проведения.

После двух лет у власти она пока не смогла выполнить свое предвыборное обещание оживить экономику.

Пхетхонгтхан Чинават довольно молода и неопытна: это так и не позволило ей утвердиться в качестве реального лидера страны. Большинство граждан считали, что основные решения все равно принимал ее отец.

Однако Таксин Чинават, по всей видимости, тоже утратил свой образ непотопляемого политика. Главное предвыборное обещание партии «Пхыа Тхаи» — предоставление каждому взрослому жителю страны цифрового кошелька с суммой 10 тыс. батов (около 308 долларов США) — реализуется очень медленно и его критикуют экономисты.

Другие грандиозные планы правящей партии, в том числе о легализации казино и строительстве «наземного коридора» между Индийским и Тихим океанами (соединяющего Сиамский залив с Андаманским морем), реализованы не были.

Тем временем, на фоне пограничной войны с Камбоджей, в Таиланде растут националистические настроения. И в консервативных кругах опасаются, что семья Чинават, которая до последнего времени поддерживала с Хун Сеном тесные связи, всегда будет ставить во главу угла свой бизнес — в ущерб интересам государства.

Рейтинг партии «Пхыа Тхаи» рухнул — и она, по всей вероятности, лишится многих из своих 140 мест в парламенте в случае новых выборов.

Эта политическая сила доминировала в таиландской политике в течение двух десятилетий. Но теперь очень трудно представить, что она сможет вернуть себе такое положение.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.