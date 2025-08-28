Армения отказывается от Карабаха, Азербайджан — от репараций: что важно в тексте мирного договора?

В начале августа Азербайджан и Армения окончательно утвердили текст мирного договора, остается его только подписать. Что в этом договоре выгодно Баку, что — Еревану, и какие вопросы остаются нерешенными? Би-би-си задала эти вопросы армянским, азербайджанским и международным экспертам.

Карабах — главный компромисс

Текст мирного договора был опубликован после встречи лидеров двух стран в Вашингтоне, где министры иностранных дел поставили инициалы на каждой его странице — на дипломатическом языке это называется парафированием. Но когда лидеры двух стран подпишут договор, неизвестно — и встреча под патронажем президента США Дональда Трампа пока не приблизила заключение мирного договора.

Текст начинается со взаимного признания территориальной целостности, неприкосновенности границ и суверенитета. Это означает, что Баку добился главной цели своей внешней политики с момента независимости — отказа Армении ото всяких претензий на территорию Нагорного Карабаха.

«Это главный компромисс — весь конфликт был основан на теме принадлежности Карабаха», — говорит Ариф Юнус, историк карабахского конфликта, работавший в администрации президента Азербайджана во время первой карабахской войны.

Но этот компромисс — не новость. Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько лет назад был готов признать Карабах азербайджанским. Его позиция была обусловлена ситуацией на земле после победы Азербайджана в войне 2020 года и исхода армян из Карабаха в результате военной операции азербайджанской армии в сентябре 2023 года.

Первый вариант текста мирного договора был предложен Баку и выражал желание юридически закрепить новые реалии.

«Изначальный черновик этого текста был азербайджанским, а Армения лишь пыталась редактировать его на протяжении последних лет», — говорит политолог Тигран Григорян.

Однако у взаимного признания территориальной целостности есть и другая сторона: с мая 2021 года вооруженные силы Азербайджана контролируют несколько важных высот на территории Армении. Как «микро-оккупацию участков армянской территорий» это характеризует Лоуренс Броерс, научный сотрудник Королевского института международных отношений «Чатэм Хаус».

Кроме того, в Баку действует «Община Западного Азербайджана», под чем понимается территория Армении. Пока неясно, пойдет ли Азербайджан на упразднение этой общины и вывод своих войск с территории Армении.

«Признание советских административных границ международными можно с очень большой натяжкой считать маленькой уступкой Баку, так как в последние годы из Азербайджана периодически звучали заявления и угрозы, ставящие под сомнение территориальную целостность Армении», — говорит Григорян.

Наравне с признанием территориальной целостности ключевым пунктом договора является установление дипломатических отношений.

Карабахский конфликт начался еще до распада СССР и привел к тому, что между вновь ставшими независимыми в 1991 году Азербайджаном и Арменией никогда не было формальных связей — не было ни посольств, ни консульств. Теперь две страны обязуются установить их — и это самый важный его пункт, говорит Заур Шириев, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги. Он считает, что переход от ситуативных контактов к официальным дипломатическим отношениям укрепит доверие между ними.

Отказ от взаимных угроз

Даже после победы в войне 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев угрожал военными действиями, если Армения не выполнит его условия. «Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет — решим силой», — говорил азербайджанский лидер.

Текст мирного договора исключает такие угрозы: стороны обещают воздерживаться от угрозы применения силы.

«Отказ от применения силы — в пользу Армении, так как Армения слаба, и ее границы под угрозами», — говорит Юнус.

Отказ Азербайджана от применения силы нельзя недооценивать, считает армянский историк и дипломат Жирайр Липаритян, к мнению которого прислушивается правительство Армении.

«Эта угроза висела над Арменией в течение некоторого времени, вызывая беспокойство и неуверенность среди населения и, возможно, потенциальных инвесторов», — считает Липаритян.

Кому выгоднее борьба с расизмом?

Один из неожиданных для наблюдателей пунктов мирного договора — обязательство обеих сторон «бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, насильственным экстремизмом и терроризмом во всех их проявлениях».

Вражда с соседями фактически служила национальной идеей в обеих странах последние 35 лет. Администрации президента обеих стран распространяли теории заговора о самых кровавых страницах конфликта.

«В обеих странах присутствуют и язык ненависти, и нетерпимость, — отмечает Ариф Юнус. — Тут можно вспомнить и дискуссии в армянском парламенте, где оппонентов обзывают турками, что чистый расизм; и азербайджанские школьные учебники, лепящих из армян образ врага».

По его словам, борьба с ненавистью и нетерпимостью — это долгий процесс, требующий создания комиссий и долгих разбирательств отдельных случаев их проявления. Он подозревает, что всерьез этим заниматься никто не будет: «Думаю, что и там и там эту статью воспринимают как пустую риторику».

Но в Армении опасаются, что этот пункт договора может стать поводом для вмешательств Азербайджана во внутренние дела Армении. В Баку могут «фривольно интерпретировать разные процессы» как нарушение этого пункта, говорит политолог Григорян, — например, рассматривать любые дискуссии о правах карабахских армян как нарушение мирного договора, ведь Армения обязалась в договоре бороться сепаратизмом.

Отказ от взаимных претензий

Договор предполагает взаимный отказ от существующих «межгосударственных претензий друг к другу в любых юридических инстанциях» и запрет на подобные претензии в будущем. Но трактуется этот пункт диаметрально противоположным образом.

Многие в Армении считают очень серьезной уступкой отказ от ныне действующих международных исков, в которых Азербайджан обвиняется в военных преступлениях и уничтожении памятников. Тигран Григорян говорит, что отзыв этих исков будет победой Баку.

Однако в Азербайджане этот пункт обсуждается с точки зрения отказа от требования компенсаций от Армении. Семь азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха были оккупированы армянскими силами с 1994 года до 2020-го, и Баку подал многомиллиардные иски с требованием компенсаций за разрушение городов и инфраструктуры — фактически, репараций.

Заур Шириев отмечает, что в Азербайджане многие верили, что международные суды заставят Ереван выплачивать огромные компенсации.

«Статья XV ясно дает понять, что этого не произойдет, и эти ожидания в основном были основаны на нереалистичных или преувеличенных требованиях. Теперь те, кто продвигал эту идею, в основном замолчали, а многие из тех, кто им верил, чувствуют разочарование или даже гнев», — отмечает Шириев.

Армянские заключенные и международные гарантии: что не вошло в документ

Главным препятствием для подписания мирного договора является выдвинутое Алиевым предварительное условие: Армения сначала должна изменить свою конституцию. Ему не нравится, что в армянской конституции есть ссылка на декларацию независимости, где в самом начале документа говорится «о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Это предусловие означает, что мирный договор не будет подписан в этом году. Для изменения конституции требуется референдум, который вряд ли пройдет раньше середины 2026 года, и его исход невозможно предсказать.

Есть и другие проблемы, которые не решает согласованный текст.

«Есть ли у этого документа международный гарант? Если одна из сторон нарушит соглашение — что дальше? Пойдет ли дело в ООН? Есть ли резолюция Совбеза ООН, которая это закрепляет?» — спрашивает Том де Ваал, старший научный сотрудник центра Карнеги.

Армения добивалась включения международного механизма для разрешения споров, но этот пункт не вошел в окончательный текст документа, добавляет де Ваал.

Церемония, прошедшая 8 августа в Белом доме при участии Трампа, Алиева и Пашиняна, могла создать впечатление, что США выступают гарантом в дальнейшем мирном процессе — но ничто в подписанных документах не указывает на это, отмечает Жирайр Липаритян.

Не упоминается в документе и очень болезненный для армянского общества вопрос: освобождение десятков армян — военных и гражданских лиц, — находящихся в заключении в Баку, отмечает Лоуренс Броерс из «Чатэм-хауса».

«Не быть пешками в чужой игре»

Текст мирного договора был изначально составлен на английском языке, с переводами на армянский и азербайджанский — а официального перевода на русский язык не предполагается. Это бросается в глаза на контрасте с соглашением о прекращении огня 2020 года, которое было составлено на русском и подписано Алиевым, Пашиняном и российским лидером Владимиром Путиным.

Армянские и азербайджанские политологи согласны в том, что этот факт — еще одно доказательство снижения влияния России в регионе.

Армянский историк Липаритян говорит, что достигнутый договор придает Южному Кавказу субъектности — и теперь следует закрепить достигнутый прогресс, чтобы «Южный Кавказ стал политическим, а не только географическим понятием». Армения и Азербайджан, по его словам, должны работать вместе с Грузией, чтобы не допустить, чтобы их путь к миру сорвали внешние силы.

«Альтернативой будет возвращение к эпохе внешних манипуляций и возобновления конфликта, когда [страны региона] сводятся к роли пешек в чужой игре и рассматриваются исключительно как страны, через которые проходят трубопроводы», — считает Липаритян.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.