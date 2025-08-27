Стрельба произошла в католической школе в США: есть погибшие и раненые

В США, в Миннеаполисе, произошла трагедия - неизвестный открыл стрельбу в католической школе и церкви. Есть погибшие и более десяти пострадавших.

Как сообщает NBC, стрельба началась утром во время службы, которая должна была пройти в 8:15. Дети прятались под скамейками, часть школьников получила ранения.

По данным ABC, в результате происшествия погибли два человека, более десяти получили ранения. При этом американские СМИ сообщают разные версии о стрелке - кто-то пишет, что его задержали, а другие утверждают, что он покончил с собой.

После происшествия территорию школы и церкви оцепили. Родители собрались у входа, позже их начали пускать внутрь, чтобы забрать детей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о ситуации, на месте работают сотрудники ФБР.

