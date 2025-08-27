Дания обвинила США в попытке поссорить ее с Гренландией

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал к себе временного поверенного в делах США в Копенгагене Марка Штро, после того как в датской прессе появились сообщения о том, что американские агенты влияния проводят «тайные операции влияния» в Гренландии.

Датская общественная телекомпания DR со ссылкой на источники сообщила, что граждане США проникают в гренландское общество на разных уровнях и проводят работу, цель которой — убедить гренландцев содействовать отделению острова от Дании и вхождению в состав США.

Датская разведка подтвердила, что Гренландия подвергается «различным видам кампаний влияния».

На кого именно работают эти люди, ни СМИ, ни разведка не уточняют.

Глава МИД Дании заявил, что «любая попытка вмешательства во внутренние дела Королевства будет расценена, как абсолютно неприемлемая».

Би-би-си обратилась за комментариями в посольство США.

В настоящий момент у США нет посла в Дании, и Марк Штро является самым высокопоставленным американским дипломатом на территории королевства.

Угрозы и провокации

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении аннексировать Гренландию и даже не исключал силовой захват. Впервые об этом он заговорил еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь обвинял Копенгаген в недостаточном инвестировании в территорию, а в марте этого года вместе с семьей предпринял поездку в Гренландию, которую и местные власти, и датское правительство сочли провокацией.

В результате визит Вэнсов ограничился только их посещением американской военной базы, расположенной на острове.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не раз весьма резко высказывалась в адрес США в связи с их притязаниями, а во время своего последнего визита в Гренландию напрямую заявила, что Белому дому не следует помышлять об аннексии.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил в комментарии Би-би-си, что «иностранные субъекты, между тем, продолжают проявлять интерес к Гренландии и её статусу в составе Королевства Дания».

«Поэтому неудивительно, что мы сталкиваемся с попытками извне повлиять на будущее Королевства», — добавил он.

Дания является членом НАТО и Европейского союза и всегда считала США одним из своих ближайших союзников. Власти Дании и рядовые граждане не скрывают, что шокированы поведением Дональда Трампа и его администрации.

Ответные меры

В вышедшем в среду репортаже телекомпании DR подробно изложены обстоятельства визита одного американца в столицу Гренландии Нуук.

По данным DR, ссылающейся на свои источники, он прибыл с целью составить списки гренландцев, поддерживающих попытки США захватить остров, и попытаться завербовать часть из них для поддержки «движения за отделение».

В более ранней майской статье газеты Wall Street Journal также упоминалось, что США изучают общественное мнение в Гренландии в вопросах, касающихся независимости острова и отношения гренландцев к добыче полезных ископаемых американскими компаниями.

Тогда директор Национальной разведки США Талси Габбард не опровергла эти сообщения, но обвинила газету в «нарушении закона и создании угрозы безопасности и демократии США».

Кроме того, это уже не первый раз в этом году, когда МИД Дании требует объяснений от представителей США.

Ранее посла США вызывали в связи с сообщением, опубликованном в мае, в котором говорилось, что Белый дом велел американским разведывательным службам сосредоточить свои усилия на Гренландии.

Датские спецслужбы заявляют, что в свете последних событий усиливают свое присутствие в Гренландии.

В частности, Служба безопасности и разведки (PET) в среду сообщила, что приступает к более тесному сотрудничеству с властями острова в вопросах безопасности.

Также служба обнародовала свою оценку рисков, в которой говорится, что главным инструментом агентов влияния станет, по всей видимости, «внесение разногласий в отношения между Данией и Гренландией».

По мнению аналитиков РЕТ, это может быть достигнуто путем использования «существующих или вымышленных трений между Нууком и Копенгагеном», либо с помощью «традиционных агентов физического влияния и дезинформации».

