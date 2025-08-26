Из США снова хотят депортировать сальвадорца, возвращенного в страну по решению суда после первой депортации

Сальвадорец Килмар Абрего Гарсия снова задержан после прибытия в офис Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Балтиморе, штат Мэриленд. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подтвердила задержание и сообщила, что ICE «проводит его депортацию». Она заявила, что что Абрего Гарсия виновен в торговле людьми и домашнем насилии и президент Трамп не позволит ему «терроризировать американских граждан дальше». Сам сальвадорец и его адвокаты эти обвинения последовательно отвергали.

Абрего Гарсия был по ошибке депортирован в Сальвадор в ходе кампании Трампа против нелегальных мигрантов. Он действительно нелегально попал в США в 2019 году, когда был еще подростком, но затем иммиграционный суд дал ему статус защищенного лица, поскольку решил, что на родине, в Сальвадоре, ему грозит месть со стороны бандитов.

Несмотря на этот статус, в марте его арестовали и вместе с большой группой других сальвадорцев депортировали на родину, в мегатюрьму Cecot. Затем суд в США признал депортацию Абрего Гарсии незаконной и предписал администрации президента «поспособствовать» его возвращению.

В июне его вернули в США, но отправили в тюрьму в штате Теннесси и предъявили обвинение в соучастии в организации нелегальной иммиграции. В конце июня федеральный судья в Теннесси постановил, что Абрего Гарсия может выйти на свободу, но он оставался в тюрьме, поскольку адвокаты опасались, что его могут снова депортировать, как только он выйдет.

22 августа его адвокат сообщил Би-би-си, что Абрего Гарсия на свободе и собирается вернуться к семье в Мэриленд.

Адвокаты сальвадорца утверждают, что власти США пытаются заставить его признать вину, угрожая повторной депортацией «на другой конец света». Ему предлагали заключить досудебное соглашение о признании вины в обмен на депортацию в Коста-Рику, однако он отказался, после чего ему было приказано явиться в понедельник в офис ICE в Балтиморе.

Во время встречи сотрудники сотрудники ICE взяли Абрего Гарсию под стражу без объяснения причин. Один из офицеров сказал адвокатам, что его переведут в центр временного содержания, не уточнив, в какой именно. Власти уведомили его, что он может быть депортирован в Уганду. В этой стране у него нет никаких связей.

«Единственная причина, по которой его взяли под стражу — это желание наказать его за то, что он воспользовался своими конституционными правами», — заявил журналистам у офиса ICE один из его адвокатов, Саймон Сандовал-Мошенберг. По его словам, не было никаких оснований для задержания, поскольку его клиент носил электронный браслет и фактически находился под домашним арестом.

Он сообщил, что Абрего Гарсия подал новый федеральный иск в Мэриленде, оспаривая свое текущее задержание и потенциальную депортацию «в Уганду или любую другую страну» до проведения судебного разбирательства. Новый иск был передан федеральной судье Поле Ксинис, которая ранее вела дело о его ошибочной депортации в Сальвадор.

Суд выдал приказ, запрещающий правительству выдворять Абрего Гарсию за пределы континентальной части США или изменять его юридический статус до 16:00 среды, если судья не продлит запрет.

В поддержку Абрего Гарсии прошла акция протеста у здания ICE.

США при Трампе заключили двусторонние соглашения о депортации с Гондурасом и Угандой. По информации CBS News, МИД Уганды заявил, что страна предпочитает принимать лиц африканского происхождения.

