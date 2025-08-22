Умер исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов

Сегодня, 22 августа, стало известно, что в возрасте 78 лет скончался певец Ярослав Евдокимов - об этом сообщила его супруга, передает NUR.KZ.

Умер певец Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. О смерти сообщила вдова артиста в его аккаунте соцсети Facebook.

"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазера!

Спасибо вам, дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты! Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!" - говорится в публикации.

Как пишет ТАСС, вдова артиста уточнила, что Евдокимов болел раком легких.

Добавим, как сообщается на сайте РБК, Евдокимов - исполнитель хита "Фантазер". Он родился в 1946 году в украинском городе Ровно.

Певец стал известным, когда жил в Беларуси, куда переехал вместе с женой. Там он стал народным артистом страны (1987), а позже - заслуженным артистом России (2006). Среди песен Евдокимова - "Фантазер", "За Дунаем", "Калины куст" и "Майский вальс".

