Метеорит засняли над Украиной (видео)

Украинцы в соцсетях делятся видеороликом, на котором запечатлено падение метеорита. По данным СМИ, вспышку наблюдали жители сразу нескольких областей.

Как сообщает портал UNN, о яркой вспышке в небе рассказали жители Ровенской, Киевской и Волынской областей.

24 Канал пишет, что метеорит можно было увидеть поздним вечером 14 августа - жители Киевской области, Ровно и Луцка наблюдали яркую вспышку в небе. По словам экспертов, вероятнее всего, это было падение метеорита.

Отмечается, что событие совпало с активностью метеорного потока Персеиды, который достиг пика в ночь с 12 на 13 августа 2025 года.

По данным телеканала, метеорный поток Персеиды возникает, когда Земля проходит сквозь шлейф космической пыли. Для наблюдателей с Земли это выглядит как звездопад.

Обычно во время метеорного потока можно увидеть от 50 до 100 метеоров в час.

Добавим, что по информации Британской энциклопедии, метеорит - любой достаточно небольшой природный объект из межпланетного пространства - т. е. метеороид, который "выживает" после прохождения через атмосферу Земли и падает на поверхность.

В современном обиходе этот термин широко применяется к подобным объектам, которые падают на поверхность других сравнительно крупных тел.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.