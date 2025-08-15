Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену судом за слова о роли Эпштейна в ее знакомстве с мужем

Первая леди США Мелания Трамп пригрозила подать иск на сумму более 1 млрд долларов против Хантера Байдена, заявившего, что с будущим мужем Дональдом Трампом ее познакомил финансист Джеффри Эпштейн.

Эпштейн, известный тем, что привозил знаменитостей и чиновников на свой частный остров, покончил с собой в 2019 году, находясь в тюрьме. Он обвинялся в изнасилованиях, сексуальной эксплуатации, секс-торговле, удержании в рабстве, а также похищениях женщин и детей.

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, заявил, что супруги Трамп якобы познакомились через Эпштейна, в интервью режиссеру Эндрю Кэллагэну, вышедшем в начале месяца.

В официальном письме, телеканалом Fox News, адвокаты первой леди, вышедшей замуж за Трампа в 2005 году, назвали это утверждение «ложным, порочащим, клеветническим и провокационным».

Дональд Трамп был другом Эпштейна, но утверждал, что они поссорились в начале 2000-х из-за того, что финансист якобы переманил сотрудников, работавших в спа-салоне его гольф-клуба во Флориде.

В письме адвокатов первой леди, адресованном юристу Хантера Байдена, содержится требование опровергнуть его слова и принести извинения, иначе последует судебный иск «на сумму более 1 млрд долларов».

В документе говорится, что первая леди понесла «огромный финансовый и репутационный ущерб» из-за утверждений Байдена-младшего.

Кроме того, в письме Байден-младший обвиняется в «богатой истории спекуляций чужими именами» и в том, что он повторил это утверждение, «чтобы привлечь к себе внимание».

В большом интервью Кэллагэну Хантер Байден утверждал, что неопубликованные документы, касающиеся Эпштейна, могут «уличить» президента Трампа.

В частности, он сказал: «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом — настолько эти связи обширные и глубокие».

В официальном письме первой леди отмечается, что это утверждение частично приписывается журналисту Майклу Вулфу, автору критической биографии президента.

В недавнем интервью американскому изданию The Daily Beast Вулф заявил, что первая леди была знакома с одним из соратников Эпштейна и Трампа, когда она познакомилась со своим нынешним мужем. Позже издание удалило этот материал.

В архивной версии материала Daily Beast размещено сообщение: «После публикации материала The Beast получил письмо от адвоката первой леди Мелании Трамп, оспаривающее заголовок и подачу статьи. После рассмотрения вопроса The Beast снял материал и приносит извинения за возможные недоразумения».

В письме первой леди говорится, что Хантер Байден опирался на уже удаленную статью как на основу своих утверждений, а это «ложь и клевета».

На данный момент нет никаких доказательств того, что супругов познакомил Эпштейн.

В январе 2016 года журнал Harper's Bazaar писал, что Мелания познакомилась с Трампом в ноябре 1998 года на вечеринке, организованной основателем модельного агентства.

Мелания Трамп, которой сейчас 55 лет, рассказала изданию, что тогда отказалась дать ему свой номер телефона, так как он был «с девушкой».

В материале говорилось, что на тот момент Трамп только недавно развелся со своей второй женой Марлой Мейплз (его первой женой была Ивана Трамп, брак длился с 1977 по 1990 год).

Адвокат Мелании Трамп Алехандро Брито в ответ на вопрос Би-би-си о судебных угрозах сослался на заявление помощника первой леди Ника Клеменса.

В нем сказано: «Адвокаты первой леди Мелании Трамп добиваются немедленных опровержений и извинений от тех, кто распространяет злонамеренные, клеветнические выдумки».

Би-би-си также обратилась за комментарием к адвокату Хантера Байдена и ожидает ответа.

Мелания Трамп пригрозила засудить Хантера Байдена на фоне давления на Белый дом с требованием опубликовать так называемые «документы Эпштейна» — якобы ранее не раскрытые материалы, связанные с уголовным делом против финансиста.

До переизбрания Трамп говорил, что обнародует эти материалы, если вернется в Белый дом, однако в июле этого года ФБР и Минюст США заявили, что никакого компрометирующего «списка клиентов» Эпштейна не существует.

