Голосом не поговорим? В России начались проблемы со звонками в иностранных мессенджерах

В последние дни голосовые звонки и даже обычная переписка работают у российских пользователей телеграма и WhatsApp с большими перебоями. В компании Telegram со своей стороны проблем не видят. Российские власти с высокой вероятностью могли начать тестировать блокировку иностранных мессенджеров. Русская служба Би-би-си рассказывает, что происходит и какие безопасные альтернативы остаются для общения в Рунете.

Сергей Кагермазов, Светлана Рейтер, Русская служба Би-би-си

Что происходит?

Российские пользователи 10 августа 2025 года начали массово жаловаться на перебои с звонками в WhatsApp и телеграме. Это зафиксировали сервисы, которые следят за подобными проблемами, Downdetector и Сбой.рф.

Как рассказали Би-би-си несколько человек, собеседника не было слышно, либо долетали лишь обрывки слов, иногда не отправлялись даже текстовые сообщения. Проблемы, пускай и не в таком масштабе, но наблюдаются до сих пор.

«Телеграм работает исправно. Любые проблемы с соединением, с которыми сталкиваются пользователи не являются результатом технических неисправностей телеграма», — сообщили Би-би-си в пресс-службе мессенджера.

В WhatsApp на момент публикации не ответили на вопросы Би-би-си о причинах сбоев.

Проблемы со связью в мессенджерах наблюдались еще в конце июня и начале июля. По словам источника газеты «Коммерсант» на телеком-рынке, с 1 августа власти стали выборочно тестировать блокировку звонков в мессенджерах.

Как давно готовятся к блокировке?

Блокировка готовилась как минимум с 2024 года. Летом об этом рассказывал глава управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин. Осенью на ту же тему высказывался глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Он объяснял, что эти меры необходимы, чтобы защитить россиян от телефонных мошенников. После начала войны в Украине мошенники не только крали деньги с банковских счетов, но и стали убеждать россиян поджигать военкоматы, заливать зеленкой урны для голосования и совершать другие подобные действия. Издание «Медиазона»* в начале 2025 года насчитало 187 подобных атак с начала войны.

40% звонков в мессенджерах совершают мошенники. Около 70% таких звонков поступает из-за рубежа, оценивали ситуацию операторы связи в конце 2024 года. Источник The Bell* утверждает, что операторы пытались решить эту проблему напрямую с корпорацией Meta, владеющей WhatsApp, но компания не пошла им навстречу. Российские власти считают Meta экстремистской организацией и блокируют доступ к фейсбуку и инстаграму, но пока не трогают WhatsApp.

В декабре «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве обсуждают идеи, как полностью заблокировать голосовые вызовы в приложениях и запретить звонки из-за границы.

В январе 2025 года издания «Медуза»* и The Bell со ссылкой на источники писали, что теперь чиновники с подачи операторов мобильной связи обсуждают, как ограничить звонки от тех, кого нет в списке контактов пользователя.

Один из источников на рынке объяснил The Bell: операторы переживают, что растет объем звонков через WhatsApp. Эти звонки невозможно контролировать (трафик зашифрован) и на них почти ничего не получается зарабатывать (звонки идут через интернет, а такой трафик стоит гораздо дешевле, чем голосовой).

«Операторам надо отбивать затраты на базовые станции — вот и лоббируют», — объяснил инициативу источник The Bell.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба не дает операторам повышать тарифы.

Весной 2025 года операторы «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) предложили Минцифры заблокировать пользователям возможность звонков в иностранных мессенджерах. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак и журнал Forbes со ссылкой на источники.

Власти объясняют также свои действия тем, что Telegram и WhatsApp не выполняют закон о «приземлении», то есть не хранят данные пользователей в России. Пресс-службы Telegram и компании Meta, которой принадлежит WhatsApp, на момент публикации не ответили на вопрос Би-би-си, перенесет ли компания эти данные в РФ, если блокировки продолжатся и усилятся. Вице-президент Telegram Илья Перекопский прочитал вопросы Би-би-си, но не ответил на них.

Что заменит иностранные мессенджеры?

Россиян, вероятно, вынуждают переходить на мессенджер Max дочерней компании VK. В июле правительство РФ выбрало его «национальным мессенджером». Конечный собственник VK — «Газпром».

Приложение запустили весной 2025 года. Это переработанный мессенджер «ТамТам», говорил источник Би-би-си в VK. «ТамТам» — это предыдущий мессенджер, который в 2017 году разрабатывала VK (тогда Mail.ru Group). Он не смог конкурировать по популярности с телеграмом и WhatsApp.

7 августа Max согласовал с ФСБ необходимые требования, чтобы обеспечить безопасность для доступа к инфраструктуре «Госуслуг», сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

К запуску мессенджера, по-видимому, готовились заранее. О том, что такое приложение необходимо, еще в 2015 году говорил бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров. Десять лет спустя, летом 2025 года Госдума приняла закон о создании «национального мессенджера». А за неделю до этого вступил в силу закон, запрещающий госслужбам, банкам и операторам связи использовать иностранные программы, чтобы связываться с клиентами. В России для этого часто использовали, например, WhatsApp, популярный у многих пользователей.

Уже заявили, что пользуются мессенджером Max, министр транспорта РФ Андрей Никитин и глава Марий Эл Юрий Зайцев. Минобрнауки запланировало групповые чаты первокурсников приложении, «чтобы облегчить адаптацию и коммуникативно помочь тем, кто только начинает студенческую жизнь».

О том, что чиновники переходят в Max, отчитывались власти Саратовской, Омской и Курганской областей, Коми, Кузбасса, Новосибирска, Ханты-Мансийского автономного округа, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей. В Ростовской области собираются использовать мессенджер как систему оповещения. В Петербурге стали объединять Max со службами экстренной помощи. В Центризбиркоме сообщили, что в мессенджере зарегистрировались большинство членов комиссии региональных избиркомов.

В администрации Архангельской области сказали, что создали цифровую систему «Путь ветерана СВО» (российские власти называют СВО войну с Украиной) и объединят ее с Max. Основной составляющей системы станет цифровой паспорт ветерана, чтобы получать полагающееся меры поддержки. Власти Татарстана сообщили, что с 1 сентября на этот мессенджер перейдут образовательные учреждения республики. В него переводят школы Нижегородской области. На Max перешел и Санкт-Петербургский госуниверситет.

Max также включат в «белый список» сервисов, которые будут работать при атаках дронов, когда власти отключают или ограничивают интернет, сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов. Некоторыми беспилотниками управляют на расстоянии с помощью мобильного интернета. Как показал разбор Би-би-си, замедление или отключение связи, скорее всего, работает, чтобы противостоять таким налетам.

Кремль перейдет в Max, как только тот полноценно заработает, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бизнес тоже не стоит в стороне. Оператор мобильной связи T2 добавил в ряд тарифов безлимитный трафик в Max. В мессенджере можно забронировать билеты и гостиницы через Ozon Travel. Госбанк ВТБ запустил в Max цифровой банк.

С 1 сентября Max по закону будут предустанавливать на все смартфоны и планшеты, продающиеся в России. в мессенджере можно только с помощью российских или белорусских сим-карт.

У технических экспертов хватает претензий к Max. Мессенджер не только собирает определенные данные, но и оставляет за собой право передавать их третьим лицам и госорганам. Это прямо указано в политике конфиденциальности сервиса.

Обычно голосовые звонки в мессенджерах практически невозможно прослушать, а вот доступ к переписке получить гораздо проще. Например, телеграм по умолчанию не использует сквозное шифрование. Учитывая, что Max полностью лоялен властям, можно предполагать, что МВД и ФСБ смогут получать практически любую информацию о пользователях. Это особенно тревожно, учитывая, что 1 сентября вступает в силу закон, запрещающий искать в интернете все, что российские власти объявили экстремизмом.

Bloomberg отмечал, что функционал мессенджера, описанный в российском законе, делает приложение похожим на WeChat. WeChat стал одним из главных инструментов властей Китая, чтобы контролировать общество, писал Wall Street Journal.

Какие есть альтернативы?

Пока нет ограничений на популярные платформы для онлайн-конференций. Самые известные — это Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Российские власти пока этими программами не заинтересовались. В некоторые на видеоконференцию можно приглашать пользователей, которые не регистрировались на платформе.

Многие пользователи What'sApp и телеграма в России также говорят, что проблему со звонками можно решить, включив VPN.

Существуют решения и для более опытных пользователей. Правозащитный проект «Первый отдел»* советует использовать мессенджеры Session, SimpleX Chat и Element. Они децентрализованы. Это значит, что у них нет единого места, откуда управляют данными и где хранят их.

Для того, чтобы зарегистрироваться в Session, номер телефона и почта не нужны. Метаданные устройства приложение тоже не передает. Сообщения доставляются таким образом, что злоумышленник, даже если их перехватит, с трудом поймет, кто и кому их отправляет. Сами сообщения защищены сквозным шифрованием.

В SimpleX Chat нет встроенных способов идентифицировать пользователя. У учетной записи нет ни имени, ни номера телефона, ни почты. Общение происходит при помощи одноразовых QR-кодов. Их можно передать по электронной почте, в другом мессенджере, при личной встрече (показав код на экране или распечатанным). Сообщения мессенджер отправляет таким образом, чтобы было даже трудно понять, когда их послали.

В Element также можно зарегистрироваться без номера телефона или вообще анонимно. Он децентрализован, но по желанию можно хранить свои данные на собственном сервере.

Существуют и мессенджеры, которые могут работать и без интернета. Briar использует особую технологию анонимного обмена данными и может функционировать по Bluetooth, не подключаясь к интернету. Bridgefy также позволяет общаться без интернета, однако работает между устройствами на расстоянии примерно до 100 метров.

В IT-мире практически любые сервисы можно чем-то заменить. Но пользователи выбирают те или иные приложения, потому что ими удобно и понятно как пользоваться. Аналоги, как правило, уступают по этим параметрам и остаются инструментами для журналистов, активистов и криминала. Обычные пользователи вынужденно переходят на то, что оставило для них государство.

