Рекордная жара снова пришла в Европу. Континенту угрожают лесные пожары

В понедельник южные регионы Европы вновь накрыла жара. Ученые предупреждают, что Европа нагревается почти в два раза быстрее, чем планета в среднем, и 2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

В Италии, где в конце этой недели во Флоренции ожидается температура 40°C, на Сардинии от теплового удара умер четырехлетний мальчик, найденный без сознания в автомобиле. Его доставили по воздуху в римскую больницу, но он скончался от необратимого повреждения мозга, сообщили в понедельник в больнице агентству AFP.

В семи крупных городах Италии, включая Болонью и Флоренцию, был объявлен красный уровень погодной опасности.

В понедельник утром более половины территории Франции попало в зону действия предупреждения об экстремальной жаре: 12 из 96 административных единиц на материке были объявлены зоной красной тревоги.

Красная погодная тревога во Франции объявлялась только восемь раз с 2004 года, когда власти ввели эту градацию после исключительно жаркого лета годом ранее. Она объявляется в случае экстремальной, продолжительной жары, представляющей серьезную угрозу для здоровья, и дает местным властям право отменять мероприятия на открытом воздухе, закрывать общественные места и изменять расписание работы школ и летних лагерей.

Французские синоптики считают, что в понедельник и вторник, когда температура на юго-западе превысит 42°C, вероятно, будут побиты температурные рекорды. В выходные в деревне Турб, недалеко от Безье, температура достигла рекордных 41,4°C.

В воскресенье французским пожарным удалось взять под контроль крупнейший с 1949 года пожар, в результате которого, по данным властей, один человек погиб, а 20 пожарных и пять гражданских лиц получили ранения. Пожар уничтожил 16 000 гектаров земли с виноградниками в департаменте Од.

Власти заявляют, что пожар — под контролем, но предупреждают, что полностью потушить его не удастся еще несколько недель, поскольку отдельные очаги все еще тлеют и могут вновь разгореться.

В Испании в воскресенье вспыхнули пожары в Леоне и Саморе, что вынудило более 1000 человек покинуть свои дома. Крупные пожары продолжаются в Галисии, но синоптики предсказывают понижение температуры в этой провинции.

Испанская метеорологическая служба Aemet предупредила о «крайней опасности» в Сарагосе и Стране Басков, объявив желтую и оранжевую тревогу почти на всей остальной территории страны.

Метеорологическая служба сообщила, что в понедельник во внутренних районах Пиренейского полуострова ожидается жара 37-39°C, с максимальной температурой выше 40°C во внутренних районах Страны Басков. В нижнем течении Гвадалквивира максимальная температура может превысить 44°C.

В Португалии в нескольких северных и центральных районах объявлена оранжевая тревога, а в Беже и Эворе ожидается повышение температуры до 40°C.

Метеорологическая служба Великобритании прогнозирует, что во вторник в Лондоне температура воздуха достигнет 33°C. Это уже четвертая волна жаркой погоды за это лето. Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила желтый уровень опасности для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

В Хорватии в понедельник пожарные сумели потушить крупный пожар недалеко от Сплита, а сербские метеорологи предупредили о «крайне неблагоприятных условиях», способствующих развитию пожаров, при температуре до 40°C. Лесные пожары в Албании и Черногории также вынудили многих людей покинуть свои дома, сообщают местные СМИ.

В Болгарии в понедельник ожидается температура выше 40°C, в стране объявлена максимальная пожарная опасность.

Сообщается о почти 200 пожарах, большинство из них локализованы и потушены, но ситуация остается «очень сложной», сказал Александр Джартоф, глава национальной службы пожарной безопасности. Три крупных пожара продолжают полыхать вдоль границ с Грецией и Турцией, в том числе один недалеко от Струмьяни — он возобновился спустя три недели. Более 100 пожарных и сотрудников экстренных служб борются с огнем в труднодоступной местности, куда не могут добраться автомобили, при поддержке армейских вертолетов и двух самолетов.

В воскресенье на юго-востоке страны была зафиксирована новая рекордная для страны температура 39,9°C, побившая рекорд 1948 года.

Высокий риск лесных пожаров сохраняется на большей части территории Греции, включая Афины и прилегающий регион Аттика, а также крупнейшие острова Крит и Эвия. В некоторых районах материка температура может достигать 41°C.

Как сообщает Bloomberg, в минувшие выходные сильные ветры спровоцировали в стране распространение более 90 лесных пожаров, а в субботу двое электромонтеров были задержаны по подозрению в халатности после того, как оборванный кабель вызвал пожар в восточной Аттике, охвативший около 16 квадратных километров.

По данным британской организации Carbon Brief, согласно прогнозам, 2025 год станет вторым или третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений. Температура на суше в Европе поднялась примерно на 2,3°C выше доиндустриального уровня, что почти в два раза превышает глобальный показатель, сообщает климатическая служба ЕС Copernicus.

По данным ЕС, площадь выжженных земель на континенте этим летом уже значительно превышает долгосрочный средний показатель.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.