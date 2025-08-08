jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    Трамп обвиняет главу Intel в связях с Китаем и призывает немедленно подать в отставку

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

    Президент США Дональд Трамп призвал главу американского производителя микрочипов Intel подать в отставку, поскольку считает, что Лип-Бу Тан инвестировал в компании, которые могут быть связаны с китайской военной отраслью. Требовать отставки главы частной корпорации довольно необычно для президента страны.

    «Генеральный директор Intel находится в жестком конфликте интересов и должен уйти в отставку немедленно. Другого решения этой проблемы нет», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. После критики Трампа акции Intel упали более чем на 3%.

    Лип-Бу Тан был назначен новым генеральным директором Intel в марте с задачей вывести технологического гиганта из кризиса. Intel — один из пионеров американской индустрии производства чипов, однако в последние годы отстал от конкурентов. Компания получила миллиарды долларов от правительства США в рамках программы по восстановлению национального производства микрочипов, потому что трудности испытывает и вся американская полупроводниковая индустрия в целом. Конфликт с Трампом может усугубить ситуацию.

    Intel уже заявилa о своей приверженности национальным интересам США и соответствии политике Трампа «Америка прежде всего» (America First).

    «Intel производит продукцию в США уже 56 лет. Мы продолжаем инвестировать миллиарды долларов в отечественные исследования и производство полупроводников, в том числе в наш новый завод в Аризоне, где будет использоваться самая передовая производственная технология в стране. Мы единственная компания на территории США, инвестирующая в развитие технологических узлов для производства микросхем. Мы с нетерпением ждем дальнейшего взаимодействия с администрацией», — говорится в заявлении компании.

    На сайте компании опубликовано и открытое письмо Лип-Бу Тана сотрудникам, в котором он заверяет, что обвинения в его адрес основаны на дезинформации, а США были его домом более 40 лет, он любит эту страну и разделяет стремление Трампа к укреплению национальной и экономической безопасности США. По его словам, успех Intel «имеет решающее значение для технологического и производственного лидерства США, национальной безопасности и экономической стабильности» — и именно это побудило его присоединиться к команде.

    «Мы взаимодействуем с администрацией, чтобы обсудить поднятые вопросы и предоставить достоверные факты», — подчеркнул Тан.

    Лип-Бу Тан — известный венчурный инвестор и эксперт в области полупроводников. Недавно в отчете для инвесторов он сообщил, что компания будет сокращать инвестиции в производство — в том числе в США — чтобы лучше соответствовать спросу. В этом году Intel уже уволила тысячи сотрудников в рамках реструктуризации.

    «Intel — одна из главных надежд Америки на расширение производства чипов, но пока компания испытывает трудности, — отмечает Джанет Иган, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности. — Очень важно обеспечить стабильность руководства, чтобы наращивать мощности».

    Родился в Малайзии, вырос в Сингапуре, гражданин США

    Лип-Бу Тан — натурализованный гражданин США, родился в Малайзии и вырос в Сингапуре. Он долгое время возглавлял компанию Cadence Design Systems, которую обвиняли в том, что ее дочерняя компания в Китае неоднократно сотрудничала с Национальным университетом оборонных технологий КНР, нарушая американские экспортные ограничения. В июле Cadence Design Systems признала вину и согласилась выплатить 140 млн долларов.

    Агентство Reuters сообщало, что Тан инвестировал как минимум $200 млн в сотни китайских компаний, некоторые из которых связаны с китайскими вооруженными силами. Эти инвестиции он осуществлял лично или через свои фонды в период с 2012 года по декабрь 2024 года.

    Американцам не запрещено инвестировать в китайские компании, но еще при первом президентском сроке Трампа США ужесточили правила, касающиеся технологических связей с Китаем. Опасения по поводу национальной безопасности в этом вопросе объединяют республиканцев и демократов.

    «Недооценили важность демонстрации лояльности» Трампу

    Критика Трампа перекликается с письмом сенатора-республиканца Тома Коттона в адрес совета директоров Intel. В письме говорится, что связи Тана «вызывают сомнения в способности Intel» быть «ответственным распорядителем средств американских налогоплательщиков и соблюдать нормы безопасности». Еще один сенатор-республиканец Берни Морено тоже раскритикован Тана, указав на задержки Intel в реализации планов по производству микрочипов в США.

    Связи Тана с Китаем уже рассматривались в докладе Конгресса в 2024 году, изучавшем отношения американских инвестиционных фондов с китайским бизнесом.

    Эксперт по индустрии Патрик Морхед, основатель Moor Insights & Strategy, считает, что Трамп использует тему связей Тана с Китаем как рычаг давления на Intel по другим вопросам. Он отметил возможные разногласия по инвестициям компании в США и сообщения о потенциальном партнерстве с тайваньской TSMC, которое поддерживает Белый дом.

    «Для меня очевидно, что между ними велись переговоры, результат которых Трампу не понравился. Он, вероятно, решил, что это удобный момент надавить на Intel», — считает Морхед.

    Трамп известен тем, что публично критикует бизнес-лидеров в гораздо большей степени, чем это делали его предшественники. Однако даже для него требование отставки главы частной компании — шаг крайне резкий.

    По словам Морхеда, другие технолидеры, которые попадали под огонь критики Трампа, находили способ показать свое уважение и лояльность, обещая крупные инвестиции в США — как это сделали Apple и OpenAI.

    «Intel, возможно, недооценила, насколько важно продемонстрировать свою лояльность Белому дому», — предполагает он.

    В Белом доме в ответ на запрос Би-би-си подчеркнули приверженность Трампа защите национальной и экономической безопасности США: «Это в том числе означает добиться того, чтобы культовые компании в передовых отраслях возглавляли люди, которым американцы могут доверять».

