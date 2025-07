Алгоритм не сработал: спустя два года Google признала, что 10 млн человек в Турции не получили верного оповещения о страшном землетрясении

Около 10 миллионов человек в Турции в феврале 2023 года могли бы раньше узнать о том, что вот-вот произойдет разрушительное землетрясение, и у них было бы еще до полуминуты на то, чтобы найти безопасное место, если бы система раннего оповещения Google сработала так, как от нее ожидалось. Но она не сработала — для признания этого компании понадобилось более двух лет.

Только 469 пользователей получили оповещение Take Action («Примите меры»), предназначенное для ситуаций с высоким уровнем опасности — к которым, безусловно, относятся и толчки магнитудой 7,8, а именно таким был первый толчок. Эти оповещения преодолевают режим «Не беспокоить» на телефоне и сопровождаются громким звуком, который мог бы разбудить спящих людей, что, вероятно, спасло бы жизни многих.

Землетрясение началось в 4:17 по местному времени 6 февраля, многие спали, и именно поэтому было так много жертв: более 55 тыс. человек погибли и более 100 тыс. пострадали.

Представитель Google сообщил Би-би-си, что вместо этого было разослано менее срочное оповещение, Be Aware («Обратите внимание», «Будьте бдительны»), которое предупреждает о возможных более слабых толчках. Смартфон считает такие оповещения менее приоритетными, чем режим «Не беспокоить».

При этом ранее компания Google в комментарии Би-би-си утверждала, что система показала себя хорошо.

Как это должно работать?

Система Android Earthquake Alerts (AEA) работает на смартфонах с операционной системой Android — в Турции такие устройства использует около 70% населения.

Принцип работы обнаружения землетрясений основан на том, что смартфоны улавливают движение и работают как акселерометры, приборы, измеряющие величину изменения скорости движения объекта. Если телефон обнаруживает что-то, что он считает землетрясением, он отправляет сигнал на сервер обнаружения землетрясений вместе с примерным местоположением. Сервер обобщает данные, присылаемые с множества телефонов, и это позволяет определить, происходит ли землетрясение в конкретном регионе и насколько оно сильное, — после чего пользователи Android получают соответствующее предупреждение.

Как объясняется на сайте кризисных оповещений Google, оба типа уведомлений, Take Action и Be Aware, предназначены для землетрясений магнитудой выше 4,5. Учитывается также модифицированная шкала Меркалли, используемая преимущественно в США. Она определяет интенсивность землетрясения по внешним признакам — а интенсивность зависит не только от магнитуды, но и от глубины очага, расстояния до эпицентра, горных пород в этой местности и других факторов. Уведомления Take Action приходят при интенсивности более MMI 5.

В случае с мощным землетрясением в Турции система раннего оповещения Google сработала, но недооценила силу толчков.

Работа над ошибками

Спустя несколько месяцев после землетрясения в Турции Би-би-си стала искать людей, которые получили предупреждение — изначально с целью продемонстрировать эффективность технологии. Однако на протяжении нескольких месяцев ни в пострадавших городах, ни в сельской местности нашим корреспондентам не удалось найти ни одного человека, который получил бы уведомление Take Action перед первым мощным толчком — при том, что были опрошены сотни человек.

Представитель Google в комментарии Би-би-си тогда предположил, что людям было не до оповещений, они были сосредоточены на другом — поэтому не обратили внимание на предупреждения.

Однако с тех пор компания провела исследование, результаты которого опубликованы в журнале Science. Там признается, что система обнаружения имеет свои недостатки. Первое землетрясение имело магнитуду 7,8, а система оценила ее между 4,5 и 4,9. Второе мощное землетрясение, произошедшее в тот же день, система тоже недооценила: оповещение Take Action пришло на 8158 телефонов, а Be Aware получили около четырех миллионов пользователей.

Затем исследователи Google изменили алгоритм и повторно смоделировали первое землетрясение. На этот раз система отправила 10 миллионов уведомлений Take Action тем, кто находился в зоне наибольшего риска, и еще 67 миллионов уведомлений Be Aware тем, кто жил дальше от эпицентра.

«Каждая система раннего оповещения о землетрясениях сталкивается с одной и той же проблемой — точной настройкой алгоритмов для землетрясений большой магнитуды», — сказали Би-би-си в Google.

Элизабет Редди, преподаватель исследовательского университета Colorado School of Mines (Колорадская горная школа), выражает недоумение по поводу того, что на публикацию этих данных ушло более двух лет.

«Меня действительно расстраивает, что это заняло так много времени, — говорит она. — Мы говорим не о незначительном событии — люди погибли, и мы не увидели у системы того уровня работы, который хотелось бы видеть».

Google подчеркивает, что их система оповещения задумана в качестве дополнительной, а не как замена национальным системам оповещения. Но некоторые страны могут слишком полагаться на технологии, которые еще не прошли полное тестирование, отмечают ученые.

«Я считаю, что прозрачность в отношении того, насколько хорошо система работает, критически важна, — подчеркнул в разговоре с Би-би-си Харольд Тобин, директор Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети. — Вдруг некоторые регионы решат: раз уж этим занимается Google, значит, нам ничего делать не нужно?»

По словам исследователей Google, проведенный анализ значительно улучшил работу системы — а система AEA работает уже в 98 странах.

Би-би-си направила запрос в Google с вопросом, как система AEA сработала во время землетрясения 2025 года в Мьянме, но пока не получила ответа.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.