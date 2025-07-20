Скончался "спящий принц" Саудовской Аравии

Принц Аль-Валид бин Халед бин Талал Аль Сауд, известный в СМИ как "спящий принц", скончался в возрасте 36 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The Sun.

Как сообщает издание, принц находился в состоянии комы более 20 лет после тяжелой автокатастрофы в 2005 году, произошедшей во время учебы в военном колледже Лондона.

В результате аварии у 15-летнего принца произошел массивный мозговой кровоизлив и внутренняя кровопотеря. После этого он был доставлен в медицинский центр имени короля Абдул-Азиза в Эр-Рияде, где находился на аппарате искусственной вентиляции легких и был под постоянным медицинским наблюдением.

Несмотря на появление отдельных физических реакций, таких как легкие движения пальцев, он так и не пришел в сознание. Его отец, принц Халед бин Талал, на протяжении всех этих лет отказывался отключать аппараты жизнеобеспечения и приложил немало усилий для оказания сыну постоянной заботы.

Смерть принца Аль-Валида была официально подтверждена накануне, 19 июля 2025 года, через заявление королевского двора. Похоронная служба, как пишет издание, состоится сегодня, 20 июля, в мечети имама Турки бин Абдулла в Эр-Рияде.

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