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    Умер режиссер "Мастера и Маргариты" Юрий Кара

    Опубликовано:

    Юрий Кара
    Юрий Кара. Фото: vgik.info

    В Ялте в возрасте 70 лет после инфаркта скончался кинорежиссер Юрий Кара, который экранизировал произведение Михаила Булгакова - "Мастер и Маргарита".

    О смерти кинорежиссера сообщила в своем Telegram-канале киножурналист Наталья Боброва.

    "Грустная весть. Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара ("Завтра была война", "Воры в законе", "Мастер и Маргарита" и другие фильмы)... В Ялте. Внезапно. Светлая память", - написала она.

    По информации Telegram-канала SHOT, накануне вечером у артиста случился инфаркт, ему вызвали скорую, госпитализировали в реанимацию, где он скончался около 22:00.

    "Семья режиссера сообщила нам, что у него было слабое сердце: инфаркты также были два года назад и в феврале этого года.

    Сейчас тело Кары находится в ялтинском морге. Родственники режиссера готовят его к транспортировке в Москву", - пишут авторы.

    Добавим, по данным "РИА Новости", Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов, затем работал инженером-радиофизиком. В 1982-м поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

    Первый фильм "Двое на скамейке" снял еще во время учебы, в 1985 году, а успех ему принесла дипломная работа - "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева. Кроме того, в конце 1980-х Кара снял картины "Воры в законе" и "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным".

    В 1994-м режиссер экранизировал "Мастера и Маргариту". У этого фильма оказалась трудная судьба - из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав он много лет пролежал на полке и вышел в прокат только в апреле 2011 года.

    В фильмографии Кары значатся еще такие картины, как "Интересные мужчины" (2001), "Я - кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007), "Королев" (2007), "Гамлет. XXI век" (2010), "Главный" (2015). Большинство фильмов режиссер снял по собственным сценариям.

    В 2005 году Кара получил звание заслуженного деятеля искусств России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2022).

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