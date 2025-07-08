Трое мужчин признаны виновными в поджоге складов в Лондоне по заказу ЧВК "Вагнер"

Три человека признаны виновными в поджоге склада в Лондоне, связанного с поставками помощи для Украины, по заказу ЧВК «Вагнер». Во вторник присяжные вынесли вердикт в отношении 23-летнего Джейкима Роуза, 20-летнего Агниса Асмены и 23-летнего Нии Менса.

Все они — исполнители нападения. Центральный уголовный суд Лондона, более известный как Олд-Бейли, признал их виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах с намерением подвергнуть опасности жизни людей.

Организаторы — 20-летний Дилан Эрл и 23-летний Джейком Ривзом — ранее признали вину в действиях по заказу ЧВК «Вагнер».

В деле есть еще три фигуранта. 61-летний Пол Инглиш признан невиновным в получении средств от иностранной разведки за организацию поджога. Эштон Эванс (его возраст не сообщается) был признан виновным по одному пункту в сокрытии информации о терактах, но оправдан по обвинению в несообщении властям о поджоге склада. Дмитриюс Паулаускас был признан невиновным по двум пунктам обвинения в сокрытии информации о нападениях.

Здание на востоке Лондона, где размещались склады компаний Oddisey и Meest UK (сообщалось, что они принадлежали украинскому бизнесмену Михаилу Приходько и его супруге), было подожжено 20 марта 2024 года.

С этих складов осуществлялась отправка гуманитарной помощи и спутникового оборудования Starlink в Украину, говорилось в материалах дела.

В тушении пожара принимали участие 60 пожарных, ущерб от огня составил около 1 млн фунтов стерлингов.

В ходе судебного разбирательства суду были представлены детали планировавшихся, но неосуществленных схем по поджогу ресторана и винного магазина в лондонском районе Мейфэр, а также похищения их владельца, бизнесмена Евгения Чичваркина.

Четкий сигнал

«Очевидно, что это было целенаправленное нападение, учитывая связь склада с Украиной в области доставки гуманитарной помощи и других товаров», — заявил Дэвид Коуторн, глава контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы (CPS).

Главным фигурантом дела является Дилан Эрл: ему предъявлены обвинения в организации поджогов по заказу ЧВК «Вагнер».

Утверждалось, что Эрл вышел на связь с куратором из ЧВК «Вагнер» (в Британии она признана террористической организацией и запрещена), после чего отправился изучать здание, которое предстояло поджечь.

Дилан Эрл — первый житель Великобритании, который был осужден по недавно принятому закону о противодействии шпионажу, диверсиям и иностранному вмешательству.

Менса и Роуз попали на камеры видеонаблюдения, а также в лайвстрим на телефоне Менса в момент подожга склада. В прямом эфире на FaceTime было видно, как двери склада облили бензином, после чего они загорелись.

«Этот случай является ярким примером того, как организация, связанная с российским государством, использует „доверенных лиц", в данном случае британских граждан, для совершения от своего имени очень серьезных преступлений», — заявил глава антитеррористического подразделения лондонской полиции Доминик Мерфи.

«Я надеюсь, что эти приговоры послужат серьезным предупреждением о том, что совершение преступлений от имени иностранного государства влечет за собой очень серьезные последствия», — добавил он.

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