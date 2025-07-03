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    Новости русской службы Би-би-си

    Программист, предприниматель, психолог и путешественник. Что известно об арестованных в Баку россиянах

    Опубликовано:

    На мужчину надевают наручники
    Наручники. Иллюстративное фото: Kirk Marsh/Getty Images

    Среди задержанных в Баку есть бывшие сотрудники «Роснефти» и «Газпромнефти» и просто обычные айтишники. Многие из них покинули Россию в 2022 году — после начала войны с Украиной и мобилизации. Азербайджанские власти подозревают их в торговле наркотиками. Но родственники задержанных это отрицают. Би-би-си рассказывает, что известно о задержанных.

    Суд в Баку арестовал восьмерых россиян 1 июля 2025 года, сообщило агентство APA, каждого на четыре месяца. Следствие называет мужчин «участниками ОПГ».

    Россиян подозревают в контрабанде наркотиков из Ирана, а также в киберпреступлениях. На фотографиях из зала суда на лицах задержанных видны следы избиений.

    Имена арестованных не сообщались. Известно о десяти задержанных полицией. Би-би-си рассказывает о семерых из них. Имя последнего участника процесса неизвестно.

    Среди задержанных — 23-летний программист Сергей Софронов из Череповца. Первым о нем написало издание «Важные истории»*. Мать Софронова Мария Сергеевна подтвердила Би-би-си, что среди арестованных ее сын.

    «Пока не готова делиться информацией. Простите — но боюсь навредить. Я в Баку, и здесь всё сложно. Может быть, позднее все опишу. Скажу одно — обвинения абсурдны! Никакой продажей наркотиков он не занимался. Он очень порядочный и законопослушный человек. У него огромное количество друзей — мне уже второй день приходят от них нескончаемые слова поддержки. И никто не верит, что он может быть в чем-то замешан» — сказала Мария Софронова.

    Отец Софронова Михаил рассказал изданию «Звезда», что в последний раз говорил с сыном по телефону 30 июня 2025 года. Где сын сейчас, Софронов-старший не знает.

    «У меня такое чувство, что на улице просто выбрали определенное количество людей, которых надо забрать. Вы, наверное, видели фотографии? Это что-то вообще невероятное. Как так можно физически человека привести в такое состояние?» — приводит «Звезда» его слова.

    Он добавил, что сын улетел в Азербайджан в конце апреля 2025 года как турист и собирался вернуться, когда закончится срок безвизового пребывания.

    Сергей Софронов окончил кадетский класс лицея «Автоматизированные механизированные технологии и комплексы» (АМТэК«) в Череповце. В 2020 году переехал в Калининград и там работал программистом и дизайнером на фрилансе, преподавал детям в «Малой компьютерной академии» и учился в БФУ им. Канта. В октябре 2022-го Софронов уехал в Казахстан и уже оттуда — в Азербайджан. Судя по соцсетям, отмечают «Важные истории», молодой человек также ездил в Дубай и состоял в чатах по релокации в ОАЭ.

    Би-би-си попыталась связаться с родственниками почти всех задержанных, однако практически у каждого телефон, как правило, выключен, и на сообщения в соцсетях большинство не отвечает.

    Второй задержанный — 35-летний уроженец Екатеринбурга Александр Вайсеро. Он приехал в Баку в отпуск в начале июня 2025 года, пишет уральское издание E1. Мать Вайсеро рассказала «РИА Новости», что ее сын отправился в Азербайджан как турист. Связи с ним нет. Женщина отрицает, что сын причастен к преступлениям, в которых его подозревают.

    Невеста Вайсеро Полина рассказала Е1, что он улетел в Баку с другом из Узбекистана. Собирались несколько недель отдохнуть. Екатеринбурженка отметила, что ее будущий муж — программист, разрабатывал сайты. Работал ли он официально или у него был бизнес, девушка не знает.

    Вайсеро был совладельцем ликвидированных московских компаний «Ремстрой», «Старт» и «Платина». Юрлица занимались строительством и арендой недвижимости.

    По данным телеграм-канала Baza, мужчину не доставляли в суд. Арестовали ли Вайсеро, неизвестно.

    Третий задержанный — 30-летний Дмитрий Безуглый. Он выпускник петербургского университета «Институт точной механики и оптики». Первым о Безуглове написал телеграм-канал «Осторожно, новости». Молодой человек работал программистом в VK и «Яндексе». После того, как в России в сентябре 2022 года объявили мобилизацию, разработчик покинул страну, отмечало издание «Важные истории»*.

    Следующий — 41-летний Антон Драчеввыпускник ВШЭ, Дрезденского университета прикладных наук и РЭУ им. Плеханова, основатель IT-платформы бытовых услуг Airo.

    До запуска бизнеса Драчев возглавлял отдел IT-разработки в хедж-фонде Red Star Asset Management, но ушел оттуда, став директором своей компании. В стартап вкладывались венчурные фонды МТС и «Т-Инвестиций».

    Еще один задержанный — 38-летний уроженец Архангельска Валерий Дулов. Мужчина, согласно странице на LinkedIn, окончил магистратуру в норвежском Университете Ставангера. В 2013 году Дулов работал в ЗАО «Роспан Интернешнл», которое разрабатывает газовые месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа. С 2013 года структура входит в «Роснефть». В LinkedIn Дулова указано, что в «Роснефти» он работал frontend-разработчиком.

    В 2017 году Дулов работал уже в научно-техническом центре «Газпромнефти» (НТЦ) и жил в Петербурге. Мужчина работал в НТЦ как минимум до 2023 года. Чем он занимался затем, неизвестно.

    Дулов уехал из России в Казахстан 15 октября 2022 года, отмечает издание «Агентство»* . Возвращался ли он после этого в страну, неизвестно.

    25-летний Алексей Васильченко жил в Норильске и Петербурге и работал психологом. Друзья мужчины рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что Васильченко приехал в Баку в гости к Дулову. Позже мать Васильченко уточнила, что ее сын приехал в Азербайджан «в командировку от института». По словам женщины, о том, что его задержали, она узнала из СМИ.

    Телеграм-каналу «Ротонда» женщина сказала, что ее сын приехал в Азербайджан три недели назад. По ее словам, Васильченко отправили в другую страну для учебной поездки от московского Института технологий и управления.

    «Поехало около 20 человек. Они сняли номера в хостеле. Про моего сына пишут гадости, это все ложь», — приводит «Ротонда» слова Лилии Васильченко.

    Она надеется на помощь российских властей — МИД и администрации президента.

    Телеграм-канал российского пропагандиста Владимира Соловьева также сообщал, что опознал среди задержанных 22-летнего Дмитрия Федорова, выпускника Петербургского архитектурно-строительного университета. Больше про молодого человека ничего неизвестно.

    Дипломатия насилием

    Росгвардия, полиция и ФСБ 27 июня 2025 года провели облавы на азербайджанцев в Екатеринбурге. Силовики искали подозреваемых в заказных убийствах.

    В результате облав погибли двое азербайджанцев. Один скончался в здании ОВД, а его брат — в служебной машине одного из силовых органов. Следственный комитет признал их гибель. Официальная версия — смерть от сердечной недостаточности — прозвучала в отношении одного из погибших. Их тела передали Азербайджану.

    Азербайджанское СМИ Minval опубликовало фотографии тел и результаты судмедэкспертизы. Вскрытие установило, что мужчины погибли из-за посттравматического шока, который наступил от множественных повреждений. Братья умерли от пыток, заявили в Генпрокуратуре Азербайджана и возбудили уголовное дело по статьям о преднамеренном убийстве группой лиц, превышении должностных полномочий и пытках.

    В Екатеринбурге же суд отправил в СИЗО четырех задержанных в ходе рейда. Еще двое из ОВД попали в больницу в тяжелом состоянии. Фигурантов дела пытали током, утверждает издание SOTAVision*. На кадрах журналистов из суда видно, что задержанных привезли на заседания со следами побоев.

    После того, как стало известно, что граждане Азербайджана, судя по всему, умерли насильственной смертью, полиция страны пришла в офис российского пропагандистского информагентства Sputnik в Баку и возбудила уголовное дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества против семи его сотрудников. В СИЗО отправили директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

    Утром 1 июля стало известно, что азербайджанская полиция задержала в Баку россиян. Днем того же дня российские силовики возобновили рейды против азербайджанцев.

    Новый конфликт между Баку и Москвой — уже второй менее чем за год. 25 декабря 2024 года в Казахстане потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный. На подлете к Чечне его, по версии Азербайджана, атаковали средства ПВО. Пилоты пытались увести судно над Каспием, но в итоге самолет разбился. Погибло 38 человек.

    Баку собирался обратиться в международный суд по факту катастрофы и неоднократно требовал от Кремля признать вину и извиниться. Азербайджан также закрыл «Русский дом» в Баку, обвинив его сотрудников в шпионаже, и отпустил из-под ареста российскую экс-судью Елену Хахалеву, которую требовала экстрадировать Россия. Также власти Азербайджана сократили срок пребывания россиян в стране до 90 дней в году.

    Президент РФ Владимир Путин извинился лишь за то, что «инцидент» с лайнером произошел над Россией, но отказался брать ответственность за гибель людей. Алиев же не приехал в Москву на парад 9 мая.

    Ярослава Кирюхина, Сергей Кагермазов, Анастасия Платонова

    Русская служба Би-би-си

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