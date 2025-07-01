Смерть при задержании и агенты ФСБ: как конфликт Азербайджана и России связан с геополитикой

Дипломатический конфликт вокруг смерти двух азербайджанцев в Екатеринбурге привел ко второй за год публичной размолвке между двумя странами.

В понедельнике в офисе российского агентства «Спутник» в Баку арестовали, как утверждается, двух агентов ФСБ. Близкие к власти азербайджанские издания ругают российскую власть и лично президента Владимира Путина. В Москве говорят, что такой ответ на действия российских правоохранителей не оправдан.

Но жесткая реакция Баку — результат масштабных сдвигов в геополитике региона. Еще несколько лет назад подобные трагедии так не влияли на отношения двух стран.

Однако сейчас Азербайджан становится региональной державой, которая оспаривает доминирующую роль Москвы на Южном Кавказе, говорят эксперты — и связывают претензии к России именно с этим.

Когда извинений недостаточно

В пятницу в Екатеринбурге правоохранители задерживали подозреваемых в причастности к убийствам в 2001-м, 2010-м и 2011 годах. В ходе задержания скончались выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Азербайджанские источники утверждают, что Сафаровых «жестоко убили» силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев скончался от сердечного приступа, а причины смерти второго уточняются.

Вскоре после произошедшего стало ясно, что трагедия серьезно повлияет на отношения двух стран. В Баку отменили визит вице-премьера РФ Алексея Оверчука и концерты российских музыкантов. Параллельно, провластная азербайджанская пресса стала жестко критиковать Россию. «В деле кровавых расправ Путин обогнал самого Сталина», утверждается в одной статье. В другой действия екатеринбургских силовиков названы «карательным рейдом».

Происходящее напоминает кризис, разгоревшийся в конце прошлого года, когда российская система ПВО по ошибке подбила азербайджанский пассажирский самолет. Погибло больше половины пассажиров, включая пилотов, которые успели довести подбитый самолет до Казахстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требовал от России признания вины и тщательного расследования. Путин извинился, но этого оказалось мало. Началась война пропаганд, в Баку закрыли структуру Россотрудничества «Русский дом», обвинив в шпионаже, и потребовали закрыть отделение российского государственного издания «Спутник».

Но «Спутник» продолжил работать. А в этот понедельник в офис пришла полиция с обысками. В итоге двое сотрудников российского агентства были задержаны — азербайджанская полиция называет их сотрудниками ФСБ. Главу издания Игоря Картавых и сотрудника Евгения Белоусова вывели из здания силовики в масках.

«Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость», — заявил глава агентства «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев. Он добавил, что действия Баку похожи на «намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения».

Как Карабах повлиял на Москву и Баку

Трагедии с участием азербайджанцев, подобные екатеринбургской, случались в России и прежде — но не вызывали подобной реакции. В 2021 году в Новосибирской области был застрелен 19-летний Векил Абдуллаев — утверждалось, что остановивший его инспектор ДПС случайно выстрелил ему в голову при задержании. Суд оправдал инспектора, и тот вернулся к работе. Тогда расследование критиковали представители диаспоры и депутаты парламента Азербайджана, но до высшего уровня это дело не дошло.

Не было официальной реакции и на прошлой неделе, когда петербургский суд приговорил к тюремным срокам группу молодых людей, которые называли себя «азербайджанской мафией». На деле они были подростковой бандой треш-стримеров — нападали на случайных прохожих и снимали это на видео. Когда в 2023 году за них взялся Следственный комитет, главарь банды бежал в Азербайджан — но был экстрадирован обратно по запросу из Москвы.

Впрочем, в вопросах экстрадиции Азербайджан не всегда отвечал взаимностью: в этом году бакинский суд отказался возвращать в РФ бывшую судью из Красноярска Елену Хахалеву, прославившуюся после кадров свадьбы ее дочери, где выступали Валерий Меладзе, Николай Басков и другие звезды российской эстрады.

Эксперты говорят, что более громкая реакция — результат изменения баланса сил между двумя странами. В 2020 году Азербайджан победил в войне против Армении и стал заявлять о себе как о региональном лидере. Азербайджан уже был самой крупной экономикой региона с населением больше, чем у соседних Армении и Грузии вместе взятых, но он доказал также свое военное превосходство.

А последовавшее полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году ослабило позиции Москвы на Южном Кавказе. За несколько дней до вторжения Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Реальными союзниками две страны так и не стали — Азербайджан называет захваченные Россией территории Украины оккупированными и передает Киеву гуманитарную помощь.

Однако Москва многое прощает Баку из-за его участия в проектах, которые связывают ее с внешним миром в условиях жесточайших санкций. Через Азербайджан проходят не только ключевые газопроводы, но и ветка транспортного коридора «Север-Юг», которая дает РФ выход на азиатские рынки.

Ни друзья, ни враги

«Россия больше не может себе позволить позицию жесткой силы на Южном Кавказе», — писал британский историк региона Том де Ваал.

В этой ситуации Азербайджан не конкурирует с Россией напрямую, но оспаривает доминирующую роль России на Южном Кавказе, говорит Заур Шириев, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

В Баку не хотели бы, чтобы Россия восстановила былое влияние в Грузии — особенно потому, что через нее проходят ключевые энергетические и транспортные маршруты, отмечает Шириев. Азербайджан также не готов допустить прихода к власти в Армении пророссийских сил, которые настроены против примирения с соседями и окончательного отказа от требований в вопросе Нагорного Карабаха.

Но у публичного кризиса в отношениях с Москвой есть еще один адресат — Запад.

«Дистанцирование от России полезно [Азербайджану], чтобы скрыть от Запада собственные грехи», — говорит Кирилл Кривошеев, специалист по Южному Кавказу, указывая на десятки журналистов и оппозиционеров в азербайджанских тюрьмах.

В реальности Азербайджан и Россия не являются ни близкими союзниками, ни откровенными врагами, а чем-то средним, говорит Заур Шириев из центра Карнеги.

«Азербайджан дает понять, что больше не готов пассивно принимать поведение России, особенно когда на кону стоят его собственные интересы», — добавляет эксперт.