Массированный удар России по Украине: разрушения около Львова и Черкасс, погиб пилот F-16

В ночь на воскресенье российские военные нанесли по Украине массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками; в том числе они атаковали беспилотниками типа «шахед», а также различными видами баллистических и крылатых ракет.

Есть данные о разрушениях во Львовской, Полтавской, Черкасской, Николаевской и Запорожской областях. Во время отражения атаки упал украинский истребитель F-16, его пилот погиб.

Это адаптированный перевод материала, опубликованного на сайте Украинской службы Би-би-си. Оригинал на украинском языке можно прочитать здесь.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на воскресенье российские войска атаковали Украину при помощи 477 беспилотников различных видов, в том числе более 250 «шахедов».

Кроме того, Воздушные силы пишут об ударе четырех аэробаллистических ракет «Кинжал», семи баллистических ракетах ракет «Искандер-М», 41 ракеты Х-101, пяти «Калибров» (они были запущены из акватории Черного моря), а также трех баллистических ракет С-300.

По данным ВСУ на 08:30 по киевскому времени, «обезврежено 475 средств воздушного нападения», «249 сбиты огневыми средствами», а еще 226 – «локационно потеряны» (такую формулировку украинские военные употребляют, когда цели исчезают с экранов радаров без последствий на земле).

Российские военные ночной удар по Украине пока не комментировали.

Ранее обозреватели, в том числе и зарубежные, предупреждали, что уже вскоре Россия сможет наносить массированные удары дронами по Украине, применяя по полтысячи «шахедов» за один налет.

Как началась атака

Вечером на территорию Украины начали залетать сотни российских беспилотников, а после часа ночи воздушная тревога добралась до западных областей страны.

Затем несколькими волнами в Украину залетели группы крылатых ракет «Калибр», запущенных из акватории Черного моря, а затем и крылатые ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты залетали с востока и юга и направлялись на запад Украины.

Также дважды взлетали российские самолеты МиГ-31К, которые запускали аэробаллистические ракеты «Кинжал», несколько наземных комплексов также нанесли удары баллистическими ракетами. Ракетная атака продолжалась почти до 5 часов утра.

Известно, что несколько целей атаковали город Кременчуг Полтавской области: как аэробаллистические «Кинжалы», так и ракеты, выпущенные с земли. Этот город уже не впервые становится целью массированных российских ударов за последние недели.

Глава Полтавской областной администрации Владимир Когут сообщил, что в Кременчугском районе было атаковано одно из предприятий, там тушат пожар.

Удары по Львовской области и городу Бурштын

Около 02:20 взрывы впервые прозвучали во Львове — преимущественно была слышна работа ПВО.

В течение двух следующих часов во Львове произошло еще несколько взрывов, их слышали корреспонденты Украинской службы Би-би-си.

Мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что цели преимущественно обходили город, но несколько зашли на его территорию.

«Завершили проверку по городу. Враг пробовал бить по критической инфраструктуре. Несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание. Спасибо силам ПВО за защиту!» — написал утром Садовой.

Также шахеды и ракеты приближались ко Львову и дальше направлялись в другие города области, в том числе Николаева и Золочева.

«Ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области», — написал в телеграмм-канале руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Во Львовской области под ударом также оказался Дрогобычский район. По сообщению районной администрации, там «было попадание в объект промышленной инфраструктуры, в результате чего возник пожар».

Как сообщил начальник Дрогобычской райадминистрации Степан Кулиняк, сообщений о пострадавших или погибших по состоянию на 7 утра не поступало. Из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия.

В Ивано-Франковской области российские ракеты и дроны направлялись в город Бурштын.

Разрушения в Смеле и Николаеве

Глава Черкасской области Игорь Табурец сообщил, что в результате российских ударов есть разрушения гражданской инфраструктуры и шестеро раненых в городе Смела недалеко от Черкасс (в числе прочего там находится важный железнодорожный узел).

«Смела. Продолжается ликвидация последствий масштабной ракетно-дроновой атаки на город. Вместе с горожанами все необходимые службы. Есть шесть пострадавших. Из них один — ребенок», — написал Табурец.

По предварительным данным, повреждены три девятиэтажки. Существенно разрушен также местный колледж Национального университета пищевых технологий.

Об этом колледже написал в фейсбуке и депутат Верховной рады из Черкасской области Сергей Рудык: «Страшная ночь в Украине и нашей Смеле. Самый большой обстрел города за последние годы. Серьезно пострадал колледж университета пищевых технологий, три многоэтажки».

Он также опубликовал фото воронки от ракеты «возле самого дома». «Несколько десятков метров в сторону — и их [пострадавших — Ред.] число могло бы быть совсем другим. Бог отвел», — пишет Рудык.

Руководитель Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил о ракетной атаке по Запорожью: там «повреждено производственное помещение одного из предприятий».

Как заявил руководитель Николаевской области, ночью около 01:28 Россия атаковала Николаев баллистическими ракетами, а с 02:56 — несколькими группами «шахедов».

Под ударом оказался некий объект инфраструктуры. Повреждены складские здания, раненых нет.

В последние недели Россия усилила атаки на Украину. В ночь с пятницы на субботу под атаку «шахедов» попала Одесса, в результате попадания в квартиры в городе погибли члены одной семьи: муж и жена.

27 июня российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по городу Самар в Днепропетровской области, Сумам, Чугуеву (в Харьковской области), и Чугуеве, а также городу Староконстантинов (в Хмельницкой области).

23 июня был нанесен массированный удар по Киеву, где погибло 9 человек.

Погиб пилот истребителя F-16

В ночь на 29 июня 2025 года Россия запустила по Украине более 500 воздушных целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ. К отражению массированной атаки среди прочего привлекли самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки «шахедов».

«К сожалению, сейчас у нас еще одна болезненная потеря. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения», — заявили в ВСУ.

По их сообщению, пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.

«Во время отработки последней — его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел… Погиб, как Герой!» — пишут Воздушные силы.

Летчик первого класса, подполковник Устименко был однокурсником другого украинского пилота — Андрея Пильщикова («Джуса»), который погиб два года назад, сообщила мать Пильщикова Лилия Аверьянова.

«Макс, парень из стали. Всегда стремился быть лучшим», — написала она на своей странице в Фейсбук, обнародовав также фото Максима из архива своего сына. «Это был супер-интеллект группы, замечательный айтишник. Но у него были большие, крепкие крылья. Большая ответственность. Большая преданность делу. Он должен был бы стать Маршалом Авиации, — пишет мать „Джуса". — Вместе с Андреем с первого курса, вместе навеки в небе».

Потеря украинского истребителя F-16 в ночь на воскресенье — уже третий подтвержденный случай гибели таких самолетов, полученных Украиной летом 2024 года.

В апреле сообщалось о гибели F-16 26-летнего капитана Павла Иванова. Первая такая трагедия произошла 26 августа 2024 года, когда самолет под управлением опытного пилота Алексея Меся отражал ракетную атаку России над западными областями Украины. Причины той катастрофы до сих пор не названы.