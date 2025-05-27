"Мы называем это зеленым колониализмом". Как сверхдержавы борются за контроль над Арктикой

Едва Магнус Мэланд стал мэром небольшого городка на севере Норвегии в конце 2023 года, его посетили сразу три делегации из Китая.

Это перевод материала европейского редактора Би-би-си Кати Адлер, оригинал которого на английском языке можно прочитать здесь.

«Это потому, что они хотят стать полярной сверхдержавой», — говорит он мне.

Когда разговор заходит об Арктике, возможно, Китай и не первая страна, которая приходит на ум, но Пекин полон решимости стать крупным игроком в этом регионе. Он собирается покупать недвижимость, участвовать в инфраструктурных проектах и надеется установить постоянное присутствие в регионе.

Китай уже называет себя «приарктическим государством», хотя его самая северная региональная столица Харбин находится примерно на той же широте, что и Венеция в Италии.

Но Арктика быстро становится одной из самых горячих точек мира. Китай ждет жесткая конкуренция со стороны России, Европы, Индии и США.

Гонка за Арктику началась.

Климатологи утверждают, что Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем любая другая часть планеты. Это влияет на экосистемы, дикую природу и местное население. Арктика огромна, она занимает 4% поверхности Земли.

Но мировые державы видят в Арктике новые возможности, открывающиеся на фоне климатических изменений.

Таяние льдов в Арктике облегчает доступ к огромным запасам природных ресурсов региона — важнейшим минералам, нефти и газу. По оценкам, около 30% неразведанных запасов природного газа находится в Арктике.

Это открывает возможности для новых морских торговых путей, что значительно сокращает маршрут между Азией и Европой. В экспортном бизнесе время — деньги. Китай разрабатывает план «Полярного шелкового пути» для судоходства в Арктике.

Норвежский порт Киркенес выглядит довольно мрачно.

Бывший горнодобывающий город, лежащий за полярным кругом, в самой северной точке материковой Норвегии, резко контрастирует с окружающими его заснеженными горами и фьордами, которые выглядят как на открытке.

Здесь стоят закрытые магазины и заброшенные склады с разбитыми окнами. Город выглядит заброшенным и забытым.

А потому неудивительно, насколько привлекательной выглядит перспектива стать первым европейским портом на пути контейнеровозов из Азии, в зависимости от того, как быстро будет таять полярный лед.

Директор городского порта Терье Йоргенсен планирует построить новый международный порт. Когда он рассуждает о том, что Киркенес станет Сингапуром европейского Севера, у него загораются глаза.

«Мы пытаемся построить в Киркенесе перевалочный порт, где встречаются три континента: Северная Америка, Европа и Азия. Мы будем выгружать грузы на берег и перегружать их на другие суда [для дальнейшего экспорта]. Нам не нужно продавать землю никому. Ни британской компании, ни китайской».

Новые законы Норвегии запрещают передачу собственности или бизнеса, если продажа может нанести ущерб «интересам безопасности Норвегии», говорит он. По его словам, они ждут от правительства четких указаний о том, какую критически важную инфраструктуру это может затронуть.

Мэр Мэланд относится к намерениям Китая настороженно. «Мы хотим иметь отношения с Китаем, но не хотим быть зависимыми от Китая, — говорит он мне. — Европа должна задать себе вопрос: насколько мы хотим зависеть от тоталитарных и авторитарных режимов?»

Европейские арктические страны начинают отвергать подход Китая, предполагающий проложить себе дорогу в Арктику деньгами. Например, недавно Пекину не удалось купить морские порты в Норвегии и Швеции, а также аэропорт в Гренландии.

Это подталкивает жаждущий полярных территорий Китай в объятия крупнейшего игрока в Арктике — России.

Россия контролирует половину побережья Арктики и манит к себе китайских инвесторов.

Обе страны также сотрудничают в Арктике в военной сфере. В октябре китайская береговая охрана впервые вошла в Арктику для совместного патрулирования с российскими силами. Месяцем ранее Россия и Китай провели здесь совместные военные учения. В июле дальние бомбардировщики обеих стран организовали провокационное патрулирование в Арктическом океане у берегов Аляски в США.

Это выглядит так, как будто Пекин и Москва смотрят на НАТО, активизировавшее свои учения в Арктике, и говорят: «Мы тоже можем».

Все страны, граничащие с Арктикой, за исключением России — члены НАТО. Финляндия и Швеция присоединились к альянсу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Андреас Остхаген, старший научный сотрудник независимого Института Фритьофа Нансена, называет Арктику «лакомым куском» для российско-китайского сотрудничества.

«Россия нуждается в инвестициях и коммерческих игроках, заинтересованных в разработке ресурсов Арктики — СПГ (сжиженного природного газа), нефтяных ресурсов или в развитии северного морского пути как судоходного маршрута, — говорит он. — Китай и есть этот рынок. Обе страны ищут способы расширить свое политическое, экономическое и даже военное сотрудничество».

Но Китай не хочет слишком сближаться с Россией. Он хочет избежать западных санкций и продолжать вести дела с западными державами как в Арктике, так и за ее пределами.

У России есть свои оговорки.

«Не стоит переоценивать отношения между Россией и Китаем, — говорит Остхаген. — Россия по-прежнему опасается пускать Китай слишком глубоко в свою часть Арктики».

Москва во многом полагается на свои ресурсы в этом регионе. По имеющимся данным, она также пытается наладить отношения с другими инвесторами в Арктике, в том числе с США.

Россия также использует Арктику для хранения стратегического оружия — в основном на Кольском полуострове, где размещается множество ядерного орудия и база Северного флота.

Жители норвежского Киркенеса живут под тенью «русского медведя» по соседству. Так было всегда. Граница с Россией находится в 10 минутах езды на машине. А Кольский полуостров кажется слишком близким.

Во времена холодной войны город был известен как шпионское гнездо — здесь проходила передовая линия между Западом и Советским Союзом.

Норвегия считает, что Россия использует Арктику для подготовки новых пилотов бомбардировщиков для войны в Украине.

Хотя Норвегия и не воюет с Россией, страна, и особенно ее северный регион вдоль примерно 200-километровой сухопутной границы, ощущает угрозу.

«Мы видим это здесь, на месте», — говорит полковник Йорн Квиллер, беседуя со мной у прозрачных вод реки Паз, разделяющей Норвегию и Россию. Прямо перед нами стоят ярко-желтые норвежские и красно-зеленые российские пограничные столбы.

С момента полномасштабного вторжения в Украину все чаще происходят случаи глушения GPS-сигналов, из-за чего даже пилоты коммерческих самолетов вынуждены менять навигационные системы. По словам полковника Квиллера, резко возросло число случаев шпионажа на границе — «от радиоразведки до отправки агентов в Норвегию».

Норвегия и ее союзники по НАТО также находятся в состоянии повышенной готовности в связи с появлением в Арктике российских подводных лодок-шпионов и других судов.

Мы получили доступ для посещения объекта совместного военного командования времен холодной войны, глубоко запрятанном в гору в Бодо (или Будё) за полярным кругом. Здесь я своими глазами смогла увидеть, как Норвегия отслеживает эту угрозу.

Посреди лабиринта туннелей и комнат наблюдения в режиме реального времени Норвегия собирает разведданные с суши, с воздуха и с моря, уделяя особое внимание подозрительным судам в своих арктических водах и вблизи них. Вся информация сразу передается союзникам по НАТО.

Дело в том, что любое российское судно, идущее в европейские воды, должно сначала пройти через норвежские воды.

Агенты в штабе следят за признаками шпионажа и саботажа в отношении подводной «критической инфраструктуры», ставшими частью гибридной войны Кремля против Запада.

Цели этой войны — подводные коммуникационные кабели, соединяющие континенты и позволяющие осуществлять финансовые транзакции на триллионы долларов в день, а также нефте- и газопроводы.

Норвегия — крупный поставщик природного газа в Европу, в том числе в Великобританию, особенно после введения санкций в отношении российского экспорта в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Москва модернизирует свои военные возможности в Арктике. Она располагает флотом разведывательных и атомных подводных лодок. Если они останутся незамеченными, они потенциально смогут нацелить ракеты на столицы по всей Европе, а также представлять угрозу для США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна больше заботиться о собственной обороне, но в Арктике, как говорит глава объединённого штаба Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен, существует «значительное совпадение интересов».

«Речь идёт также и о защите территории США… Концентрация ядерного оружия и те возможности, которые разворачивает Россия, направлены не только против Европы, но и против США», — говорит он.

Вице-адмирал Андерсен не верит, что какая-либо сторона стремится к открытому конфликту в Арктике, но в условиях роста глобальной напряженности в других регионах, например в Украине, существует вероятность его переноса в Арктику.

Команда вице-адмирала планирует каждую среду днем проводить плановые переговоры с Северным флотом России — по их словам, для поддержания каналов связи. На всякий случай.

На полпути между Киркенесом и Северным полюсом лежит норвежский архипелаг Шпицберген, укутанный льдами, где белых медведей больше, чем людей.

Шпицберген оказался в эпицентре борьбы мировых держав за арктические ресурсы. Хотя архипелаг принадлежит Норвегии, заключенный в 1920 году Договор о Шпицбергене позволяет гражданам всех стран, подписавших его, работать там без виз. Большинство из них заняты в горнодобывающей промышленности, туризме и научных исследованиях.

Казалось бы, полная гармония, но после полномасштабного вторжения России в Украину в некоторых местных сообществах здесь заметно усилилась националистическая риторика.

В российском поселении проводятся военные парады в честь окончания Второй мировой войны, над российскими объектами инфраструктуры поднимают советские флаги. Растут подозрения, что китайцы используют свою исследовательскую станцию на Шпицбергене в двойных целях — в том числе для военного шпионажа.

Независимо от того, правда это или нет, местный мэр Терье Ауневик говорит, что было бы наивно предполагать, что в исследовательских центрах разных стран не ведется разведка: «Конечно, ведется… Я думаю, что мир охватил арктический FOMO [страх пропустить что-то важное]».

В день моего прибытия на Шпицберген в Норвегии отмечается национальный праздник. На улицах множество взрослых и детей, одетых в национальные норвежские костюмы.

Лонгйир — самый северный город в мире. Яркое солнце сверкает на арктических водах у подножия главной улицы, а вокруг — плоские вершины гор, покрытые снегом и льдом.

Витрины магазинов, детские коляски и даже женские прически украшены сине-бело-красными норвежскими флагами. Возможно, это мне показалось, но среди всей этой веселой суеты я почувствовал еще одно, невысказанное настроение, своего рода напоминание: «Шпицберген принадлежит нам!»

Усиление национального соперничества в Арктике не проходит бесследно.

«Мы называем это зеленым колониализмом или агрессией в целях развития, когда они просто хотят забрать у нас как можно больше, — говорит она. — Арктика для нас не просто тема для разговоров. Это не просто интерес, не просто предмет исследования. Это буквально наша жизнь, реальные борьба, эмоции и несправедливость. Правительство и политики должны работать на благо народа. Но я этого не вижу. В основном это дипломатические слова», — говорит Миюки Даорана.

Сравнительно недавно в мире в основном говорили об исключительности Арктики, где восемь стран, граничащих с Арктикой — Канада, Россия, США, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия — вместе с представителями шести коренных народов Арктики и других стран-наблюдателей, включая Китай и Великобританию, отодвинут в сторону политические разногласия, чтобы совместно защищать и управлять этой невероятной частью мира.

Но теперь наступили времена большой политики. Страны все чаще действуют в своих собственных интересах. С таким количеством конкурирующих держав в Арктике риски недопонимания или ошибочных решений становятся всё выше.

Катя Адлер

Би-би-си, Северная Норвегия и Шпицберген