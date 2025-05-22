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Тело мужчины нашли внутри монумента "Родина-мать зовет!" в России

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Монумент "Родина-мать зовет!"
Монумент "Родина-мать зовет!". Фото: Armastas/Getty Images

Внутри монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружили тело мужчины - об этом изданию РИА Новости сообщили в экстренных службах.

В пресс-службе регионального следственного управления СК рассказали подробности.

"По факту смерти мужчины органами СКР организована процессуальная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявили следователи.

Также издание пишет, что погибший был ректором одного из московских вузов.

Telegram-канал SHOT сообщает, что погибшим может быть ректор московской академии физической культуры Николай Чесноков.

Отмечается, что 68-летний ректор был в составе экскурсионной группы. Сообщается, что он поднялся наверх, где ему стало плохо - участники экскурсии пытались оказать профессору первую помощь, но он умер до приезда скорой.

Также отмети, что на официальном сайте Московской государственной академии физической культуры появилась информация о смерти Николая Чеснокова. Сообщается, что ректор скоропостижно скончался, подробности не оглашаются.

На официальном сайте мемориального комплекса "Сталинградская битва", говорится что главный монумент Мамаева кургана - 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!" Она является главным образом Мамаева кургана, символом Волгограда и Волгоградской области, одним из главных символов Великой Победы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247837-telo-muzhchiny-nashli-vnutri-monumenta-rodina-mat-zovet-v-rossii/