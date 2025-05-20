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Верховный лидер Ирана усомнился в успешности ядерных переговоров с США

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Али Хаменеи
Али Хаменеи. Фото: AFP / Getty Images

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в том, что ядерные переговоры с США приведут к новому соглашению, заявив, что американская сторона выдвигает «чрезмерные и возмутительные» требования по обогащению урана. На прошлой неделе Дональд Трамп говорил, что Тегеран «вроде бы» согласился с условиями предложенной сделки.

"Мы не думаем, что это приведет к какому-либо результату. Мы не знаем, что произойдёт", — сказал аятолла Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Иран «вроде бы» согласился с условиями сделки после четырех раундов переговоров при посредничестве Омана, которые начались 12 апреля.

Однако перед новым раундом переговоров, запланированным на эти выходные, представитель Ирана на переговорах отверг заявление американского коллеги о том, что Тегеран должен прекратить производство обогащенного урана, который может быть использован для производства топлива для реакторов, а также ядерного оружия.

Трамп, который в ходе своего первого срока вывел США из ядерного соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами, предупредил Иран, что в случае неудачи переговоров возможны военные действия со стороны США и Израиля.

Иран настаивает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, и он никогда не будет стремиться к разработке или приобретению ядерного оружия.

Однако в ответ на разрушительные санкции США, возобновлённые семь лет назад, Иран нарушил ограничения, установленные действующим ядерным соглашением, и накопил достаточно высокообогащённого урана для создания нескольких ядерных бомб.

Хаменеи высказался о переговорах на церемонии памяти президента Ибрахима Раиси, погибшего год назад в результате крушения вертолета. Он похвалил Раиси, сторонника жесткой политической линии, за то, что тот отказался от переговоров с США и не позволил врагам «затащить Иран за стол переговоров с помощью угроз или уловок».

«Он ясно и недвусмысленно сказал "нет", — подчеркнул Хаменеи, добавив, что ядерные переговоры при предшественнике Раиси, стороннике умеренной политике Хасане Рухани, не дали результатов. По мнению аятоллы, прорыва не произойдет и при реформаторе Масуде Пезешкиане.

Американская сторона, по мнению Хаменеи, должна «избегать бессмысленных заявлений».

«Говорить, что они не позволят Ирану обогащать уран — это большая ошибка. Никто не ждет их разрешения", — считает верховный лидер Ирана.

В воскресенье спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил в интервью ABC News: «Мы не можем позволить даже 1% обогащения. Мы передали иранцам предложение, которое, по нашему мнению, решает часть этих вопросов, не проявляя к ним неуважения».

По его словам, «всё начинается с соглашения, которое не включает обогащение»: «Мы не можем этого допустить. Потому что обогащение открывает путь к созданию оружия, а мы не позволим, чтобы бомба появилась».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на это ответил, что «нереалистичные ожидания мешают переговорам, а обогащение в Иране — это то, что невозможно остановить».

«Я думаю, он очень далек от реальности переговоров», — добавил глава иранского МИД.

Соглашение 2015 года, заключённое Ираном с администрацией тогдашнего президента США Барака Обамы, а также с Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией, предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в обмен на снятие санкций.

Ирану разрешалось обогащать уран до 3,67% — уровня, подходящего для производства топлива для коммерческих АЭС.

В феврале МАГАТЭ предупредило, что Иран накопил почти 275 кг урана, обогащенного до 60% — показатель, близкий к уровню при создании оружия. При дальнейшем обогащении до 90% из этого урана теоретически можно сделать шесть ядерных бомб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2247093-verhovnyy-lider-irana-usomnilsya-v-uspeshnosti-yadernyh-peregovorov-s-ssha/

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