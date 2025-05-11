Бунт устроили заключенные в психбольнице в Германии

В психиатрической лечебнице для преступников в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия случился бунт, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на полицию, полицейским удалось быстро подавить бунт, в результате произошедшего никто не пострадал.

По данным немецких СМИ, в операции участвовали "значительные силы" полиции и пожарных, включая специальные подразделения и полицейский вертолет.

А до этого СМИ писали о бунте в лечебнице, которая находится в общине Бедбург-Хау. Один из пациентов потерял контроль над собой и забаррикадировался. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был чрезвычайно агрессивен.

Несколько пациентов выразили солидарность с бунтовщиком и также начали возводить баррикады и поджигать мебель. В итоге "буйную группу" из 17 пациентов "взяли под контроль", а зачинщика арестовали. Заключенных вовремя эвакуировали, пожар удалось потушить, говорится в материале.