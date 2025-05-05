Конфликт Индии и Пакистана вокруг Кашмира: возможна ли война, и что будет дальше?

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после того, как Нью-Дели обвинил Исламабад в причастности к нападению боевиков на туристов в Пахалгаме, в контролируемой Индией части Кашмира, и пообещал дать решительный ответ. В ответ Пакистан также заявил, что "на любой подобный военный авантюризм со стороны Индии будет дан уверенный и решительный ответ".

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар на этой неделе заявил, что у Исламабада есть «достоверные сведения» о том, что Индия якобы готовится нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов. Это заявление прозвучало 30 апреля, с тех пор военной эскалации между странами не произошло.

Но может ли действительно начаться война между Индией и Пакистаном? Об этом ведущие подкаста Русской службы Би-би-си «Что это было?» спросили у специалиста по Индии и автора телеграм-канала India Analytics Алексея Захарова.

Насколько опасна ситуация?

Захаров не считает ситуацию, сложившуюся после нападений, уникальной. Он отмечает, что для отношений Пакистана и Индии характерна определенная цикличность.

«Если мы возьмем более недавний отрезок времени, в XXI веке, последние 25 лет, то подобных крупных террористических атак было как минимум пять, и почти каждая из них приводила к обострению отношений Индии и Пакистана, к такой увеличенной риторике с обеих сторон и к напряжению на линии контроля», — сказал эксперт в интервью Русской службе Би-би-си.

По словам эксперта, нападение в Пахалгаме можно сравнить с ситуацией 2019 и 2016 года, когда произошли крупные нападения боевиков в индийской части Кашмира. Но, как отмечает Алексей Захаров, в отличие от атаки 23 апреля, они были направлены не против мирного населения, а против индийских военных.

«И оба раза индийское правительство — а оно до сих пор находится у власти — правительство партии Bharatiya Janata Party (Индийская народная партия) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, реагировало достаточно жестко. И в плане риторики, в плане таких сигналов, проводились рейды на пакистанскую часть Кашмира, которая в индийской терминологии называется „оккупированный Пакистаном Кашмир". В 2019 году были авиаудары по базам террористов, но оба раза эти ответные действия не приводили к какой-либо эскалации и носили такой ограниченный характер», — отмечает эксперт.

В этот раз, как напоминает Алексей Захаров, сразу после нападения была объявлена контртеррористическая операция со стороны индийских сил безопасности.

«В её рамках было снесено, уничтожено около 10 домов подозреваемых в причастности к разным терактам, не только к теракту в Пахалгаме, и подозреваемых в участии в террористических группах», — говорит эксперт.

Эта операция, по его словам, вызвала протесты, поскольку во время нее пострадали и соседние дома обычных мирных жителей.

«Застройка достаточно плотная. И поэтому местные жители протестовали», — пояснил Алексей Захаров, добавив, что в Нью-Дели — спустя неделю после нападения — обстановка достаточно спокойная.

«Конечно, были сообщения о некоторых акциях протеста у пакистанского посольства. При этом также они имели такой… двойной сигнал. С одной стороны, вроде бы власти заявляли о том, что снимаются ограждения и кордоны безопасности у посольства Пакистана. С другой стороны, полиция гарантировала, что все акции будут носить мирный характер, и старалась не допустить, так скажем, роста какой-то активности этого протестного движения», — отметил Захаров.

Что известно о нападении и его последствиях

Индия и Пакистан оспаривают территорию Кашмира более 70 лет, и уже дважды вели за него полномасштабные войны. По числу жертв среди мирного населения нападение на туристов 22 апреля стало самым масштабным в этом регионе за последние 20 лет. Всего жертвами нападения стали 26 человек.

Индия обвинила Исламабад в причастности к нападению, хотя из четырех нападавших только двое были гражданами Пакистана, другие два участника нападения — подданные Индии.

Пакистан отрицает, что мог иметь какое-либо отношение к нападению в Кашмире. Индия пока тоже не представила каких-либо доказательств причастности Исламабада.

Однако обе страны уже пошли на ряд жестких мер. Индия понизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном, почти в два раза сократив численность работников посольств и объявила о закрытии единственного сухопутного пограничного перехода между странами. Визы пакистанцев, выданные по системе освобождения от виз Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества, было решено аннулировать.

Правительство Пакистана, в свою очередь, приостановило действие виз для граждан Индии, за исключением сикхских паломников, объявило индийских военных советников персонами нон грата и предписало им покинуть страну.

Воздушное пространство Пакистана было закрыто «для всех авиалиний, принадлежащих Индии или управляемых Индией», был также закрыт основной пограничный пост Вагах и остановлена вся торговля, в том числе транзит товаров.

Кроме того, Индия приостановила действие соглашения по водам реки Инд, заключенного в 1960 году.

На непризнанной границе двух стран вот уже неделю не утихают спорадические перестрелки, которые периодически начинают войска, дислоцированные по обе стороны демаркационной линии.

Особое внимание к конфликту объясняется тем, что Индия и Пакистан обладают ядерным оружием, хотя и никогда не применяли его в предыдущих конфликтах.

Как ответить, чтобы избежать эскалации?

Захаров полагает, что Индия сейчас решает «достаточно серьезную головоломку» и будет стараться дать такой ответ, который был бы достаточно жестким, но в то же время не привел бы к эскалации напряжения.

«На самом деле индийское правительство сталкивается с дилеммой, что, с одной стороны, в политических целях нужно какой-то ответный удар показать, а с другой стороны, нужно это сделать так, чтобы, во-первых, это был удар по террористам, во-вторых, это был такой удар, который бы не привел к эскалации напряжения. И в-третьих, послать важный сигнал местному населению, то есть успокоить», — говорит Алексей Захаров.

При этом Индия этим ответом также постарается дать понять международному сообществу, что она продолжает оставаться ответственной державой и способна на такие точечные шаги, которые не будут дестабилизировать обстановку, отмечает эксперт.

Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий Северным командованием индийской армии Дипендра Сингх Худа считает, что целью Индии в этот раз должны быть сами боевики, а не их базы.

Как сказал военный эксперт изданию Economist, Индия может использовать французские истребители Rafale, с помощью которых можно наносить удары «дистанционно», прямо из индийского воздушного пространства. При этом он отметил, что удар по пакистанскому городу Муридке с большой вероятностью приведет к большим жертвам среди мирного населения. Такой удар может подорвать поддержку, которой пользуется Индия на мировой арене.

Пакистан, в свою очередь, как полагает Дипендра Сингх Худа, постарается дать пропорциональный ответ, но будет пытаться поразить еще больше целей, чем Индия. Пакистан также может нанести удар по индийским военным объектам, что неминуемо вызовет огромное возмущение в Индии.

Моид Юсуф, занимавший пост советника по национальной безопасности Пакистана с 2021 по 2022 год, в интервью Economist предупреждает, что если стороны начнут проверять пределы допустимой «эскалации», то такой конфликт между странами, обладающими ядерным оружием, может выйти за рамки контролируемого.

Поток заявлений о неминуемости войны, как подчеркивает Алексей Захаров, идет в основном с пакистанской стороны.

Но одновременно обе стороны пытаются привлечь международное сообщество на свою сторону. Индия хочет показать мировому сообществу, что у нее «нулевая терпимость к терроризму» и она сделает все возможное для предотвращения подобных атак в будущем.

Пакистан же призывает к независимому расследованию и отрицает свою причастность к нападению.

«Как мне кажется, пакистанские заявления о неминуемости войны и о неминуемом вторжении или авиаударе — это попытка как раз-таки вовлечь международное сообщество», — говорит эксперт.

Как Индия и Пакистан пытаются привлечь на свою сторону США и Китай

Но за последние годы международная обстановка значительно изменилась: теперь США, после вывода своих войск из Афганистана в 2021 году, менее заинтересованы в сотрудничестве с Пакистаном.

США и Индию связывает более тесное партнерство. Бывший посол Индии в Пакистане Аджай Бисария в интервью Economist отметил, что Индия может попытаться добиться от США введения санкций в отношении ряда пакистанских военных и представителей властей. Он предполагает, что Индия также потребует пересмотра решения о предоставлении Пакистану кредита МВФ на 7 млрд долларов.

По словам Алексея Захарова, одним из главных союзников Индии, действительно, являются США: отношения двух стран за последние 10-15 лет сильно развились, в том числе в военной сфере и в области безопасности.

«Мы видим, что сейчас, в период администрации Трампа, увеличивается диалог как раз-таки в области борьбы с терроризмом. США идут навстречу Индии по многим требованиям», — отмечает эксперт.

При этом, после первых заявлений Белого дома с осуждением терроризма, спустя неделю после нападения США продемонстрировали более нейтральную позицию. Госсекретарь Марко Рубио во время встреч с его индийскими и пакистанскими коллегами призвал стороны к сдержанности и к диалогу.

«Такая традиционная дипломатическая риторика, которая призвана несколько сбить накал страстей», — говорит Алексей Захаров.

При этом эксперт отмечает, что Китай сразу занял более нейтральную и сдержанную позицию, чем многие страны, которые в первые часы после нападения выступали на стороне Индии.

Пекин тогда упомянул, что признает легитимные интересы Пакистана, повторил пакистанскую риторику о том, что необходимо провести расследование, отмечает Алексей Захаров.

«Конечно, здесь надо понимать, что действительно Китай — очень близкий партнер Пакистана, особенно в последние годы, отношения близки к союзническим», — говорит эксперт.

Россия на дипломатическом уровне также заняла более нейтральную, осторожную позицию.

«В восприятии индийской стороны сейчас Россия стала более нейтральной стороной в силу развития отношений с Пакистаном. Да, здесь есть, конечно, нюанс, что для России Индия — по-прежнему крупнейший импортер вооружений, а Пакистану Россия не поставляет оружие, соблюдая индийские красные линии», — сказал Русской службе Би-би-си Алексей Захаров.

Но на дипломатическом уровне — например, в ООН — Россия больше не блокирует обсуждения кашмирского вопроса, в том числе инициированные Китаем.

«И поэтому, конечно, есть в Индии дискуссии о том, что за поддержкой по кашмирскому вопросу на дипломатическом уровне, наверное, Индии стоит обращаться к другим партнерам, таким как США, Франция. Хотя при этом, конечно, я думаю, что такой позитивный нейтралитет со стороны России для Индии по-прежнему важен», — говорит эксперт.