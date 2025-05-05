Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп приказал вновь открыть знаменитую тюрьму "Алькатрас"

Опубликовано:

Тюрьма "Алькатрас"
Алькатрас. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Президент США Дональд Трамп приказал восстановить и открыть тюрьму "Алькатрас" в заливе Сан-Франциско - об этом он заявил в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

По словам главы Белого дома, Америка слишком долго страдала от преступников, однако Дональд Трамп вспомнил времена, когда самых опасных из них без колебаний сажали в тюрьму и держали подальше от общества.

"Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки", - написал Трамп в соцсети.

По словам президента США, повторное открытие "Алькатраса" станет символом закона, порядка и справедливости.

По информации РИА Новости, крепость на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско построили в середине XIX века. В годы Гражданской войны туда отправляли пленных и солдат, осужденных за дезертирство, мародерство и другие преступления. Однако позже тюрьму закрыли из-за проблем с финансированием.

Вспомнили об "Алькатрасе" в 30-е годы ХХ века. Разгул криминала в годы "сухого закона" повлиял на то, что тюрьму отремонтировали и открыли в 1934-м, на этот раз в федеральном статусе.

Тюрьма "Алькатрас"
Алькатрас. Архивное фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

В "Алькатрас" попадали особо опасные преступники: гангстеры, маньяки, серийные убийцы, а также беглецы из других тюрем. Одним из самых известных арестантов "Алькатраса" был гангстер Аль-Капоне - семь лет он провел за решеткой этой тюрьмы.

Известна тюрьма также тем, что, по официальным данным, с острова Алькатрас никому так и не удалось сбежать, хотя попытки были. Тем не менее есть легенда, что это все же удалось сделать Фрэнку Морису и братьям Энгли. По одной версии, заключенные утонули, по другой -благополучно добрались до берега и скрылись.

На основе этой истории был снят художественный фильм.

Более 60 лет назад "Алькатрас" вновь была закрыта. По официальной версии - ее закрыли из соображений экономии. Сейчас "Алькатрас" входит в национальную зону отдыха "Золотые Ворота".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241948-tramp-prikazal-vnov-otkryt-znamenituyu-tyurmu-alkatras/