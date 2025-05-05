Трамп приказал вновь открыть знаменитую тюрьму "Алькатрас"

Президент США Дональд Трамп приказал восстановить и открыть тюрьму "Алькатрас" в заливе Сан-Франциско - об этом он заявил в соцсети Truth Social, передает NUR.KZ.

По словам главы Белого дома, Америка слишком долго страдала от преступников, однако Дональд Трамп вспомнил времена, когда самых опасных из них без колебаний сажали в тюрьму и держали подальше от общества.

"Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах. Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму "Алькатрас" для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки", - написал Трамп в соцсети.

По словам президента США, повторное открытие "Алькатраса" станет символом закона, порядка и справедливости.

По информации РИА Новости, крепость на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско построили в середине XIX века. В годы Гражданской войны туда отправляли пленных и солдат, осужденных за дезертирство, мародерство и другие преступления. Однако позже тюрьму закрыли из-за проблем с финансированием.

Вспомнили об "Алькатрасе" в 30-е годы ХХ века. Разгул криминала в годы "сухого закона" повлиял на то, что тюрьму отремонтировали и открыли в 1934-м, на этот раз в федеральном статусе.

Алькатрас. Архивное фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

В "Алькатрас" попадали особо опасные преступники: гангстеры, маньяки, серийные убийцы, а также беглецы из других тюрем. Одним из самых известных арестантов "Алькатраса" был гангстер Аль-Капоне - семь лет он провел за решеткой этой тюрьмы.

Известна тюрьма также тем, что, по официальным данным, с острова Алькатрас никому так и не удалось сбежать, хотя попытки были. Тем не менее есть легенда, что это все же удалось сделать Фрэнку Морису и братьям Энгли. По одной версии, заключенные утонули, по другой -благополучно добрались до берега и скрылись.

На основе этой истории был снят художественный фильм.

Более 60 лет назад "Алькатрас" вновь была закрыта. По официальной версии - ее закрыли из соображений экономии. Сейчас "Алькатрас" входит в национальную зону отдыха "Золотые Ворота".