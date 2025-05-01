И.о. президента Южной Кореи подал в отставку

Исполняющий обязанности президента Хан Док Су объявил об отставке. СМИ пишут, что теперь он сможет участвовать в президентской гонке, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как пишет издание, ссылаясь на южнокорейские СМИ, ожидается, что в скором времени после отставки Хан Док Су начнет свою предвыборную кампанию.

По данным журналистов, Хан является фаворитом среди консерваторов.

Как уточняет РБК, Хан Док Су исполнял обязанности президента с 14 по 27 декабря.

После этого, в конце прошлого года, Демократическая партия Кореи Тобуро объявила Хану импичмент. Поводом для этого стал отказ правительства Хана рассматривать законопроекты по назначению трех судей в состав Конституционного суда для расследования действий Юн Сок Еля, а также коррупции со стороны экс-первой леди Ким Гон Хи. В этом усмотрели попытку помочь Елю остаться в должности.

После Хана пост исполняющего обязанности президента занял вице-премьер по экономике Чхве Сан Мок, он работал в должности до конца марта.

Последний месяц и.о. президента снова был Хан после того, как Конституционный суд отклонил решение о его импичменте.