Казахстанца осудили по делу о смертельной экскурсии в московском коллекторе

В Москве озвучен приговор фигурантам дела о гибели людей во время подземной прогулки по Неглинке, среди них и казахстанец Александр Ким, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

"Суд столицы провозгласил приговор генеральному директору, совладельцу компании по бронированию экскурсий и туров - "Спутник" и второму фигуранту по делу о проведении экскурсии в московском коллекторе.

Приговором Мещанского районного суда города Москвы: Дубас Никита Игоревич и Ким Александр Романович признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Дубасу Н.И. назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ким А.Р. назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении московского суда.

Также судом частично удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Ранее мы писали, что 20 августа 2023 года группа туристов отправилась на экскурсию по коллектору реки Неглинка в Москве. Все экскурсанты и гид погибли. Следователи считали тогда, что одним из организаторов мог быть уроженец Казахстана.

Отмечалось, что 21 августа в Санкт-Петербурге были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима – генерального директора ООО "Спутник". Его компания, по версии следствия, осуществляла продажу билетов на данную экскурсию.

Позже замоскворецкий суд Москвы вынес решение по поводу ареста казахстанца Александра Кима, который является подозреваемым по делу о гибели туристов в коллекторе реки Неглинка.

Добавим, что согласно части 3 статьи 238 УК РФ, производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 10 лет.