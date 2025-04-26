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Дочь Трампа сняли в купальнике во время серфинга

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Иванка Трамп
Иванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванку, сняли во время отдыха - бизнесвумен в купальнике занималась серфингом и проводила время со своей семьей, передает NUR.KZ.

Кадры Иванка Трамп опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Она рассказала, что провела пасхальную неделю с близкими людьми в Коста-Рике.

"Мое сердце наполнено благодарностью за эти моменты совместной жизни и обновления", - написала Трамп.

На одном из снимков бизнесвумен засняли во время занятия серфингом. Дочь Трампа стояла на доске в черном купальнике, который состоял из лифа и плавок с завышенной талией.

Также ее запечатлели прыгающей в озеро у водопада, гуляющей по пляжу и на конной прогулке.

"Вот так нужно наслаждаться жизнью", "Это прекрасно, когда есть возможность отдохнуть с близкими людьми от городской суеты", "Замечательные пасхальные каникулы", - написали в комментариях пользователи.

По информации РБК, Иванка Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке в семье бизнесмена Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. У нее есть родные братья Дональд и Эрик и единокровные сестра Тиффани и брат Бэррон. Родители развелись, когда Иванке было 11 лет.

Впервые Трамп вывел дочь в свет в 1991 году, и с тех пор Иванка не была в тени. Будучи подростком, она стала строить карьеру модели.

В 1997-м она появилась на обложке подросткового журнала Seventeen и стала соведущей конкурса красоты "Юная мисс США". Но, не поднявшись на модный олимп, в конечном итоге переключилась на бизнес.

В 2005 году 24-летняя девушка присоединилась к компании застройщика The Trump Organization.

В марте 2017 года Иванка Трамп приступила к обязанностям специального советника президента на безвозмездной основе и заодно стала главой созданного тогда же Управления экономических инициатив и предпринимательства.

После президентства Трампа его с дочерью пути разошлись.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239335-doch-trampa-snyali-v-kupalnike-vo-vremya-serfinga/