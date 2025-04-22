"Радикальная идеология": администрация Трампа считает, что в Госдепартаменте слишком много занимаются демократией и правами человека

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал масштабную реструктуризацию своего ведомства, по итогам которой многие зарубежные программы Госдепартамента будут свернуты, а значительная часть его сотрудников уволена.

Назвав внешнеполитическое ведомство «раздутым, забюрократизированным» и «приверженным радикальной политической идеологии», Рубио заявил, что деятельность, «не соответствующая основным национальным интересам Америки», попадет под сокращения.

В частности, уточнил госсекретарь, будет расформирован отдел, занимающийся мониторингом нарушений прав человека в зарубежных странах, военных преступлений и геноцида.

Рубио назвал этот отдел «платформой левых активистов для ведения вендетт» против консервативных лидеров. Он привел примеры Польши, Венгрии и Бразилии; в Польше и Бразилии идеологически близкие к Трампу лидеры в последние годы потеряли власть.

План масштабной реорганизации Государственного департамента Рубио представил во вторник в виде новой структуры организации, сопроводив её кратким официальным заявлением и более подробной публикацией в Substack.

Судя по опубликованной схеме, самым радикальным изменением является ликвидация целой структуры Госдепартамента, находившейся в подчинении заместителя госсекретаря по безопасности гражданского населения, демократии и правам человека.

Некоторые элементы этой структуры, в том числе бюро по делам демократии и прав человека, а также бюро по делам беженцев, будут упразднены и объединены в единое управление по иностранной и гуманитарной помощи.

Общее число должностей в центральном аппарате Госдепартамента планируется сократить с 734 до 602 (почти на 18%), пишет New York Times со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Сообщается также, что Рубио поручил своим чиновникам в самое ближайшее время представить ему планы по сокращению на 15% числа сотрудников, работающих в США.

О сокращениях в зарубежных миссиях США пока ничего не сообщается.