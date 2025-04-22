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Эзотерика

Детонация боеприпасов: ряд населенных пунктов эвакуируют в России

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Взрыв
Взрыв. Кадр из видео: t.me/astrapress

В Киржачском районе произошел взрыв - объявлена районная чрезвычайная ситуация. Власти эвакуируют семь населенных пунктов. Глава Владимирской области рассказал подробности.

Александр Авдеев в своем Telegram-канале сообщил о произошедшем.

"В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже. Призываю журналистов, блогеров, жителей в целях безопасности и соблюдения областного законодательства воздержаться от распространения каких-либо сведений о происшествии до поступления проверенных официальных данных. За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф", - написал губернатор.

Также глава региона сообщил, что объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов.

В районной администрации заявили, что проводится эвакуация ряда населенных пунктов Киржачского района.

"Задействованы все экстренные службы. Соблюдайте меры безопасности, сохраняйте спокойствие", - заявили в ведомстве.

Была открыта горячая линия, организован штаб.

"По итогам заседания комиссии по чрезвычайной ситуации принято решение о запуске специальных квадрокоптеров в эпицентре ЧС для исследования ситуации с воздуха и определения очагов возгорания для работы специалистов. Просим иметь это ввиду и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС, проводится эвакуация семи населенных пунктов.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238333-detonaciya-boepripasov-ryad-naselennyh-punktov-evakuiruyut-v-rossii/