Умер скульптор Зураб Церетели

Легендарный скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни минувшей ночью. Как оказалось, долгое время он болел. Смерть художника подтвердил его помощник.

Информацию о смерти сообщило издание РИА Новости со ссылкой на искусствоведа Ксению Коробейникову.

"Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся, но об этом позже. Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92-м году жизни от продолжительной болезни. Соболезнования родным и РАХ", - сообщила она.

Смерть скульптора подтвердил его помощник Сергей Шагулашвили - по его словам информации о времени и месте прощания пока нет.

На официальном сайте художника говорится, что Зураб Константинович Церетели родился в Тбилиси 4 января 1934 года. В детстве он проявлял большой интерес к рисунку и живописи.

После школы, в 1952 году, он поступил на живописный факультет Тбилисской государственной академии художеств, который окончил в 1958 году.

В 1960-1963 годах Церетели работал штатным художником в Институте истории, этнографии и археологии Академии наук Грузии. Расширяя диапазон своих творческих возможностей, Церетели устроился старшим мастером на промышленный комбинат Художественного фонда СССР в Тбилиси. Там он начал экспериментировать с такими материалами, как бронза, камень, стекло, дерево и мозаика, работал над групповыми заказами для общественных зданий.

В конце 60-х Церетели стал главным дизайнером советских курортных комплексов на Черном море.

В 1970-е годы художник продолжает осуществлять множество важных общественных проектов в Тбилиси, Ульяновске, Ялте и других городах.

В 1978-1979 годах Зураб Церетели был приглашен в США, чтобы преподавать живопись в качестве приглашенного профессора в Колледже Брокпорта, Университет штата Нью-Йорк.

Вернувшись в СССР, Церетели был назначен главным художником XXII летних Олимпийских игр в Москве.

В 1983 году на Тишинской площади Москвы он создал масштабный монумент "Дружба навеки". Позже в родном городе Церетели начинает работу над двумя важными долгосрочными проектами: памятником святой Нине (1988-1994) - святой покровительнице Грузии - и комплексом "История Грузии" (1985 - по настоящее время).

Кульминацией напряженного десятилетия стали два престижных международных заказа. В 1988 году, в год избрания художника академиком Академии художеств СССР, его скульптурная композиция "Разрушить стену недоверия" была установлена в Лондоне на Кэннон-стрит. Два года спустя на территории штаб-квартиры ООН была открыта скульптурная группа "Добро побеждает зло", в которой подвиг Святого Георгия, убивающего дракона, переосмыслен как аллегория мира во всем мире в современную эпоху.

Он был главным проектировщиком Военно-мемориального комплекса на Поклонной горе, строительство которого было начато в конце 1980-х годов и завершено в 1995 году к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автор проекта торгово-развлекательного центра "Охотный ряд" с променадом на Манежной площади у Кремля (1993-1997).

Был главным художником проекта восстановления Храма Христа Спасителя (1994-1999), самого главного молельного дома Русской православной церкви. В 1996-1997 годах, к 300-летию Российского флота, художник создал 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке. В том же году он участвовал в реконструкции Московского зоопарка.

В 1995 году в Севилье (Испания) был открыт 43,5-метровый скульптурный памятник "Рождение нового человека", посвященный открытию европейцами Нового Света Христофором Колумбом.

В 1997 году Зураб Церетели был избран президентом Российской академии художеств.

В 2006 году в Байонне, штат Нью-Джерси, Зураб Церетели открыл свой 30-метровый скульптурный памятник "Борьбе с мировым терроризмом", или "Слеза скорби". Он был передан в США в качестве официального подарка России после терактов 11 сентября и в знак солидарности с американским народом.

За последние 20 лет в разных уголках света открывались скульптуры и памятники работы Зураба Церетели.