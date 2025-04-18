Трамп тепло принял премьера Италии Мелони. Сказал, что не винит Зеленского в войне в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони первой из европейских лидеров прилетела в Вашингтон после введения Трампом пошлин на импорт из почти всех стран мира, в том числе из Европы, и была очень тепло встречена президентом США.

Джорджа Мелони представляет идейно близкую Трампу национал-консервативную партию «Братья Италии», и хотя Трамп плохо относится к Евросоюзу в целом, для Мелони он делает исключение. Она была единственным европейским лидером на его инаугурации.

«Я считаю, она — прекрасный премьер-министр. Она фантастически хорошо работает. Она — один из настоящих мировых лидеров», — сказал Трамп перед переговорами за закрытыми дверями.

При этом Джорджа Мелони — вполне проевропейский политик, она поддерживает единство и интеграцию стран Евросоюза, а кроме того, активно высказывается за поддержку Украины и противодействие России. Поэтому лидеры других европейских стран надеются, что она сможет подтолкнуть Трампа к заключению торгового соглашения с ЕС и поможет избежать большой торговой войны.

Перед началом переговоров Джорджа Мелони сказала, что цель ее визита — начать переговоры и пригласить Трампа в Италию, где она надеется организовать его встречу и с другими европейскими лидерами.

После переговоров она сообщила, что Трамп принял приглашение в Рим.

При этом о торговом договоре между США и Евросоюзом Трамп и Мелони при журналистах почти не говорили — Трамп перед встречей один на один заявил лишь, что оно «100 процентов будет, но оно будет честным».

Вместо этого, как отмечает присутствовавший на пресс-конференции корреспондент Би-би-си Бернд Дебюсманн Младший, Трамп и Мелони предпочитали сворачивать на темы, в которых у них разногласий нет — такие, например, как иммиграция.

«Нажать на правильные кнопки»

Пресс-конференцию после переговоров Мелони начала с заявления, что они с Трампом — соратники в борьбе с левой (woke) идеологией и политикой DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность»). Носители этой идеологии, по ее словам, хотят уничтожить историю западных стран.

Трамп, как передают корреспонденты Би-би-си из Белого дома, согласно кивал.

Затем Мелони, видоизменив лозунг Трампа «сделаем Америку снова великой», сказала, что США и Европа вместе должны «сделать Запад снова великим».

Корреспондент Би-би-си по европейским делам Лаура Гоцци, обобщая эти заявления Мелони, заметила, что та в общении с Трампом постаралась «нажать на все правильные кнопки».

Зеленский уже не развязывал войну

По ходу пресс-конференции журналисты задали Трампу и Мелони несколько вопросов об Украине.

Мелони еще во вступительном слове снова подчеркнула, что США и Европа должны быть едины: «Мы вместе защищали свободу Украины, и мы вместе можем добиться прочного мира».

Трамп, в частности, произнес слова, из которых следует, что он уже опять не обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот развязал войну.

«Я не возлагаю ответственность на Зеленского, но я не то чтобы в восторге от того, что эта война началась. Я не обвиняю его, я просто говорю, что я бы не сказал, что он отлично поработал. Окей? Я не большой поклонник», — сказал Трамп.

Журналисты спросили Трампа, сколько времени он дает Путину на то, чтобы ответить на предложения о прекращении огня, прежде чем ввести новые санкции.

Трамп ответил лишь, что он получит какой-то ответ от России на этой неделе.

Трампа спросили, следует ли Италии принять участие в формировании европейского военного контингента в Украине. Он ответил, что это дело Италии, и добавил: «К миссиям мира я всегда нормально отношусь».