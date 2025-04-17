Талибов больше не причисляют к террористам в России. Как развивались события

Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России. Об этом просила Генпрокуратура. "Талибан" более 20 лет находился в списке террористических организаций.

Решение о приостановке запрета движения "Талибан" вступает в силу незамедлительно, цитирует решение Верховного суда ТАСС. "Талибан" будет исключен из списка террористических организаций.

Российские власти на протяжении последних лет активно поддерживали контакты с талибами и принимали их делегации в Москве, несмотря на запрет деятельности движения на территории России.

Силовики, дипломаты и депутаты: кто просил за "Талибан"

Весной 2024 года началась подготовка законопроекта, которая мог бы позволить снять с "Талибана" статус организации, признанной террористической и на этом основании запрещенной в России. Однако еще раньше некоторые государственные СМИ перестали, как того требует закон, сопровождать упоминание группировки обязательным примечанием "признана террористической на территории России и запрещена".

В мае 2024 года представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что российские МИД и Минюст предложили Владимиру Путину исключить "Талибан" из списка террористических организаций. Без этого, как заявил Кабулов, Москва не сможет признать талибов легитимной властью в Афганистане.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это, сказал, что предложение "отражает объективную реальность". "Талибан" является реальной властью в Афганистане, и РФ это небезразлично", — заявил он.

4 октября Кабулов заявил, что решение об исключении "Талибана" из списка террористических организаций уже принято на высшем уровне, но "требуется соблюсти правовые процедуры".

В тот же день директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что служба завершает работу по исключению "Талибана" из списка террористических организаций.

Он отметил, что действия талибов, находящихся у власти в Афганистане, "направлены на наведение порядка и поддержание стабильности" в стране. Кроме того, заявил Бортников, талибы демонстрируют готовность к борьбе с "Вилаят Хорасан" — афганским крылом ИГИЛ (обе организации запрещены в России).

Тем не менее одних заявлений оказалось недостаточно. 26 ноября в Госдуму поступил законопроект, позволяющий временно снимать запрет на деятельность организаций, признанных в России террористическими. В пояснительной записке к документу указывалось, что в российском законодательстве "не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности террористической организации".

10 декабря документ приняли в первом чтении, 17 декабря — сразу во втором и третьем. А 28 декабря его подписал президент Путин.

Согласно документу, для того, чтобы приостановить запрет, нужен иск генпрокурора (или его заместителя), а затем решение суда.

Как менялись отношения России с талибами

Движение "Талибан", правившее в Афганистане с 1996 по 2001 год, было признано в России террористическим и запрещено в 2003 году. За несколько лет до этого талибы открыто поддержали чеченских сепаратистов и даже объявили России священную войну — джихад.

За 20 лет в разных российских регионах возбуждались уголовные дела в отношении людей, подозреваемых в связях с талибами. Кроме того, за публичную поддержку талибов в России грозят обвинения в оправдании терроризма. Дело по этой статье, например, расследовалось против журналистки Надежды Кеворковой, которую в итоге признали виновной за пост о талибах в соцсетях.

Отношение российских властей к талибам начало меняться после того, как те объявили войну ИГИЛ, которое взяло под контроль значительные территории Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2015 году спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что у России и движения "Талибан» совпадают интересы в борьбе с ИГ.

Кабул. Фото: Ahmad Sameer Elhan ATPImages/Getty Images

В 2018 году талибы впервые приехали с делегацией на переговоры в Москву: встреча прошла в закрытом формате, с российской стороны присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Такие контакты он объяснил попыткой убедить исламистов "отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством".

В феврале 2019 года талибы приезжали в Россию для участия в форуме «Межафганский диалог», а в мае того же года Лавров уже открыто и лично принял талибов в Москве по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

В ответ на бурю критики в соцсетях в МИД России заявили, что не видят в этом репутационных рисков.

Незадолго до вывода американского контингента из Афганистана в 2021 году Лавров назвал лидеров движения "Талибан" "вменяемыми людьми", а с приходом талибов к власти в стране риторика официальной Москвы смягчилась еще сильнее.

Так, Кабулов назвал талибов более договороспособными относительно "марионеточного правительства" бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани, а посол России Дмитрий Жирнов заявил, что талибы, взявшие под охрану российское диппредставительство, произвели на него очень хорошее впечатление и назвал их "адекватными мужиками".

С тех пор представители "Талибана" еще неоднократно бывали в России.

В 2024 году они посещали форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", а также дважды приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который после российского вторжения в Украину начали игнорировать западные участники.

Афганистан при талибах

Женщина. Иллюстративное фото: WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

На первой пресс-конференции после возвращения талибов к власти спикер движения Забихулла Муджахид заявил, что режим не будет таким, как в 1996-2001 годах. Он пообещал соблюдать права женщин и защищать свободу прессы. "Не будет дискриминации женщин, они будут работать с нами плечом к плечу", — говорил спикер "Талибана". При этом он сделал важную оговорку — права женщин будут соблюдаться "в рамках исламского права".

Через месяц после этого выступления, в сентябре 2021 года, девочкам так и не разрешили вернуться в школы, а в Кабуле вместо министерства по делам женщин появилось министерство по распространению добродетели и искоренению порока.

До конца 2021 года талибы приняли еще ряд законов: запретили показывать сериалы с участием женщин; женщинам больше не разрешалось работать на многих государственных должностях, получать среднее образование и выезжать в одиночку за пределы своих городов. По данным ЮНЕСКО, к 2024 году 1,4 млн девочек в Афганистане лишены возможности получать среднее и высшее образование из-за законов, принятых талибами.

В начале 2022 года афганские женщины выходили на акции протеста и требовали вернуть им права, прежде всего возможность получать образование и работать. Но митинги разогнали, а к их участницам врывались в дома вооруженные люди.

Иллюстративное фото: Bilal Guler/Anadolu Agency via Getty Images

В мае 2022 года женщинам запретили выходить на улицу с непокрытым лицом и телом.

"Женщины должны носить чадари (традиционную бурку синего цвета, полностью закрывающую тело и лицо), поскольку это является традиционным и уважительным поведением. Те из них, которые не слишком стары или молоды, должны закрывать лицо, кроме глаз, в соответствии с законами шариата, чтобы избежать провокаций при встрече с мужчинами, которые не являются махрамами (их взрослыми близкими родственниками мужского пола)", — говорилось в указе министерства по распространению добродетели и искоренению порока. И в целом женщине лучше оставаться дома, если у нее нет срочных дел на улице, указывалось в документе.

К 2024 году система запретов приобрела законченный вид. Женщинам запретили не только показывать лицо и тело, но и говорить в общественных местах. Мужчинам предписывается носить бороду и традиционную одежду. Запрещено распространять или даже держать дома изображения живых существ, злоупотреблять магнитофонами и радиоприемниками, носить галстук и слушать западную музыку. За исполнением всех этих требований следит полиция нравов.