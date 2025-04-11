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Первого главу МИД России признали иноагентом

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ. Фото: Maxim Zmeyev/AFP/Getty Images

Министерство юстиции Российской Федерации расширило список иноагентов. В него попал также первый министр иностранных дел РФ Андрей Козырев, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В реестр иноагентов РФ попали:

  • первый министр иностранных дел Российской Федерации (1990–1996), экс-депутат Госдумы Андрей Козырев;
  • правозащитница Анна Каретникова;
  • литературный критик Николай Эппле;
  • украинская журналистка Дарья Счастливая;
  • общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».

Как пишет издание, ссылаясь на Минюст, все перечисленные лица выступали против военной операции в Украине и распространяли недостоверную информацию о "принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Бывший глава МИД России, согласно информации министерства, "взаимодействует с иностранными площадками".

А по данным РБК, Андрей Козырев с 2012 года живет в Майами, занимается бизнесом, выступает с критикой политического курса России.

Как рассказывал профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2017 году, в начале 1990-х Козырев, будучи главой МИД России, на встрече с на тот момент президентом США Ричардом Никсоном заявил, что "у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы". В ответ Никсон только покачал головой.

Президент России Владимир Путин, участвовавший в том заседании, на это сказал: "Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет".

Напомним, ране иноагентом был объявлен также бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235144-pervogo-glavu-mid-rossii-priznali-inoagentom/