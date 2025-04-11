Первого главу МИД России признали иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации расширило список иноагентов. В него попал также первый министр иностранных дел РФ Андрей Козырев, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В реестр иноагентов РФ попали:

первый министр иностранных дел Российской Федерации (1990–1996), экс-депутат Госдумы Андрей Козырев;

правозащитница Анна Каретникова;

литературный критик Николай Эппле;

украинская журналистка Дарья Счастливая;

общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции».

Как пишет издание, ссылаясь на Минюст, все перечисленные лица выступали против военной операции в Украине и распространяли недостоверную информацию о "принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Бывший глава МИД России, согласно информации министерства, "взаимодействует с иностранными площадками".

А по данным РБК, Андрей Козырев с 2012 года живет в Майами, занимается бизнесом, выступает с критикой политического курса России.

Как рассказывал профессор Таллинского университета Рейн Мюллерсон на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2017 году, в начале 1990-х Козырев, будучи главой МИД России, на встрече с на тот момент президентом США Ричардом Никсоном заявил, что "у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы". В ответ Никсон только покачал головой.

Президент России Владимир Путин, участвовавший в том заседании, на это сказал: "Это говорит о том, что у Никсона есть голова. А у господина Козырева, к сожалению, отсутствует. Коробка есть черепная только. Но головы как таковой нет".

Напомним, ране иноагентом был объявлен также бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.