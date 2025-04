Король Карл и королева Камилла отметили 20-летие свадьбы путешествием по Италии и навестили папу римского

Король Карл III с супругой Камиллой совмещают празднование 20-летней годовщины свадьбы с государственным визитом. Они путешествуют по Италии, где встретились с президентом, премьер-министром и папой римским Франциском, который недавно выписался из больницы.

Визит к понтифику ранее не анонсировался: официальный государственный визит британской королевской четы в Ватикан был отложен, поскольку Франциску после тяжелого воспаления легких прописали двухмесячный отдых. Встречу подтвердили только в среду утром — это был третий день королевского визита в Италию. Король с королевой встретились с понтификом днем в этот же день в Casa Santa Marta (Доме Святой Марфы) в Ватикане. Фотография встречи, которая длилась 20 минут, была опубликована Ватиканом в четверг утром.

В Букингемском дворце сообщили, что Чарльз и Камилла "были рады, что Папа чувствует себя достаточно хорошо, чтобы принять их, и что у них была возможность лично выразить свои наилучшие пожелания".

Это была и встреча двух глав церквей: как монарх Великобритании, Карл возглавляет Англиканскую церковь, которая отделилась от Католической церкви в 1534 году. Ранее Франциск и принц Чарльз встречались дважды — в 2017 и 2019 годах, когда Чарльз еще не был королем Карлом.

Ранее в тот же день король встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а потом вместе с женой посетил парламент, где выступил с речью и призвал укреплять военное партнерство и защищать общие европейские ценности. Часть речи была произнесена на итальянском языке, и Карл говорил о долгой истории взаимоотношений между народами, начиная с времен, когда римляне высадились на "обдуваемые ветром берега Британии".

Королева Камилла пришла в парламент в том же наряде, в котором была одета на свадьбе в 2005 году. Шелковое платье цвета слоновой кости, созданное дизайнером Анной Валентайн, было "переосмыслено" и снова использовано в день годовщины.

Романтический ужин на 150 человек

Вечером после визита к папе римскому королевская чета отправилась на банкет, организованный президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце. На ужине присутствовало 150 гостей, среди которых были певец Андреа Бочелли, шеф-повар Джорджио Локателли, гостиничный магнат Рокко Форте и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

"Должен сказать, что это действительно очень мило с вашей стороны, господин президент, устроить такой маленький романтический ужин при свечах на двоих", — пошутил король на банкете.

Речь короля на банкете касалась и серьезных, и комических тем. Снова говоря о давних связях между римлянами и британцами, Карл пошутил: "Я, например, никогда не задавался этим вопросом, который стал известным благодаря "Монти Пайтону": "Что римляне для нас сделали?"".

Он упомянул о войне в Украине, снова призвал к единству и сказал, что "мы живем в очень нестабильном и хрупком мире", где необходимо отстаивать "ценности и свободу, которые нам так дороги".

"В трудные времена друзья должны стоять рядом", — подчеркнул король.

Меню для государственного банкета включало пасту боттони с капонатой из баклажанов, морского окуня, запеченного в соли, жареные артишоки и запеченный картофель.

После этого подавался торт с мороженым фиор ди латте и малиной.

Во вторник королевская чета осмотрела Колизей, а в четверг, в последний день, запланировала визит в Равенну — город, известный своими византийскими мозаиками и тем, что послужил источником вдохновения для поэта Байрона.

Итальянская публика встречала королевскую пару тепло. Ожидая их, толпа выкрикивала "Карло" — это итальянская версия имени "Чарльз"/"Карл". А во время визита в школу имени Алессандро Мандзони королеве подарили пиццу.

Официальный аккаунт королевской семьи в X отметил годовщину свадьбы, опубликовав видео, на котором охрана играет на музыкальных инструментах кавер на хит Madness 1981 года It Must Be Love.