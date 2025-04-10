Модный дом Prada покупает бренд Versace - информацию о сделке и ее сумме сообщил Capri Holdings Ltd., которой принадлежал известный бренд, передает NUR.KZ

Стоимость сделки составила почти 1,4 млрд долларов. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2025 года, при соблюдении обычных условий, включая одобрение регулирующих органов.

Гендиректор Capri Holdings Джон Д. Айдол заявил, что Prada Group - идеальная компания для того, чтобы направить Versace в следующую эру роста и успеха.

"Эта сделка отражает наше стремление увеличить акционерную стоимость, укрепить баланс и обеспечить будущий рост Michael Kors и Jimmy Choo. Мы продолжим реализацию стратегических инициатив, о которых мы рассказали на недавнем Дне инвестора, и по-прежнему уверены в долгосрочном потенциале роста Michael Kors и Jimmy Choo", - считает он.

На официальном сайте бренда говорится, что Versace - одно из самых узнаваемых имен в мире. После своего основания в 1978 году этот роскошный дом сразу же стал лидером в области моды и культуры.

Versace включает в себя женскую, мужскую и детскую одежду, обувь, сумки и аксессуары, ателье высокой моды Versace, очки, ароматы, часы, отели Palazzo Versace и домашнюю одежду Versace Home.

Сейчас команда дизайнеров работает под руководством главного креативного директора Дарио Витале. Донателла Версаче остается главным послом бренда Versace с 1 апреля 2025 года.