В Чечне тело подростка, обвиняемого в нападении на полицейских, выставили на площади

Вечером 7 апреля неизвестный напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы в чеченском Ачхой-Мартане. Один полицейский умер в больнице. На следующий день тело подозреваемого в нападении подростка выставили на площади города, а бюджетников заставили смотреть на это. Рамзан Кадыров потребовал выдворить из Чечни родственников нападавшего.

Нападение

В понедельник около 9 часов вечера житель города Ачхой-Мартан напал с ножом на полицейских, дежуривших на посту ДПС, утверждает чеченский Следственный комитет.

Видео с камеры наблюдения свидетельствует, что человек выходит из дверей магазина. Перед ним на проезжей части — полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Возле машины — три человека. Нападавший бежит к ним и набрасывается на первого. Он валит полицейского на землю, в этот момент происходит выстрел.

Ачхой-Мартан — это фактически поселок городского типа, хотя в чеченских новостях его часто называют городом. Находится примерно в 50 километрах юго-западнее Грозного, ближе к предгорьям. Там живут чуть более 30 тысяч человек.

Последний получивший относительно широкую известность инцидент в этом районе произошел год назад — в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района три человека, вооруженных огнестрельным оружием, напали на полицейских. Всех нападавших убили ответным огнем.

Подобные истории — не редкость в Чечне, пережившей две войны. Режим контртеррористической операции, продлившийся в Чечне десять лет, был снят в 2009 году, но нападения на силовиков продолжились.

В республике, где Рамзан Кадыров сохраняет авторитарную власть, недовольство периодически проявляется в виде точечных актов насилия. В этом смысле посты ДПС — сравнительно легкая цель, а полицейские — самые очевидные «представители власти», с которыми каждый регулярно сталкивается на дорогах.

Вечером 7 апреля один полицейский получил серьезные ножевые ранения, он умер в больнице. Еще двое пострадали. Следственный комитет расследует дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Средневековье

9 апреля всех бюджетников Ачхой-Мартана согнали на митинг в центре города, писал «Кавказский узел»*. Директор одной из районных школ рассказал изданию, что никто не знал заранее подробностей мероприятия.

«[В Грозном] вспомнили, видно, нападение на сотрудников ППС в Старом Ачхое и решили, что настало время для воспитательного момента. Но никто из присутствующих в самом жутком сне не мог представить, какой сценарий проведения митинга был написан в Грозном, а участниками этого действа оказались не только взрослые, но и школьники», — рассказала изданию директор, уточнив, что на митинг согнали и старшеклассников.

Одна из вынужденных участниц митинга рассказала изданию, что перед собравшимися появились глава администрации Хоза Бурсагов и кадий (исламский судья, выносящий решения на основе шариата) района Абдурашид Дадуев. Но в этот момент из подъехавшей машины начали вытаскивать что-то, завернутое в окровавленную клеенку.

Это было тело того самого подростка, которого власти обвинили в нападении на постовых.

Видеокадры с «мероприятия» опубликовали чеченские оппозиционные телеграм-каналы. На первом видео, снятом у администрации Ачхой-Мартана, толпа людей окружает тело молодого человека. Слышно, как плачут женщины; одна, что в кадре, вытирает слезы. По свидетельствам очевидцев, никому не разрешили покинуть митинг, хотя несколько женщин потеряли сознание.

Оппозиционный телеграм-канал NIYSO, опубликовавший видео, утверждает, что тело осталось лежать на площади после завершения митинга. На втором видео, появившемся в соцсетях, тело подростка лежит уже в другом месте, а рядом ездят машины.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала произошедшее в Ачхой-Мартане «дикостью» и «средневековьем».

«Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему, — это культурный и цивилизационный шаг назад», — сказала она «Газете.ру».

Ответственность

После нападения в Ачхой-Мартане Рамзан Кадыров собрал совещание с силовиками.

«Насчет этого незаконнорожденного: родителей, если есть брат, — их всех надо изгнать из республики. Их имущество надо изъять в Чечне и в Москве, если оно есть», — заявил Кадыров по-чеченски.

Он объявил о последствиях таких нападений и провозгласил два этапа: «Первый — изъять имущество, продать его, а деньги раздать в качестве помощи нуждающимся, если их родственники не заставят их прекратить свою работу. Второй этап: через месяц забрать имущество у двоюродных родственников и их тоже выселить из республики».

«Особая ответственность лежит на родителях и ближайших родственниках террористов. Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал, потворствовал или, тем более, поощрял путь насилия», — говорится в сообщении в телеграм-канале Кадырова.

По словам Кадырова, нападавший приехал в республику на Ураза-байрам из Москвы. Имя молодого человека не сообщается, хотя чеченский телеканал «Грозный» опубликовал фотографию подростка.

«Практика коллективной ответственности в Чечне — это не что-то новое, она существует давно, — говорит Закир Магомедов, журналист «Кавказ.Реалии»*. — Практически всегда после нападений на силовиков в Чечне Рамзан Кадыров приказывает начать репрессии в отношении родных предполагаемых боевиков. Но то, чтобы выносили на площадь тело убитого, — это что-то новое. Ни в исламе, ни в чеченских обычаях такого нет, конечно. Полагаю, это станет новой традицией кадыровского режима. Это, несомненно, акт устрашения, предупреждение другим — вот что с вами будет, будут страдать ваши семьи, родные».

Опять Украина

Рамзан Кадыров, который со своими «тик-ток войсками» долгое время создавал образ главного борца с «нацистами» в ходе войны России против Украины, объяснил мотивы напавшего на полицейских подростка таким образом: якобы некий «гражданин Украины» руководил действиями другой группы людей, находящихся в Турции, а они уже направляли подростка. Аналогичную версию российские власти выдвинули в отношении организаторов нападения на «Крокус Сити Холл».

Власти Украины не комментировали заявления Кадырова.

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять… Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать», — заявил глава Чечни.

Никакие практики изгнания родных из республики (а они как правило переселяются в другие российские регионы) не предотвращали атаки на силовиков, говорит эксперт Закир Магомедов.

«Члены семьи напавшего с ножом до сих пор находятся в отделах полиции, нет точной информации, что именно там с ними происходит. Источники из Грозного утверждает, что часть вины предлагают искупить отправлением на войну. То есть тут будет и изгнание, и отправка нескольких мужчин-родственников на войну против Украины. А ситуация, когда в качестве наказания тебя заключают в ряды ахматовцев, тоже не новая. Мы видели это на примерах живущих в Чечне родных критиков и оппонентов Кадырова — племянников Ахмеда Закаева, родных Янгулбаевых, Абдурахманова», — говорит Магомедов.

Когда Кремль попросили прокомментировать ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать конкретику, сославшись на то, что информацию распространяют «оппозиционные телеграм-каналы», которые не заслуживают доверия.

Рамзан Кадыров давно и открыто говорит об ответственности родственников тех, кто совершает преступления. Ранее он говорил о допустимости убивать родственников обвиняемых. «Как у нас всегда было заведено, у наших предков: если не находили виновника, долг кровной мести взымали с его отца или брата. Мы возьмем с них долг кровной мести. Потому что есть люди, чьи родственники убили человека, а они живут себе спокойно, говоря, что отказались от убийцы. Никто не откажется от родственника, пока мы не пристрелим кого-нибудь из их семьи», — говорил он год назад.