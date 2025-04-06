Что осталось от ХАМАС после противостояния с Израилем

ХАМАС понес большие потери с начала военной операции ЦАХАЛ, последовавшей за нападением джихадистов на Израиль, но остается активным политическим и военным игроком в регионе. Как функционирует группировка сейчас, есть ли у нее ресурсы для полного восстановления и что ее ждет в ближайшем будущем?

С возвращением в Белый дом Дональда Трампа Израиль начал новую операцию против ХАМАС, несмотря на подписанное перемирие. Родственники заложников недовольны, они опасаются за безопасность все еще остающихся в руках боевиков людей, но израильские власти настаивают на полном уничтожении радикальной группировки.

Некоторые эксперты считают, что одними военными методами ХАМАС не устранить, и связывают надежды на ослабление влияния исламистских боевиков с палестинским населением.

Что осталось от ХАМАС?

Политическое крыло

С начала войны в секторе Газа были убиты десятки руководителей политического и военного крыла ХАМАС, включая Исмаила Ханию и Яхью Синвара — самых авторитетных фигур группировки и идеологов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

После гибели Синвара в октябре 2024 года ХАМАС перестал публично называть преемников на высокопоставленных должностях, как объясняют боевики, из соображений безопасности.

Но в Израиле, а также многие ближневосточные эксперты полагают, что у группировки просто не осталось людей, пригодных для руководящих функций, особенно такого масштаба как Синвар.

Судя по всему, в настоящий момент общее руководство группировкой осуществляет младший брат Синвара — Мохаммед Синвар, но это, по словам источников Би-би-си среди палестинского руководства на Западном берегу реки Иордан, скорее, вынужденная мера со ставкой на фамилию.

В результате недавних израильских авиаударов по Хан-Юнису были убиты два высокопоставленных лидера ХАМАС Исмаил Бархум и Салах аль-Бардавил.

Бархум управлял финансами группировки, аль-Бардвил являлся членом верхушки политического крыла ХАМАС. По словам израильской разведки, их местонахождение было установлено в ходе специальной операции.

Также в Дохе продолжает функционировать офис политбюро ХАМАС, но его эффективность в настоящий момент сложно оценить.

По мнению многих, именно гибель Яхьи Синвара, проведшего 22 года в израильской тюрьме и, как считается, изучившего «сионистского врага» изнутри, нанесла ХАМАС сокрушительный удар.

Но решающий ли?

Военное крыло

С военным крылом ХАМАС все обстоит несколько иначе. При том, что оно понесло значительные человеческие потери, его численность в большой степени сейчас восстановлена.

Перед началом войны в секторе Газа ЦРУ оценивало численность группировки в 25-30 тысяч бойцов. ХАМАС эти данные никогда не подтверждал, но они совпадают с оценками Израиля.

По данным Армии обороны Израиля на лето 2024 года, с начала операции в Газе были убиты порядка 17 тысяч членов ХАМАС. Сюда входят представители политического крыла группировки и подконтрольных ей административных властей сектора, но их только десятки, остальные — полевые бойцы.

Сам ХАМАС признает потерю только 6-7 тысяч членов военного крыла.

Исследование военной ситуации ХАМАС, проведенное группой из Европейского совета по муждународным отнощеням (ECFR), показывает, что данные Израиля, судя по всему, верны.

Из старого состава боевиков ХАМАС к настоящему моменту осталось около 9 тысяч человек. Но при этом общая численность сил, противоборствующих Израилю в секторе Газа, снова вернулась к довоенным показателям — 20-23 тыс. человек.

Сюда входят боевики, принадлежащие к другим групиировкам, таким как «Исламский джихад». Но ХАМАС также провел новый набор полевых бойцов.

Сначала об этом заявлял представитель группировки Абу Убайда, а в начале этого года подтвердили источники в Конгрессе США со ссылкой на данные американской разведки.

"Большинство новых бойцов, скорее всего, — неподготовленные люди, которых ХАМАС либо принудил угрозами, либо соблазнил контролем группировки над распределением гуманитарной помощи. Военные возможности ХАМАС сильно истощены, но у них сохраняется достаточно бойцов, чтобы реорганизоваться, если они будут предоставлены сами себе", — считает Идо Леви из Вашингтонского института ближневосточной политики.

Но вряд ли Израиль ослабит натиск.

Как настроен Израиль?

Израильское общество раздирают противоречивые чувства. Сотни тысяч человек выходили на улицы на протяжении полутора лет, требуя от правительства немедленного прекращения войны и заключения сделки с ХАМАС ради возвращения заложников.

Но при этом подавляющее большинство израильтян, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, говорят об "ощущении незаконченности и неустраненной угрозы".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пообещавший своим сторонникам войну до полного уничтожения ХАМАС, с нетерпением ждал возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который в свой первый президентский срок давал карт-бланш почти на все его замыслы.

Поначалу Трамп всех удивил, по сути поддержав, мирный план своего предшественника Джо Байдена, предусматривающий переговоры с ХАМАС, и поставив своего друга и союзника Нетаньяху в неприятное положение.

"Активное участие Трампа в [мирных переговорах], включая отправку его спецпосланника по Ближнему Востоку в регион еще до того, как он принял присягу, указывает на желание новой администрации предотвратить возобновление насилия между двумя заклятыми врагами", — считает профессор Йосси Мекельберг, старший научный консультант Программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House (британский Королевский институт международных отношений — признан нежелательной организацией в России).

Перед возвращением в Белый дом Трамп неоднократно давал понять, что хочет повторить успех Авраамских соглашений, заключенных во время его первого срока, и добиться мира между Израилем и Саудовской Аравией.

"Повестка Трампа заключается в том, чтобы другие страны присоединились к Авраамским соглашениям, в первую очередь Саудовская Аравия. Это потребует от Израиля существенных уступок в отношении палестинцев", — считает эксперт.

По словам Мекельберга, Нетаньяху согласился на перемирие с ХАМАС, потому что страх перед новым президентом США перевесил страх перед угрозой распада его правящей коалиции, если из нее выйдут почувствовавшие себя обманутыми ультранационалистические и религиозные партии.

Первые ласточки краха правительства не заставили себя ждать. В январе в знак протеста против соглашения с ХАМАС свой пост министра национальной безопасности покинул лидер крайне правой партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир, вывел из коалиции свою партию и увел за собой нескольких других министров.

Все они вернулись в правительство только 18 марта, когда Израиль возобновил массированные удары по прибрежной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

"Мы приветствуем возвращение Государства Израиль во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху к интенсивным боевым действиям, — заявил Бен-Гвир в день своего возвращения. — Это правильный, моральный, этичный и наиболее оправданный шаг, чтобы уничтожить террористическую организацию ХАМАС и вернуть наших заложников. Мы не должны мириться с существованием организации ХАМАС, и она должна быть уничтожена".

Поддержка США

При таком настрое ключевых министров (у Бен-Гвира много единомышленников в кабинете) Нетаньяху необходима поддержка Трампа для продолжения боевых действий, что автоматически означает отказ от последующих этапов мирного соглашения.

Пойдет ли на это президент США, который просил Нетаньяху завершить войну еще до его вступления в должность?

Трамп посылает противоречивые сигналы, говорят аналитики. То он настаивает на переговорах, то обещает «настоящий ад» для всех, кто терроризирует Израиль и США.

По мнению многих экспертов, главное в данной ситуации то, что самому Трампу с его грандиозными планами на Ближнем Востоке крах правительства Нетаньяху очень нежелателен. Биби — именно тот человек, с которым воплощать эти планы (давление на Иран, дружба с саудитами, будущее Газы и др.) будет проще всего.

"Поэтому "зеленый свет" из Вашингтона на максимально полную ликвидацию группировки ХАМАС либо уже получен, либо непременно будет получен", — сказал собеседник Би-би-си в Кнессете в середине марта.

А уже 18 марта, в день возобновления авиаударов по Газе, офис премьер-министра Нетаньяху заявил: "Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной мощью".

Такие заявления невозможны без согласования с Вашингтоном.

"Он [Нетаньяху] ни перед чем не остановится, чтобы спасти свое ультраправое правительство. Международные посредники должны вмешаться и представить факты того, кто виноват в срыве перемирия", — заявил высокопоставленный представитель политического крыла ХАМАС Иззат аль-Ришек.

Подземные артерии ХАМАС

За время, прошедшее с 7 октября 2023 года, Израиль добился значительного прогресса в обезглавливании ХАМАС, однако, по мнению экспертов, эти успехи скорее тактические, чем стратегические.

Военные кампании против джихадистских групп, проводившиеся в разное время в других частях света, показали, что, значительно ослабев, они (эти группы) переходят от острой фазы сопротивления к вялотекущей партизанской войне, которая способна терзать регион еще долгие годы.

Теоретически ХАМАС может перейти в такой режим, но география сектора Газа не играет ему на руку. В отличие от джихадистов других стран боевики ХАМАС не могут уйти в горы, леса или совершать набеги на соседние страны, чтобы поживиться продовольствием и оружием.

В секторе Газа нет гор и лесов, а граничит он с Израилем с одной стороны и с хорошо вооруженным и политически нейтральным Египтом — с другой.

В так называемой "партизанской" войне ХАМАС может рассчитывать на два фактора: свою подземную инфраструктуру и поддержку населения.

Командование ЦАХАЛ заявляет, что израильская армия уничтожила около 80% тоннелей ХАМАС под Филадельфийским корридором вдоль границы Газы и Египта, которые служили основным маршрутом контрабанды и поставок оружия и других грузов.

По оценкам Вашингтонского института ближневосточной политики, это является очень серьезным ударом по возможностям группировки, едва ли не большим, чем потери в живой силе, которые можно восполнить быстрее, чем отстроить новую инфраструктуру.

Но подземные тоннели ХАМАС простираются гораздо дальше Филадельфийского корридора. Уже через несколько месяцев после начала боевых действий в Газе Армия обороны Израиля признала, что до сих пор преуменьшала их общую протяженность.

По обновленным данным, общая площадь подземной системы составляет в среднем 650 км. и имеет больше развлетвлений, чем считалось раньше.

В мае этого года разведка США сообщила, что примерно 65% тоннелей ХАМАС по всему сектору остаются активными. Израиль полагает, что их — 40%. Некоторые из них настолько широки, что в них можно укрывать от бомбардировок броневики и прочую технику.

Для Израиля уничтожение этой инфраструктуры — ключ к достижению его целей, но и одна из самых сложных задач этой войны, считают многие военные эксперты.

Давление изнутри

В сложившейся ситуации, говорят эксперты, самым эффективным способом борьбы против боевиков может стать давление на них со стороны самих палестинцев, хотя и указывают на то, что массовые протесты редки из-за боязни населения за свою безопасность.

Тем не менее 25 марта сотни человек вышли на акцию протеста против ХАМАС в городе Бейт-Лахия в секторе Газа.

Это произошло на следующий день после того, как группировка "Исламский джихад" запустила по Израилю ракеты, а ЦАХАЛ в ответ велел целым районам Бейт-Лахии эвакуироваться в преддверии израильского ответного удара.

Люди, которых провокация джихадистов снова вынуждала куда-то бежать после краткосрочной передышки, в ярости вышли на улицы, скандируя "ХАМАС, пойти вон" и "Долой власть ХАМАС, долой власть "Братьев-мусульман"!"

Эта демонстрация была разогнана боевиками ХАМАС, вооруженными огнестрельным оружием и дубинками, но сам факт открытого недовольства —плохие новости для группировки.

"Противники ХАМАС в Газе были всегда и немало, но они боялись связываться. Многие помнят, как они (боевики) разделались с ФАТХ, а это были не простые люди, а представители политической силы. То, что сейчас люди открыто вышли на улицу, означает, что они устали бояться, — они бегают от смерти уже полтора года. И если таких будет становиться все больше, для ХАМАС это может стать серьезным вызовом", — говорит журналист Надир С., бывший житель сектора Газа, уехавший на Западный берег реки Иордан вскоре после прихода ХАМАС к власти в 2006 году.

Сторонников ХАМАС в секторе Газа тоже немало. Опросы населения проводить в секторе довольно сложно, в том числе из-за боязни людей говорить открыто о своих политических предпочтениях, но, по разным данным, исторически группировку поддерживали около 40% населения, и этого до сих пор хватало для удержания абсолютной власти.

"У ХАМАС никогда не было поддержки большинства, но он остается самой популярной палестинской политической и вооруженной группой в Газе. Народный гнев против ХАМАС обычно меркнет по сравнению с народным гневом против Израиля. Даже когда ХАМАС критикуют, Израиль все равно — главный обвиняемый", — говорит Хью Ловатт, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR), соавтор исследования о военной ситуации ХАМАС.

Но сейчас ситуация заметно изменилась. С начала войны критика в адрес ХАМАС звучит все громче — как в интернете, так и на улицах Газы.

Люди все чаще обвиняют ХАМАС в том, что его лидеры не подумали о последствиях для населения, планируя нападение на Израиль в октябре 2023 года. И все чаще признают, что боевики действительно прикрываются мирным населением (Израиль годами обвиняет в этом группировку, но ХАМАС это отрицает).

Но наибольшую ярость палестинцев вызывают подозрения, что ХАМАС присваивает себе гуманитарную помощь, которая после перерыва начала снова поступать в сектор Газа. С апреля Израиль вновь ввел запрет на ввоз товаров в Газу из-за препираний с ХАМАС об условиях уже подписанного соглашения о перемирии.

"Деньги на вербовку такого количества новых бойцов поступают от продажи пакетов гуманитарной помощи, которые ХАМАС принудительно конфискует и перепродает на рынках Газы", — говорит Йони Бен Менахем, старший научный сотрудник Иерусалимского центра безопасности и иностранных дел (JCFA), ссылаясь на данные военных источников.

Разумеется, жители сектора Газа не опираются в своих суждениях на информацию израильской стороны, но они точно знают, сколько раз в день у них получается накормить детей.