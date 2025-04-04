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В Афганистане остался миллион единиц американского оружия. Оно находится на складах талибов и продается на черном рынке союзникам "Аль-Каиды"

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Солдаты Талибана с оружием
Талибан. Иллюстративное фото: Murteza Khaliqi/Anadolu Agency/Getty Images

Полмиллиона единиц американского оружия, которыми талибы завладели после ухода войск международной коалиции из Афганистана, были утеряны, проданы или контрабандой переправлены другим группировкам, говорят источники Би-би-си. ООН полагает, что часть вооружений попала в руки "Аль-Каиды" (группировка запрещена в России - ред.).

По словам бывшего афганского чиновника, который говорил с Би-би-си анонимно, в руки талибов попало огнестрельное оружие, такое как винтовки M4 и M16, более старые образцы, а также военная техника.

Большая часть была предоставлена ​​предыдущему афганскому правительству. По мере продвижения талибов к Кабулу в 2021 году многие афганские военные сдались или бежали, бросив оружие и транспортные средства. Другую часть оставили американские войска.

В конце прошлого года на заседании Комитета по санкциям Совбеза ООН в Дохе представители правительства талибов заявили, что половина этих вооружений пропала неизвестно куда, сообщили источники Би-би-си.

Представитель комитета заявил, что ООН перепроверила эту информацию по другим источникам, и местонахождение полумиллиона единиц оружия действительно неизвестно.

В докладе ООН, опубликованном в феврале, говорится, что группировки, аффилированные с "Аль-Каидой", включая "Техрик-и-Талибан Пакистан" (запрещена в РФ), "Исламское движение Узбекистана" (считается террористической организацией во многих странах мира, включая Россию), "Исламское движение Восточного Туркестана" и йеменское движение "Ансаруллах", получали доступ к оружию, захваченному талибами, или покупали его на черном рынке.

Хамдулла Фитрат, заместитель пресс-секретаря правительства талибов, заявил Би-би-си, что оно очень серьезно относится к защите и хранению оружия.

"Все легкое и тяжелое оружие надежно хранится. Мы решительно отвергаем заявления о контрабанде или утере", - сказал Фитрат.

В отчете ООН за 2023 год говорится, что власти "Талибана" позволили полевым командирам оставить себе 20% конфискованного американского оружия, в результате чего процветает черный рынок. Эти командиры связаны с талибами, но часто имеют определенную степень автономии в своих регионах.

ООН отметила, что "дарение оружия широко практикуется между полевыми командирами и их бойцами для консолидации сил. Черный рынок остается богатым источником оружия для "Талибана".

Бывший журналист в Кандагаре рассказал Би-би-си, что открытый рынок оружия существовал в городе в течение года после захвата власти талибами, но теперь ушел в подполье с помощью WhatsApp. Богатые люди и полевые командиры торгуют новым и бывшим в употреблении американским оружием и техникой.

Количество оружия, зарегистрированное Специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана (Sigar), ниже, чем указано нашими источниками, но в отчете за 2022 год канцелярия инспектора признала, что не смогла получить точную информацию. На протяжении многих лет пребывания сил США в Афганистане военное оборудование финансировалось и поставлялось различными департаментами и организациями США.

В SIgar добавляют, что более 10 лет Пентагон не мог наладить эффективные механизмы отслеживания вооружений в Афганистане.

В инспекции также раскритиковали Госдеп, заявив: "Государство предоставило нам ограниченную, неточную и несвоевременную информацию об оборудовании, оставленном американцами". В Госдепе это отрицают.

Это политический вопрос, и президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вернет оружие из Афганистана. По его сведениям, там осталось современного оружия на 85 миллиардов долларов.

"Афганистан является одним из крупнейших продавцов военной техники в мире, знаете, почему? Они продают технику, которую мы оставили", - сказал Трамп во время первого заседания кабинета министров новой администрации.

"Я хочу разобраться с этим. Если нам нужно им заплатить, это нормально, но мы хотим вернуть нашу военную технику", - сказал он.

Цифры, которые приводит Трамп, подвергаются сомнению, поскольку деньги, потраченные США в Афганистане, также шли на финансирование обучения и зарплаты. Кроме того, Афганистан не вошел в список топ-25 крупнейших экспортеров основных видов вооружений, составленный в прошлом году Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира.

В ответ на комментарии Трампа Забиулла Муджахид, главный пресс-секретарь правительства талибов, сказал афганскому государственному телевидению: "Мы изъяли это оружие у предыдущей администрации и будем использовать его для защиты страны и отражения любых угроз".

Талибы регулярно выставляют напоказ американское оружие, в том числе на аэродроме в Баграме, который служил главной базой США и НАТО. Они демонстрируют его как свои трофеи - как символ своей победы и легитимности.

После вывода из страны войск международной коалиции в 2021 году Пентагон заявил, что американское оборудование, оставленное в Афганистане, выведено из строя и непригодно для дальнейшего использования.

Однако с тех пор талибы создали боеспособную армию, используя, в том числе, американское оружие, и добились превосходства над конкурирующими группировками - такими, как Национальный фронт сопротивления и "Исламское государство Провинция Хорасан", региональный филиал группировки ИГ (признана в РФ террористической и запрещена).

Источник из бывшего афганского правительства сообщил Би-би-си, что сотни неиспользуемых внедорожников "Хамви" (американских общевойсковых автомобилей повышенной проходимости Humvee), бронированных транспортных средств MRAP и вертолетов Black Hawk остаются на складах в Кандагаре.

Талибы продемонстрировали часть этого захваченного оборудования в пропагандистских видеороликах, но их способность эксплуатировать и обслуживать передовую технику, такую ​​как вертолеты Black Hawk, ограничена из-за нехватки обученного персонала и технических знаний. Большая часть этого сложного оборудования остается неработоспособной.

Но более простую технику, такую как внедорожники и бронетранспортеры, талибы эффективно используют в своих операциях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233283-v-afganistane-ostalsya-million-edinic-amerikanskogo-oruzhiya-ono-nahoditsya-na-skladah-talibov-i-prodaetsya-na-chernom-rynke-soyuznikam-al-kaidy/

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