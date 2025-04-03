Россияне попадут в список британских "иноагентов". Китайцы — нет

Великобритания запускает реестр иностранного влияния — новый инструмент против скрытого вмешательства. Россия и Иран уже признаны угрозой. Китай — нет, несмотря на давление разведки и споры в правительстве.

Высший уровень

После того, как американские власти обвинили Россию во вмешательстве в свои выборы, Британия тоже заволновалась. Поэтому в ноябре 2017-го парламентский Комитет по разведке и безопасности (ISC) начал работу над докладом, который кратко назывался — «О России».

Комитет исходил из того, что Россия могла влиять на политические процессы в стране, например, на референдум по брекситу в 2016 году или на референдум о независимости Шотландии в 2014-м. Кроме того, всех беспокоило растущее влияние российской элиты в Британии.

ISC решил изучить степень угрозы. Доклад был готов в марте 2019 года, но еще долгие месяцы его не могли опубликовать. Большинство критиков связывало это с тем, что тогдашний премьер Борис Джонсон не хотел вредить своей партии (среди доноров которой были люди с российским и британским гражданствами) перед всеобщими выборами в декабре 2019-го.

Доклад опубликовали в июле 2020-го — спустя почти полтора года после завершения работы над ним. Никакой серьезной реакции он не вызвал, потому что, вопреки шуму вокруг него, не содержал ничего, о чем еще не писали все медиа мира, — Россия ведет кибершпионаж и кибератаки.

Досталось в основном британскому правительству, которое авторы доклада раскритиковали за то, что оно не расследовало вовремя возможное вмешательство России в референдумы, а также разведслужбам, которые игнорировали российскую угрозу десятилетиями.

Российское вмешательство стало «новой нормой», говорится в докладе. В 2023 году в Британии приняли закон о национальной безопасности (National Security Act), который должен был усилить защиту страны от современных угроз. Исполняя этот закон, и была создана FIRS — Система учета иностранного влияния.

FIRS имеет двухуровневую систему. На базовом уровне регистрация требуется от людей и организаций, занимающихся политической деятельностью по указанию любого иностранного государства. А вот высший уровень предназначен для стран, которые, по мнению Британии, представляют особую угрозу безопасности, и там обязаны регистрироваться даже те, кто занимается не только политической, но и любой другой деятельностью.

«Схема регистрации иностранного влияния позволит нам лучше защитить нашу демократию от скрытых и вредоносных действий иностранных государств», — сказал министр безопасности Дэн Джарвис.

Эта схема начнет работать 1 июля этого года. Контроль за соблюдением требований FIRS возложен на МВД Британии. Нарушение требований схемы, включая непредставление информации или предоставление ложных сведений, является уголовным преступлением.

От Солсбери до болгарских шпионов

Россия стала второй после Ирана страной, включенной Лондоном в высшую категорию Системы учета иностранного влияния.

«Такая характеристика российского государства является ответом на серьезную и постоянную угрозу, которую Россия представляет для Великобритании и наших интересов, и которая только возросла в последние годы. Враждебные российские действия на территории Великобритании варьировались от использования смертоносного нервно-паралитического вещества в Солсбери до злонамеренных кибератак, включая атаку на британских парламентариев с помощью фишинговых кампаний, а также шпионажа и поджогов», — объяснили в посольстве Британии в Москве.

В последние годы Британия подвергалась многочисленным кибератакам, многие из которых приписывают России или связанным с Россией организациям. В 2022 году хакеры (Британия считает, что именно российские) получили доступ к личному имейлу Кира Стармера, тогдашнего лидера оппозиции и нынешнего премьера страны.

В октябре 2024-го пророссийские хакеры из NoName057(16) организовали DDoS-атаки на сайте местных органов власти в Британии — многие сервисы были недоступны, в системе произошел сбой.

И уже в 2025 году Британия обнаружила попытки проникновения в сети критически важных секторов, включая энергетический и телекоммуникационный. Предположительно, атаку организовали хакеры, связанные с ГРУ.

А в феврале киберпреступники использовали сервис Microsoft Teams, чтобы проникнуть в системы британских компаний: сначала они рассылали тысячи спам-сообщений, а потом под видом техподдержки связывались через Teams, предлагая помощь. Получив доступ, они устанавливали на компьютеры вредоносное программное обеспечение.

Глава контртеррористического отдела Скотленд-Ярда Доминик Мерфи сказал, что более 20% нагрузки его команды приходится на угрозы со стороны иностранных государств.

Отдел Мерфи занимался, в частности, вычислением сети болгарских граждан, которых суд признал виновными в шпионаже в пользу России.

«Реальность такова, что это не единственная деятельность, которую Россия осуществляет здесь, в Великобритании. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать Великобританию враждебной средой для работы таких стран, и этот случай — тому подтверждение: эту группу наняли для работы на российские спецслужбы, потому что для них стало слишком опасно действовать здесь напрямую», — сказал Доминик Мерфи.

Китая пока нет

Одна из важных целей FIRS — это иметь инструменты, схожие по функционалу с аналогичными у союзников по альянсу «Пяти глаз», куда входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Знаменитый американский закон — FARA — появился еще в 1938 году, в разгар растущих опасений по поводу нацистской пропаганды в США, но в последние годы, как раз после расследования о вмешательстве России в американские выборы, Министерство юстиции начало более активно следить за исполнением этого закона.

Зарегистрированным в реестре необходимо каждые полгода подавать отчет о своих доходах от иностранного государства, о расходах, связанных с деятельностью и перечислять эту деятельность (например, публикации и выступления в СМИ, встречи, лоббистская деятельность). В отличие от российского закона об иностранных агентах, в США можно выйти из реестра и перестать отчитываться, если человек или организация прекращают действовать в интересах другой страны.

В ЕС пока нет общего закона о регистрации иностранного влияния, но его необходимость периодически обсуждают. Еще в 2023 году ЕС начал обсуждать обязательную регистрацию для лоббистов (то есть аналог FARA и FIRS), но закон пока так и не был принят.

«Нам нельзя быть наивными. Нам нужно знать, кто заказывает музыку в европейской демократии, особенно если за этим стоит Кремль или Пекин», — говорила тогда вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова.

Британия уже столкнулась с критикой из-за того, что Китай пока что не попал в одну компанию с Россией и Ираном, хотя изначально предполагалось, что и он попадет под особый контроль.

В конце прошлого года британский чиновник на условиях анонимности сказал изданию Politico, что решение по Китаю приостановлено до завершения «аудита» отношений между странами.

В то же время находящиеся у власти лейбористы спорили со своими предшественниками консерваторами о том, кто же медлит с введением закона.

Экс-министр по вопросам безопасности Том Тугендхат в письме Киру Стармеру поинтересовался причинами задержки, на что получил ответ от нового министра Дэна Джарвиса, который во всем обвинил предыдущее консервативное правительство, «полностью провалившееся в вопросе внедрения необходимых мер». В октябре Джарвис заявил, что IT-решение для реестра «до сих пор не готово».

Алисия Кернс, депутат от консерваторов, ранее возглавлявшая комитет по международным делам Палаты общин, считает, что во всем виновато отношение лейбористов к Китаю, стремление переосмыслить экономические и политические связи с этой страной и найти сферы, в которых можно более тесно взаимодействовать с Пекином.

По данным Politico, задержка в принятии решения по Китаю создает напряжение между британским Министерством финансов, которое было бы не прочь снизить напряжение в отношениях с Китаем — экспортным партнером Британии, и разведслужбами, которые как никто беспокоятся о китайской угрозе.