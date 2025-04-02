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Бомбардировщик потерпел крушение в России. Погиб пилот

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Самолет Ту-22М
Ту-22М. Иллюстративное фото: Russian Defence Ministry/Anadolu Agency via Getty Images

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области - в результате произошедшего погиб пилот военного самолета, остальные члены экипажа успешно катапультировались.

Информацию о крушении военного судна сообщили в министерстве обороны РФ, пишет РИА Новости.

"Второго апреля в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб", - заявили в ведомстве.

Прибывшая на место поисково-спасательная группа эвакуирует выживших на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Предполагается, что причиной ЧП стала техническая неисправность.

В министерстве также добавили, что бомбардировщик упал в безлюдной местности - разрушений на земле нет.

По данным РИА Новости, Ту-22МЗ - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Является глубоко модернизированным вариантом Ту-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Носитель ядерных и обычных бомб и ракет (аэробаллистических и крылатых).

В боевое оснащение самолета может входить: три сверхзвуковых ракеты класса "воздух-земля", десять аэробаллистических ракет для поражения наземных целей противника, а также до 12 тонн обычных или ядерных бомб, располагающихся в фюзеляже и на внешней подвеске. Самолет также оснащен оборонительным вооружением - пушкой ГШ-23 со скорострельностью до четырех тысяч выстрелов в минуту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232600-bombardirovshchik-poterpel-krushenie-v-rossii-pogib-pilot/