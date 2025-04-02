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Новости русской службы Би-би-си

В Польше исчезла член совета оппозиции Беларуси Анжелика Мельникова. Что об этом известно

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Анжелика Мельникова (слева) вместе со Светланой Тихановской и Павлом Латушко
Анжелика Мельникова (слева) вместе со Светланой Тихановской и Павлом Латушко. Фото: Marek Antoni Iwanczuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Уже больше недели нет информации о местонахождении официального представителя Координационного совета (представительного органа белорусской оппозиции) Анжелики Мельниковой, которая жила в Польше, но перестала выходить на связь со своей командой 25 марта. Вместе с ней пропали ее две несовершеннолетние дочери шести и 12 лет (по другим данным, им 7 и 13 лет).

Бывший белорусский дипломат и один из лидеров оппозиции Павел Латушко сообщил, что мобильный телефон Мельниковой находится на территории Беларуси. Однако свидетельств того, что сама Мельникова может быть в этой стране, пока нет.

В свою очередь польские власти заявили, что она уже несколько недель находится за пределами Польши.

Согласно данным оппозиционного издания "Наша Нiва", из Варшавы Мельникова улетела в Лондон, после чего с ней пропала связь.

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, что известно об исчезновении Анжелики Мельниковой на данный момент.

"Отпросилась на больничный и исчезла"

27 марта о исчезновении Мельниковой сообщил в варшавскую комендатуру глава Народного антикризисного управления (орган белорусской оппозиции, сокращенно — НАУ) Павел Латушко. В последний раз Анжелика выходила на связь с Латушко в мессенджере за два дня до этого.

По словам Латушко, в марте Мельникова сообщила команде НАУ, что заболела ковидом в тяжелой форме. "Она сказала, что идет к врачу, сдает анализы и надеется выйти в офис в понедельник (24 марта). В офис она так и не вышла, и тогда у нас стали появляться опасения, что с ней что-то происходит".

29 марта пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньски сообщил в X, что, согласно данным властей, Мельникова на протяжении нескольких недель находится за пределами страны.

По информации признанного белорусскими властями экстремистским издания "Наша Ніва", Анжелика Мельникова самостоятельно покинула территорию Польши. "Она вылетела с территории Евросоюза в Великобританию, после чего ее след пропал", - сообщили в издании.

Эту же информацию подтвердил и Павел Латушко, добавив, что о визите в Лондон Мельникова лично сообщила в НАУ. (Согласно фотографиям из "Фейсбука" Мельниковой, она уже посещала Лондон с детьми в конце прошлого года).

Кроме того, 23 марта бывший супруг Мельниковой - Андрей Мельников - автобусом выехал из Польши в Беларусь, сообщил Латушко со ссылкой на польские правоохранительные органы.

По информации издания "Зеркало" (признано белорусскими властями экстремистским), вскоре после этого Андрея Мельникова с двумя дочерьми видели в городе Несвиж (откуда родом и сама Анжелика). Об этом изданию сообщил местный житель.

"Это точно был Андрей, вместе с ним - две их девочки, - утверждает читатель. - Я сначала удивился, поскольку думал, что они все за границей. А потом прочитал новости об исчезновении Анжелики и о том, что ее муж может находиться в Беларуси".

Где находится сама Анжелика, неизвестно, однако команда Латушко сообщает, что им удалось отследить месторасположение ее мобильного телефона. "Телефон Анжелики определялся 19 и 25 марта по геолокации в Минске", - пояснили Русской службе Би-би-си в команде НАУ.

В начале февраля этого года Анжелика Мельникова взяла двухнедельный отпуск и не занималась делами КС, сообщила в эфире "Белсата" (СМИ признано белорусскими властями экстремистским) вице-спикер КС Станислава Глинник.

"Она сказала, что ей нужно привести в порядок документы ее организации. Что ей нужно время, чтобы заняться бухгалтерией. И после уже этого отпуска она заболела ковидом и больше не возвращалась к делам Координационного совета", - рассказала Глинник.

По данным "Нашей Нiвы", в своем последнем сообщении коллегам из Координационного совета Мельникова сообщила, что тяжело заболела.

"У меня осложнение после ковида, и сегодня подтвердилось воспаление легких. Сейчас я на уколах и антибиотиках. Если возникнет что-то действительно важное и срочное, я всегда буду на связи и смогу участвовать в неотложных совещаниях / звонках через Zoom. Но прошу отнестись с пониманием - я буду на больничном в ближайшие две недели", - публикует сообщение "Наша Нiва".

Кто такая Анжелика Мельникова?

  • Анжелику Мельникову выбрали спикером Координационного совета 3-го созыва в июле 2024 года. Выдвигалась она из списка "Команда Латушко и Движение "За Свободу".
  • До 2020 года она не слишком интересовалась политикой, работала заместителем генерального директора компании "Кока-Кола Бевриджиз Беларусь", пишет издание "Наша Нiва".
  • После президентских выборов Мельникова участвовала в протестах, за что ее дважды судили по административным статьям. Эту же информацию предоставило изданию "Зеркало" в объединении ушедших в оппозицию силовиков BELPOL, добавив, что ее также объявляли в розыск.
  • В 2020-м году Мельникова покинула Беларусь.
  • Как пишут СМИ, Мельникова основала организацию Białoruś Liberty, которая в том числе получала гранты от международных доноров. На счет этой организации, по данным публикаций, недавно должен был поступить перевод для Координационного совета в размере около 100 тыс. евро. О том, был ли в действительности осуществлен этот перевод и что теперь может быть с деньгами, не сообщается.

"Урон демократическим силам Беларуси"

Оснований полагать, что Анжелика Мельникова могла сотрудничать с белорусскими спецслужбами, как спекулируют об этом некоторые в интернете, нет, говорит Павел Латушко.

В доказательство этого Латушко перечислил заслуги Мельниковой для демократических сил Беларуси, включая поддержку "Киберпартизан" (белорусских хакеров-активистов, ушедших в оппозицию после 2020 года - Би-би-си) и вклад, внесенный в признание Координационного совета сенатом Польши в качестве "парламента в эмиграции".

"Это уже какой-то сверх-агент получается", - добавил Латушко.

Кроме того, в конце прошлого года Мельникова получила гражданство Польши, пройдя все необходимые процедуры проверки со стороны властей, добавил политик.

"То, что происходит с ней, наносит урон демократическим силам Беларуси", - отметил Латушко, добавив, что преследование и запугивание членов оппозиции за границей стало стандартной практикой со стороны белорусских силовиков.

Насколько велика вероятность, что Мельникову могли насильно вывезти в Беларусь?

"Физически скрутить и вывезти человека в таких условиях, о которых мы говорим, нереально, - считает основатель фонда помощи репрессированным белорусам BYSOL Андрей Стрижак. - По маршруту следования (по земле и авиа) существует слишком много мест, где человек может подать сигнал бедствия, и он взаимодействует с большим числом различных сотрудников".

"Однако, если рядом с ней находится кто-то, кто заставляет ее действовать не силой, а с помощью шантажа и угроз, то такой сценарий в принципе возможен", - добавил Андрей Стрижак.

"Сценарий, при котором она будет слишком долго скрываться, мне кажется нереалистичным. Она рано или поздно должна будет где-то появиться, если она жива".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232473-v-polshe-ischezla-chlen-soveta-oppozicii-belarusi-anzhelika-melnikova-chto-ob-etom-izvestno/

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