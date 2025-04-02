В Грузии приняли новый закон "об иноагентах": теперь он предусматривает уголовную ответственность

Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении «Акт о регистрации иностранных агентов». Это более жесткая версия так называемого «закона об иноагентах», который был утвержден менее года назад и вызвал массовые протесты в стране, а также — кризис в отношениях Грузии с ЕС и США. В числе прочего новый закон предполагает введение уголовной ответственности.

Новый законопроект об «иноагентах», который в правящей партии «Грузинская мечта» называют точной копией принятого в 1938 году в Соединенных Штатах и действующего сегодня «Закона о регистрации иностранных агентов» (FARA), на пленарном заседании поддержали почти все действующие депутаты.

Закон, как и остальные спорные инициативы властей, был принят во всех трех слушаниях, без горячих дебатов и существенных возражений со стороны депутатов.

После того, как в октябре прошлого года оппозиция отказалась признавать итоги последних парламентских выборов и входить в парламент, возражать правящей партии практически некому.

Во вторник депутаты также проголосовали за поправки в закон «О вещании», которые среди прочего запрещают финансирование теле- и радиокомпаний из-за рубежа. Эти изменения также были приняты депутатами без возражений.

Уже третья версия закона «об иноагентах»: какие нормы стали жестче

Закон «об иноагентах» обсуждается в Грузии уже третью весну подряд.

Первая попытка принять его в 2023 году провалилась. Тогда закон инициировала формально отколовшаяся от правящей партии группа депутатов из общественной организации «Сила народа». Его утвердили в первом чтении, но после масштабных протестов законопроект был провален во втором слушании.

В «Грузинской мечте» обещали не возвращаться к принятию такого законодательства, но через год инициировали почти идентичный законопроект под названием «О прозрачности иностранного влияния». Несмотря на массовые протесты, беспрецедентный шквал критики со стороны западных стран и президентское вето, законопроект приняли.

Он обязывает организации, у которых более 20% доходов поступает из иностранных источников, регистрироваться в качестве «проводников интересов иностранной силы».

За нарушение требований закона грозят высокие штрафы, но многие неправительственные организации и независимые СМИ еще до его вступления в силу публично заявили, что не будут регистрироваться «под оскорбительным ярлыком».

Они сравнивали законопроект с принятым в России в 2012 году аналогичным законодательством и прогнозировали дальнейшее его ужесточение по российскому сценарию. Эти опасения подтвердились.

Новый законопроект, который, как ожидается, заменит ранее принятый закон, обязывает регистрироваться в качестве «агентов» уже не только организации, но и физических лиц.

Под определение таких «агентов» подпадают те, кто участвует в политической деятельности в интересах, под контролем или при финансировании так называемых «иностранных принципалов» — зарубежных организаций, правительств или находящихся зарубежом лиц (кроме тех, у кого есть грузинское гражданство и постоянное место жительства в Грузии).

Нарушение требований закона грозит уже не просто административными штрафами, а уголовной ответственностью в виде штрафа и/или тюремного срока до шести месяцев или до пяти лет.

«Грузинская FARA»

По словам представлявшего законопроект председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Арчила Гордуладзе, новшества адаптированы под грузинскую реальность, но различия с действующим в США законодательством минимальны.

«Некоторые конкретные ведомства в нашем случае заменены на министерство иностранных дел, а вместо президента, у нас правительство», — говорит депутат.

Но, по словам правозащитников, грузинские депутаты, копируя текст американского законодательства, меняют его содержание: если в США FARA не касается независимых организаций, в Грузии именно они могут оказаться под ударом.

«Закон, в том числе FARA, — это не просто набор слов, а содержание, которое в него вкладывают исполнитель и толкователь. Нам приводят слова из американского закона, но меняют определения, содержание и практику, которыми руководствуются Министерство юстиции и суды», — так законопроект на своей странице в фейсбуке юрист Фонда гражданского общества Саба Брачвели.

По его словам, под действие закона подпадают организации и физические лица, которые соответствуют трем условиям: получают средства из-за рубежа, участвуют в политической деятельности и занимаются этим в интересах или в соответствии с интересами «иностранного принципала».

Эксперт отмечает, что именно это последнее условие, судя по заявлением грузинских депутатов, в Грузии собираются широко интерпретировать, применяя закон к гражданскому сектору.

Это также отличается от практики в США, где закон не касается организаций, которые сохраняют независимость, даже при условии получения зарубежного финансирования, отмечает юрист. Именно поэтому, по его словам, американский закон не касается таких масс-медиа, как Би-би-си или DW (последнее включено в российский реестр «иноагентов»), но применяется к «Аль-Джазире», «Спутнику» или Russia Today.

«У нас этот необходимый элемент — вмешивается или нет донор в деятельность организации — они фактически не собираются учитывать», — сказал Брачвели в интервью Би-би-си.

«Они [представители правящей партии — Ред.] в течение двух лет говорят, что, если ты получаешь деньги от кого-то, значит ты проводишь его интересы. Это принципиально неверно и абсолютно искаженное понимание того, что делают неправительственные организации, гражданское общество и СМИ».

Что будет дальше

Перед третьим чтением международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала грузинский парламент отказаться от принятия законопроекта.

В организации заявляют, что законопроект нанесет серьезный ущерб гражданскому обществу Грузии и еще больше усугубит кризис в области прав человека, спровоцированный властями в последние месяцы.

Когда закон вступит в силу, независимые активисты и организации окажутся перед выбором — смириться со стигматизирующим ярлыком иностранного агента, отправиться в тюрьму или в изгнание — или вообще отказаться от своей работы, заявил директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

«Это может означать конец независимого гражданского общества Грузии», — отметил он.

Законопроект вступит в силу через 60 дней после публикации. По словам Брачвели, пока неясно, каким будет механизм его действия, поскольку антикоррупционное бюро еще должно принять протокол, описывающий все процедуры.

В правящей партии говорят, что новый закон был необходим в том числе потому, что некоторые неправительственные организации не выполняли старое законодательство «об иноагентах». Однако не дают ответа на вопрос, кого именно коснутся новые нормы.

По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, по действовавшему ранее закону, организации с более чем 20% финансирования из-за рубежа должны были регистрироваться в качестве «иноагентов» автоматически. Но теперь грузинское антикоррупционное бюро будет изучать каждый случай отдельно.

«Здесь [в законе — Ред.] все американское. Если у этих финансируемых из-за рубежа НПО есть какие-то проблемы, они знают где находится посольство США. Пусть обращаются в посольство США, если в этом законе им что-то не нравится», — заявил Папуашвили.

Между тем некоторые организации уже заявили, что не собираются подчиняться новому «российскому закону».

«Уже третий год грузинское гражданское общество ясно говорит Иванишвили [основатель правящей партии — Ред.], что мы не собираемся жить и работать по российским законам. Российский закон ни в одной форме никогда не будет выбором Грузии», — говорится в совместном заявлении, под которым подписались более ста неправительственных организаций и СМИ.

Нина Ахметели

Корреспондент Би-би-си, Тбилиси