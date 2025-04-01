Зачем Норвегия восстанавливает военные бункеры времен холодной войны

Сотни тысяч туристов ежегодно посещают северную Норвегию. Но некоторые места им посетить не удастся: в горных пещерах спрятаны реактивные истребители и атомные подводные лодки.

В Норвегии множество бункеров. На пике холодной войны в стране было около трех тысяч подземных объектов, где норвежские вооруженные силы и их союзники могли укрыться и осложнить жизнь любому захватчику. Подземные убежища существовали здесь во времена Второй мировой войны, когда Норвегия была частью гитлеровского "Атлантического вала", и даже раньше, но общественности о них было почти неизвестно.

Теперь, когда на востоке Украины идет война, Норвегия вновь расконсервирует два самых известных подземных убежища времен холодной войны.

Ангары авиабазы Бардуфосс и военно-морской базы Олавсверн, расположенные к северу от Полярного круга вблизи границы Норвегии с Россией, напоминают кадры из шпионского фильма: грубые каменные стены, бетон и военное оборудование. Вырезанная в горном склоне, защищенная примерно 275 м прочной магматической горной породы габбро, база Оласверн особенно впечатляет своим выходным тоннелем длиной более 900 метров с массивной взрывоустойчивой дверью.

Бункер в Норвегии. Фото: Maurizio Fabbroni/Getty Images

Нужны ли сегодня эти огромные бункеры? Советского Союза — причины, по которой они были построены в первую очередь, — больше не существует. Есть ли смысл вкладывать деньги в такие дорогостоящие сооружения?

На рекламных снимках, посвященных возобновлению работы ангаров в Бардуфоссе, истребитель F-35 Lightning II компании Lockheed Martin, как хищная птица, расположился под прожекторами арочной крыши ангара. Эту базу, построенную в 1938 году, в свое время использовали самолеты люфтваффе, защищавшие стоявший в соседнем фьорде линкор "Тирпиц".

После войны Королевские ВВС Норвегии использовали горные ангары для защиты своих истребителей от возможного советского нападения. В этих ангарах было все необходимое для самолетов и их пилотов: запасы топлива, склады оружия, мастерские для обслуживания самолетов и помещения для экипажа. Но около 40 лет назад базу закрыли и законсервировали.

Однако похоже, что теперь Бардуфосс снова может пригодиться.

На базе была проведена модернизация самой постройки и оборудования. Ее роль теперь — помочь «устойчивости и живучести» норвежских F-35 в случае российской атаки. Вторжение России в Украину показало всему миру, насколько уязвимыми могут быть дорогие военные самолеты, например, F-35 стоимостью от 80 до 110 млн долларов, когда они находятся на земле, особенно для атак беспилотников-камикадзе, которые могут стоить всего 300 долларов.

Вместо того чтобы защищать самолеты автомобильными покрышками или строить ангары из проволочной сетки, как это делают россияне в Украине, риск можно снизить, рассредоточив цели по разным местам, или, что еще лучше, спрятав самолеты в надежных укрытиях. Самое надежное — это гора.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, зачем была построена военно-морская база Олавсверн. Отрезок в 650 км между побережьем Норвегии, Медвежьим островом и Шпицбергеном, расположенный неподалеку от места, где Норвежское море граничит с Баренцевым, иногда называют "Медвежьей брешью" или "Медвежьим коридором", поскольку он был и остается перевалочным пунктом для российских подводных лодок и военных кораблей, выходящих в Атлантику.

Строительство военно-морской базы велось поэтапно, начиная с 1950-х годов, в ответ на усиление советского Северного флота, чтобы превратить "медвежью брешь" в "медвежий капкан". База стоимостью около 450 млн долларов с подземным командным центром, хранилищами, глубоководным доком, сухим доком и выходным тоннелем была слишком масштабным проектом для Норвегии, и значительную ее часть пришлось финансировать НАТО. К тому времени, когда строительство полностью завершилось, Советский Союз распался.

Но несмотря на медленное затухание холодной войны, натовские корабли по прежнему использовали базу в качестве перевалочного пункта для миссий в Северном Ледовитом океане.

В 2009 году, несмотря на растущую угрозу со стороны России, норвежский парламент проголосовал за закрытие базы Олавсверн, а в 2013 году она была продана частным инвесторам по цене гораздо ниже рыночной — 38,2 млн норвежских крон (около 4,25 млн долларов по курсу того времени), примерно 1% стоимости постройки.

Новый владелец разрешил двум российским исследовательским кораблям и российским рыболовецким судам пользоваться некогда тщательно охраняемым объектом. Российские СМИ даже распространили оказавшиеся ложными сведения, что компания, купившая базу, частично принадлежит русским.

В 2020 году компания WilNor Governmental Services, имеющая тесные связи с норвежскими военными, купила контрольный пакет акций предприятия. С тех пор она начала ремонт и модернизацию объекта, на базе увеличилось военное присутствие, а ВМС США заинтересовались перспективой базирования здесь своих атомных подводных лодок.

Причина возобновления работы этих баз проста: Россия.

Норвегия начала опасаться за свою безопасность не в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, и даже не в 2014 году, когда она захватила Крым, а еще раньше. "Примерно в 2006–2008 годах совпало сразу несколько обстоятельств, — говорит Андреас Остхаген, старший научный сотрудник норвежского фонда Fridtjof Nansen Institute. — В Северный флот России было вложено много средств, на фоне возобновления российских военных учений в Арктике впервые со времен холодной войны и растущего интереса России к освоению арктических ресурсов".

"Путинская Россия — это не Советский Союз, — добавляет Остхаген. — Но с точки зрения безопасности Норвегии остались все те же проблемы. Как сдерживать Россию и, если начнется война, как с ней бороться?"

База Олавсверн в Норвегии. Фото: uhg1234

Базы времен холодной войны расконсервируют не только норвежцы. Россия в последние годы также восстановила по всей Арктике около 50 баз разного типа времен холодной войны. Шведский флот вернулся на свою подземную военно-морскую базу на острове Мускё, расположенном примерно в 40 км от Стокгольма.

Другие страны пошли дальше: они строят новые подземные укрытия. Китай построил новую массивную подземную базу подводных лодок на острове Хайнань в спорном Южно-Китайском море, и сооружает новый огромный подземный командный центр недалеко от Пекина. Иран построил собственную подземную военно-морскую базу в Персидском заливе и продемонстрировал свой "подземный ракетный город".

"Психологическое воздействие ядерных бункеров очень, очень сильно, — говорит независимый исследователь холодной войны и автор блога Thin Pinstriped Line, известный под ником Sir Humphrey. — Я думаю, они [бункеры] глубоко укоренились в нашей психике и в нашем представлении о холодной войне, особенно о командном пункте из фильма "Доктор Стрейнджлав" с сидящим там выжившим из ума генералом".

"Размещение кораблей, подлодок и самолетов в тоннелях все еще может быть отличным способом защиты от вертикальной воздушной бомбардировки даже при использовании специальных боеприпасов для поражения бункеров, если устранить все уязвимости, например, с помощью взрывоустойчивых люков", — говорит Пол Озорак, автор книги "Подземные сооружения времен холодной войны".

Но другие страны, например, Великобритания, могут не захотеть последовать примеру Норвегии и возобновить работу подземных баз или строить новые — это очень дорого, подчеркивает Озорак.

Многие подземные сооружения времен холодной войны в Великобритании и других странах НАТО были проданы, их превратили в музеи или ночные клубы. Некоторые были разрушены. Как минимум одно намертво запечатали. Многие другие были затоплены и физически непригодны для использования, бетон прогнил и больше не защищает от взрывов.

"Главной проблемой при расконсервации уцелевших сооружений будет стоимость, — говорит Озорак. — Зачастую все оборудование в этих бункерах было демонтировано, его переустановка и прокладка кабелей связи обойдутся очень дорого. Заново приобретать их также будет дорого".

У деактивированных военных сооружений есть и другая проблема: они могут стать объектом внимания иностранных разведок, даже если их не посещали российские разведывательные корабли, как базу Олавсверн.

"Оперативные преимущества объекта, о существовании которого все знают, который был целью в течение 60 лет, и где с помощью спутниковых снимков теперь можно обнаружить вентиляционные шахты и точки входа, невелики, — говорит Sir Humphrey. — Они были спроектированы с расчетом на то, что поблизости взорвется ядерная бомба, а не на то, что кто-то сбросит бомбу с GPS-наведением в вентиляционную шахту".

Однако в Великобритании бункер воздушного командования Королевских ВВС, построенный во время холодной войны в графстве Букингемшир, до сих пор в строю, как и бункеры, составляющие часть штаб-квартиры "Нортвуд", военного штаба на северо-западе Лондона, перестроенного в 2006–2011 годах.

База британского Министерства обороны "Коршэм" — это секретный объект военной связи, построенный поверх обширной одноименной сети тоннелей, где располагался штаб правительства Великобритании в случае ядерной войны. Военные до сих пор используют некоторые из этих тоннелей. Законсервированные объекты могут быть восстановлены без ведома общественности.

Британский кабинет министров по соображениям национальной безопасности начал переклассифицировать и изымать документы о планировании на случай ядерной войны, опубликованные после окончания холодной войны.

Вторжение России в Украину шокировало многих. "В конце концов, если вы боитесь внезапного нападения, спрятаться под землю — это естественная реакция", — говорит Озорак.