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"Пришельца с Сириуса" задержали в Аргентине по подозрению в торговле беременными

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

В Аргентине в аэропортах Сан-Карлос-де-Барилоче и Буэнос-Айреса задержаны 14 человек, в том числе граждане России, по делу о торговле людьми, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О задержаниях сообщают аргентинские издания Infobae и Económicas Bariloche. РБК приводит перевод статей.

По данным СМИ, секта в Барилоче была разоблачена после того, как в местную больницу пришла молодая беременная россиянка со следами насилия. Внимание медсестер и врачей привлекли две другие женщины, которые сопровождали беременную на приеме: они не давали ей сказать ни слова. А когда она родила, они порвали бумагу, на которой мать написала имя отца ребенка.

Так правоохранительные органы вышли на секту. Все женщины в ней были истощены и почти без волос, сообщает издание. Они доедали остатки еды за своими кураторами.

Кода полиция провела рейд, никого не обнаружила. Соседи рассказали, что все участники секты разбежались. В итоге в аэропорту Барилоче были задержаны мужчина, выходец из России, и несколько женщин. Они собирались улететь в Буэнос-Айрес, а оттуда — в Бразилию. Остальных поймали в Буэнос-Айресе.

В материалах указано, что среди задержанных — Константин Руднев, основатель секты "Ашрам Шамбалы", называвший себя "Пришелец с Сириуса".

Как пишет издание, он был осужден в России в 2013 году на 11 лет колонии строгого режима по делу об изнасиловании, развратных действиях и наркотиках. В октябре 2021-го Руднев был отпущен на свободу, отбыв полный срок.

Отмечается, что свою религиозную карьеру "Пришелец с Сириуса" начал в 1991-м с лекций в актовых залах Новосибирска. Тогда же появилась на свет тоталитарная секта "Ашрам Шамбалы", пик развития которой пришелся на 1990-е.

Суть учения Руднев изложил в своей книге "Путь дурака". Одним из условий вступления в секту считался разрыв семейных уз.

В 2008 году основатель секты в очередной раз попал в психбольницу, однако вскоре его отпустили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231978-prishelca-s-siriusa-zaderzhali-v-argentine-po-podozreniyu-v-torgovle-beremennymi/