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"Они сами позвали меня в этот чат, теперь называют подонком". Главред Atlantic рассказал Би-би-си, почему опубликовал всю переписку силовиков в Signal

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Джеффри Голдберг
Джеффри Голдберг. Фото: Paul Morigi/Getty Images for The Atlantic

Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг, которого советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц случайно добавил в групповой чат в мессенджере Signal, где американские силовики обсуждали планы атаки на хуситов в Йемене, в интервью корреспонденту Би-би-си Саре Смит рассказал, как все происходило — и объяснил, почему журнал решил опубликовать всю переписку полностью.

«Знаете, мне бы хотелось, чтобы это было что-то в духе Ле Карре, — говорит Голдберг, имея в виду британского автора шпионских романов Джона Ле Карре. — Но было так: он [Уолтц] пригласил меня [в чат] пообщаться. Я согласился. И вот я уже в этом очень странном групповом чате с руководством служб национальной безопасности Соединенных Штатов».

Уолтц признал, что это он добавил Голдберга в групповой чат в Signal, но заявил, что с журналистом он не знаком. «Я бы не узнал его, если бы столкнулся бы с ним или если бы полиция предложила мне опознать его», — сказал советник Трампа.

Однако Голдберг утверждает, что они встречались c Уолтцем несколько раз. Журналист отказался раскрывать детали их взаимоотношений.

«Он, конечно, может говорить все, что хочет, но я не буду комментировать наши отношения или их отсутствие, — говорит Голдберг. — Как журналисту мне некомфортно публично говорить об отношениях, которые у меня могут быть или отсутствовать с людьми, попадающими в заголовки новостей».

В любом случае, у Уолтца должен был быть номер телефона Голдберга, иначе он не смог бы добавить журналиста в чат в Signal. Советник Трампа по безопасности сказал, что он попросил Илона Маска — соратника американского президента и технологического миллиардера — разобраться с тем, как у него оказался контракт Голдберга.

«Серьезно, вы отправите Илона Маска разбираться, как чей-то номер оказался у кого-то в телефоне? Знаете, большинство восьмилеток могут с этим справиться», — комментирует Голдберг идею Уолтца.

В первой публикации Atlantic были приведены не все цитаты из переписки в Signal, а кое-какие детали и подробности были намеренно изъяты. Но после того, как администрация президента стала преуменьшать значимость информации из чата и обвинила Голдберга во лжи, журнал решил обнародовать скриншоты всей переписки. Трудное ли это было решение?

«Когда Дональд Трамп сказал, что там [в чате] нет ничего такого, по сути, а [глава Национальной разведки] Талси Габбард и [директор ЦРУ] Джон Рэтклифф сказали, что там не было чувствительной информации, не было секретной информации и так далее, мы подумали — ну нет, мы с этим не согласны, — объясняет Голдберг решение Atlantic опубликовать все содержание чата. — Они говорят, [что там ничего нет], а у нас есть вся эта переписка, так что, наверное, люди должны ее увидеть».

На публикацию скриншотов Белый дом и Пентагон ответили, что это не «военные планы», а значит, ничего секретного в детализированном описании того, когда истребители F18, дроны и «томагавки» должны атаковать цели в Йемене, нет.

«Когда Пит Хегсет — министр обороны — сообщает мне, что вот-вот будет нанесен удар по Йемену, пишет, какая именно авиация будет задействована, какое оружие будет использоваться и что бомбы должны поразить цели через два часа — мне это кажется чувствительной информацией, информацией, связанной с планированием военных действий», — говорит Голдберг.

Есть и другой важный момент. «Должны ли вы, руководители служб национальной безопасности, обсуждать это в Signal на своем телефоне?» — вопрос звучит риторически.

Главный редактор Atlantic подвергся и личным нападкам. Президент Трамп назвал его «неудачником» и «мерзавцем», а Уолтц, который сам добавил журналиста в чат, — «лжецом» и «подонком».

«Это свойственная им манера поведения: никогда не защищайся, только атакуй, — комментирует Голдберг. — То есть я сидел, занимался своими делами, они сами позвали меня в этот чат в Signal, а теперь они нападают на меня и называют подонком. Чего-то я тут не понимаю».

Трамп защищает свою команду и, похоже, не собирается никого увольнять, называя скандал «охотой на ведьм», которую якобы устроила пресса. Но, по словам Голдберга, в Белом доме многие думают, что Уолтц совершил серьезную ошибку, и всерьез обеспокоены тем, как власти отрегировали на произошедшее.

«Допустим, ты военный, летчик, работаешь с ЦРУ и Госдепартаментом, и ты обходишься с чувствительной информацией ненадлежащим образом, так, как это сделали эти люди — что с тобой будет? Тебя уволят, тебя отправят под суд», — рассуждает Голдберг.

По его словам, в политических элитах пошли разговоры, что к людям из администрации Трампа применяются свои, отдельные стандарты ответственности.

Присутствия в чате постороннего человека никто из его 17 участников так и не заметил. Голдберг сам вышел из него вскоре после того как понял, что это не розыгрыш, а разговор настоящих американских силовиков. [Он сделал это после того, как удар по позициям хуситов был нанесен в обозначенное в переписке время].

Главред Atlantic говорит, что это было проявлением ответственности с его стороны. Но некоторые журналисты с трудом поверили в то, что он вышел из чата по доброй воле.

«Какая-то часть меня очень хотела бы знать, что там было дальше. Но здесь возникает много проблем, связанных с законом и этикой, и других вопросов, в которые я не могу вдаваться, — объясняет Голдберг. — Поверьте, я принял это решение, получив советы от разных людей».

Это адаптированная и сокращенная версия статьи корреспондента Би-би-си. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231085-oni-sami-pozvali-menya-v-etot-chat-teper-nazyvayut-podonkom-glavred-atlantic-rasskazal-bi-bi-si-pochemu-opublikoval-vsyu-perepisku-silovikov-v-signal/

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