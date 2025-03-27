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Генсек НАТО заявил о гибели американских военных в Литве

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Солдаты НАТО на фоне танка
Военные НАТО. Иллюстративное фото: Petras Malukas / Contributor / Getty Images

В Литве во время учений пропали четыре американских солдата. Генсек НАТО заявил, что они погибли, но вооруженные силы Литвы и США продолжают поиски, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Во время своего визита в Варшаву генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель американских солдат в Литве. Он отметил, что подробности произошедшего ему неизвестны.

В тот же день командование армии США в Европе сообщило, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших американских солдат, была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне, а поиски солдат продолжаются.

Министерство обороны в Вильнюсе вечером 26 марта указало, что информация о солдатах США "не изменилась и поисково-спасательная операция продолжается", пишет издание.

Литовская армия ранее сообщала, что сообщение о пропаже во время учений на полигоне в Пабраде четырех американских военных и одной гусеничной боевой машины поступило накануне в 16:45.

К поисковой операции привлечены военнослужащие Литвы и других стран, в ней принимают участие вертолеты литовских Военно-воздушных сил, Службы охраны государственной границы и Департамента пожарной охраны и спасения.

В сообщении пресс-службы Вооруженных сил Литвы указывается, что "возможное место происшествия установлено, продолжается поисково-спасательная операция".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230821-gensek-nato-zayavil-o-gibeli-amerikanskih-voennyh-v-litve/