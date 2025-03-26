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Лесные пожары в Южной Корее называют сильнейшими в истории. В них уже погибли 24 человека

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Пожар в Южной Корее
Пожар в Южной Корее. Фото: x.com/Whiplash437/

По меньшей мере 24 человека погибли, 26 пострадали и более 23 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров в Южной Корее. Исполняющий обязанности президента Республики Корея, премьер-министр Хан Док Су назвал пожары самыми страшными в истории страны.

Согласно информации полиции, большая часть погибших — люди в возрасте 60-70 лет. 12 из 26 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, во время ликвидации бедствия разбился пожарный вертолет, его пилот погиб. По данным агентства Yonhap, ему было 73 года.

Огонь уничтожил целые районы, привел к закрытию школ и заставил власти эвакуировать свыше двух тысяч заключенных из тюрем.

Пожары уничтожили буддийский храм Кунса в провинции Ыйсон, основанный около 1300 лет назад, пишет Yonhap. Культурные реликвии, в том числе каменную статую Будды, из храма успели вывезти.

Под угрозой также оказалась традиционная корейская деревня Хахве времен династии Чосон — она внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Лесной пожар вспыхнул в 5 км от нее.

Лесные пожары, вызванные сильными и сухими ветрами, начались в минувшую пятницу на юго-востоке Южной Кореи в уезде Санчхон в 250 км от Сеула. Позже огонь распространился на соседние уезды, в том числе Ыйсон, Чонсон, Ёнъян и Ёндок, а также город Андон.

Исполняющий обязанности президента Хан Док Су сказал, что сильный ветер мешает пожарным и спасателям.

«Мы отчаянно надеялись на дождь сегодня или завтра, который помог бы потушить огонь», — сказал он.

Пожар в Ыйсоне распространяется с «невообразимой скоростью и масштабами», сообщил агентству Reuters Ли Бён Ду, эксперт Национального института лесоведения.

Для тушения пожаров были задействованы тысячи пожарных и около 5 тысяч военнослужащих, а также вертолеты американской армии, находящиеся в Корее.

«Похоже на апокалипсис»

Лесные пожары в Южной Корее случаются не часто, а связанные с ними смерти довольно редки. Этот пожар уже стал самым смертоносным в истории страны, сообщают власти.

В частности, огонь уничтожил около 17 тысяч гектаров леса, таким образом эти пожары стали третьими по площади, охваченной огнем, в истории Южной Кореи.

В Андоне водитель грузовика Ли Сын Джу рассказал агентству AFP, что видел, как горели горы.

«Это было похоже на апокалипсис», — сказал мужчина.

В другом районе Андона эвакуированным, укрывшимся в начальной школе, приказали срочно покинуть здание, так как огонь распространялся из-за порывистого ветра.

«Ветер был настолько сильным, — рассказал 79-летний Квон Со Хан AFP. — Огонь пришел с горы и охватил мой дом».

По данным корейских метеорологов, в среду в регионе не прогнозируется осадков, а в четверг ожидается лишь небольшое их количество — от 5 до 10 мм.

Хан Док Су заявил, что правительство тщательно проанализирует все недостатки в реагировании на лесные пожары, как только кризис будет взят под контроль, и постарается усовершенствовать систему предупреждения на будущее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230790-lesnye-pozhary-v-yuzhnoy-koree-nazyvayut-silneyshimi-v-istorii-v-nih-uzhe-pogibli-24-cheloveka/