Еще одна страна Европы решила призывать женщин на военную службу

Дания планирует призывать женщин на военную службу с 2026 года из-за необходимости мобилизации "всей боевой мощи" страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

С таким заявлением выступил действующий начальник штаба ВС Дании Майкл Хильдгорд.

"ВС Дании нуждается во всей боевой мощи, которую мы можем мобилизовать. Для этого нам нужно набирать людей из всего общества.

С призывом женщин мы расширяем наши возможности по привлечению самых способных и мотивированных молодых датчан. Независимо от пола. Разнообразие усиливает решение задач и создает более сильную оборону", - приводит слова Хильдгорда датское Минобороны.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что первоначально планировалось начать призывать женщин на военную службу с начала 2027 года, однако первые призывные группы "с полным равенством" начнут работу уже в 2026 году.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в свою очередь, заявил, что "в свете текущей ситуации" в сфере обороны и политики безопасности вооруженным силам страны необходимо набирать больше людей.

Как уточняет DW, Дания станет второй страной Евросоюза, где существует обязательная военная служба для женщин. Так, в Швеции женщины служат с 2017 года. В Норвегии, которая входит в НАТО, но не в ЕС, женщины также должны проходить военную службу.