Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Еще одна страна Европы решила призывать женщин на военную службу

Опубликовано:

Флаг Дании
Флаг Дании. Фото: pexels.com

Дания планирует призывать женщин на военную службу с 2026 года из-за необходимости мобилизации "всей боевой мощи" страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

С таким заявлением выступил действующий начальник штаба ВС Дании Майкл Хильдгорд.

"ВС Дании нуждается во всей боевой мощи, которую мы можем мобилизовать. Для этого нам нужно набирать людей из всего общества.

С призывом женщин мы расширяем наши возможности по привлечению самых способных и мотивированных молодых датчан. Независимо от пола. Разнообразие усиливает решение задач и создает более сильную оборону", - приводит слова Хильдгорда датское Минобороны.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что первоначально планировалось начать призывать женщин на военную службу с начала 2027 года, однако первые призывные группы "с полным равенством" начнут работу уже в 2026 году.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в свою очередь, заявил, что "в свете текущей ситуации" в сфере обороны и политики безопасности вооруженным силам страны необходимо набирать больше людей.

Как уточняет DW, Дания станет второй страной Евросоюза, где существует обязательная военная служба для женщин. Так, в Швеции женщины служат с 2017 года. В Норвегии, которая входит в НАТО, но не в ЕС, женщины также должны проходить военную службу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230527-eshche-odna-strana-evropy-reshila-vvesti-obyazatelnuyu-voennuyu-sluzhbu-dlya-zhenshchin/