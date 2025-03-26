Еще одна страна Европы решила призывать женщин на военную службу
Опубликовано:
Дания планирует призывать женщин на военную службу с 2026 года из-за необходимости мобилизации "всей боевой мощи" страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
С таким заявлением выступил действующий начальник штаба ВС Дании Майкл Хильдгорд.
"ВС Дании нуждается во всей боевой мощи, которую мы можем мобилизовать. Для этого нам нужно набирать людей из всего общества.
С призывом женщин мы расширяем наши возможности по привлечению самых способных и мотивированных молодых датчан. Независимо от пола. Разнообразие усиливает решение задач и создает более сильную оборону", - приводит слова Хильдгорда датское Минобороны.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что первоначально планировалось начать призывать женщин на военную службу с начала 2027 года, однако первые призывные группы "с полным равенством" начнут работу уже в 2026 году.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, в свою очередь, заявил, что "в свете текущей ситуации" в сфере обороны и политики безопасности вооруженным силам страны необходимо набирать больше людей.
Как уточняет DW, Дания станет второй страной Евросоюза, где существует обязательная военная служба для женщин. Так, в Швеции женщины служат с 2017 года. В Норвегии, которая входит в НАТО, но не в ЕС, женщины также должны проходить военную службу.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230527-eshche-odna-strana-evropy-reshila-vvesti-obyazatelnuyu-voennuyu-sluzhbu-dlya-zhenshchin/